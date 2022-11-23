كيف تنظم وقتك لمشاهدة مبارياتك المفضلة في كأس العالم؟

متعة كرة القدم لدى عشاق الساحرة المستديرة لا يضاهيها متعة أخرى، ولا يوجد أفضل من البطولة الأهم والأكبر عالميا كأس العالم بنجومها ومنتخباتها لتحقيق أكبر قدر من الاستمتاع بمشاهدة المباريات.

جميعنا يحرص على مشاهدة المنافسات أو على الأقل مباريات فريقه المفضل حتى لو لم يكن منتخب بلده مشاركا في البطولة، ولكن من منا يستطيع مشاهدة مباريات 32 منتخبا مشاركا بالبطولة؟



الوظيفة أو العمل ومتطلبات الحياة قد تحرمنا من بعض المتعة في مشاهدة مباريات مونديال قطر وقضاء الأوقات الممتعة.. “أريبيان بزنس” ومن واقع آراء خبراء التنمية البشرية تقدم لك عددًا من النصائح تحقق لك متعة مشاهدة مبارياتك المفضلة في مونديال قطر:

• المباراة المهمة لا يجب أن تفوتك: في موعد مبارة منتخب بلادك أو أي منتخب عربي أو أجنبي تحبه أو منتخب نجمك المفضل حاول إنهاء عملك مبكرًا.. تستطيع طلب إذن الانصراف مبكرا على أن تعد مديرك بتعويض هذا الوقت.

• المشاهدة الجماعية: إذا كنت صاحب عمل أو مديرك وزملاءك ممن يعشقون كرة القدم وهناك مباراة مهمة ينتظرها الجميع يمكنك ترتيب موعد مشترك لمشاهدة المباراة معا، سواء في مطعم أو قريب أو مشاهدته على شاشة في مكان العمل لتتحقق لكم جميعا متعة المشاهدة الجماعية.. وباتفاقكم معا يمكنكم تعويض وقت مشاهدة المباراة بعمل إضافي أو بدون.

• المشاهدة الافتراضية: حاول بشتى الطرق ألا تخسر فرص الاستمتاع مع آخرين بمشاهدة مبارياتكم المفضلة في المونديال وإذا لم تستطيعوا الاجتماع معا في مكان واحد يمكنكم الاجتماع افتراضيا لمشاهدة المباراة معا عبر أحد تطبيقات التواصل، وأيضا يمكنكم طلب الطعام وإجراء مكالمة فيديو ومشاهدة المباراة معًا.

• الأماكن غير التقليدية: لا يلزمك أبدا أن تشاهد المباراة في البيت أو العمل ولكن حاول التغيير للحصول على متعة أكبر من مشاهدة مباريات كأس العالم، فمثلا يمكن أن تكون السيارة مكاناً مختلفاً لمشاهدة المباراة مع مديرك أو زملائك.

• احذر التداخل: إذا كنت ستشاهد المباراة أثناء وقت العمل بموافقة مديرك فاحذر تماما أن يحدث تداخل بين متطلبات عملك والانشغال بسحر مشاهدة المباراة، فلا تقم بغداء عمل مهم أو التوقيع على أوراق مهمة أثناء مشاهدة مباراة فريقك المفضل، لأن ذلك قد يؤدي بك لمشكلات قد تندم عليها أكثر من استمتاعك بأي مباراة.

• متعة الاحتفال: لا تنس أن تحتفل بطريقة منظمة بفوز فريقك أو نجمك المفضل، ويمكنك أن تتولي دفع فاتورة المشروبات لمديرك وزملائك، تعبيرا عن فرحتك بفوز فريقك مما يدخل السعادة عليهم ويشاركونك فرحتك.. ولكن بدون دفع فواتير أو تكلفة يكفيك مشاركة الفرحة مع الآخرين.