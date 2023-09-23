كيف تنضم لقناة “أريبيان بزنس” على واتساب؟

ابق على اطلاع دائم بآخر الأخبار الاقتصادية، والحصول على أحدث القصص والمقالات والأخبار العاجلة والتحديثات بمنطقة الشرق الأوسط وحول العالم، بمتابعة قناة “أريبيان بزنس” على تطبيق “واتساب”.

كمستخدم واتساب، ربما لاحظت علامة تبويب جديدة في قسم “المستجدات” في تطبيق الهاتف المحمول، ما عليك سوى البحث في القنوات عن “أريبيان بزنس” ومتابعتها.

وكانت شركة ميتا المالكة لـ “واتساب” أعلنت مؤخراً عن قنوات واتساب جديدة، وهي أداة رسائل جماعية أحادية الاتجاه، هذا يعني أن المشرف على القناة هو الوحيد الذي يمكنه إرسال الرسائل، بينما يتلقى المستخدمون الرسائل فقط.

والقناة تتيح للمشرفين إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي.

وقالت ميتا: إنها تتطلع إلى توفير الخدمة الأكثر خصوصية من بين خدمات الرسائل الجماعية المتاحة، حيث لن يظهر رقم هاتفك ولا صورة ملفك الشخصي للمشرف أو للمتابعين الآخرين.

ويمكنك متابعة قناة أريبيان بزنس بالضغط هنا، ثم عمل متابعة، وتشغيل التنبيهات ليصلك كل جديد لدينا.