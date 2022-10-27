كيف تلتقط أروع الصور مع هاتف هونور 70 5G؟

لا تصمد عادة كاميرات الهواتف الجوالة أمام عقبتين، المسافة البعيدة والإضاءة الضعيفة، وهناك هواتف ذكية جديدة تسعى لتجاوز هاتين العقبتين بل تقديم صور مميزة بالاستفادة من سطوع الشمس في حالات خاصة.

من المعروف في عالم التصوير الفوتوغرافي أن أفضل الأوقات التي يُمكن التقاط أروع الصور خلالها هما الساعة الذهبية والساعة الزرقاء. الساعة الذهبية أو الساعة السحرية هي فترة ما قبل غروب الشمس بنحو ساعة أو الفترة التي تلي شروق الشمس مُباشرةً عندما تقترب الشمس من الأفق وتضيء السماء بأكملها باللون البرتقالي. يكون الضوء خلال الساعة الذهبية رائع بشكل لا يُصدق، وبذلك فإنه يخلق فرصًا رائعة كل يوم لالتقاط صورة جذّابة. ولكن، معرفة الوقت الدقيق للساعة الذهبية لا يكون سهلًا دائمًا.

وهو الوقت الساحر الذي يخلق ضوءًا دافئًا، وأطياف اللون الأحمر الرائعة، والأشعة الموجهة التي تجعل الألوان في الصور تبدو زاهية ودراماتيكية بشكل مُبهر. حيث يبدو الضوء في الصور أدفأ، بحيث يُمكنك التقاط صور للشمس نفسها، لأن زاويتها تكون مُنخفضة في السماء.

تمنحك الساعة الذهبية فرص لالتقاط صور آخاذة، كل ما تحتاج إليه هو تحديد وقت جلسة التصوير، التركيز على عُنصر مُعين، اختيار الزاوية الصحيحة، واستخدام هاتف HONOR 70 5G “هونور 70 5G” وستكون جاهزًا.

لقطات بزاوية عريضة مع الشمس

كثيرًا ما يتم التقاط الصور ذات الزوايا العريضة خلال الساعة الذهبية. أحيانًا يتطلب الأمر استخدام العدسات واسعة الزوايا، وأحيانًا يُمكن التقاطها من خلال خيار البانوراما. يتميز هاتف هونور 70 5G بمجال رؤية واسع للغاية بزاوية 122 درجة، تُتيح لك كاميرا هونور 70 5G فائقة الاتساع، والتي تبلغ دقتها 50 ميجابكسل التقاط زوايا أوسع بسهولة وراحة أكبر، مما يجعله مثاليًا لالتقاط المساحات الواسعة بشكل ملحوظ.

عليك استخدام العدسات واسعة الزوايا خلال تصوير الساعة الذهبية، كونها تُغطي مساحة أكبر في الصور، وبالتالي تلتقط كل شئ في مشهد واحد.

لقطات مُقربة رائعة مع كاميرا Macro Magic

كون التصوير الفوتوغرافي الخاص بالطبيعة والمناظر الطبيعية شائع للغاية، فإن تصوير الماكرو طريقة رائعة لاكتشاف الـ “العالم الصغير” والتقاط التفاصيل الدقيقة المُبهرة للأشياء الصغيرة مع تأثيرات الضوء الساحرة. السر وراء اللقطات المُبهرة هو الاقتراب قدر الإمكان من العنصر المراد تصويره، وذلك من أجل التقاط التفاصيل الرائعة والعُمق في كل صورة.

بفضل الابتكارات الحديثة، والتي تسمح للهواتف الذكية بأخذ أفضل اللقطات الرائعة والمُعززة للأشياء الصغيرة، ومن خلال إعدادات عدسات الماكرو بدقة 50 ميجابكسل، يسمح لك هاتف هونور 70 5G بالتقاط التفاصيل الدقيقة للغاية للقطات المُقربة والاستفادة من الساعة الذهبية.

صور الـ Selfie بدون فلاتر!

خلال الساعة الذهبية، تكون الشمس منخفضة فوق الأفق مما يخلق ظلالاً أطول وإضاءة جذّابة يمكنك الاستفادة منها لالتقاط صور Selfie رائعة باستخدام فلتر طبيعي. مع تركيز الشمس تمامًا على وجهك، ستبدو متوّردًا بفضل الساعة الذهبية. ومن أجل الحصول على نتيجة مُبهرة، فإن هاتف هونور 70 5G مُجهّز بـ Super Clear Selfie Camera بعدسة 32 ميجابكسل.

مدعومًا بقدرات معالجة الذكاء الاصطناعي للجهاز، يُمكنك التقاط أروع صور السيلفي. تذكّر، يُمكنك التقاط صورة سيلفي خلال الساعة الذهبية في أي مكان، حيث يكمُن السحر في الإضاءة والكاميرا.

التقاط صور ظليّة مُذهلة

يُفضل المصورون التقاط الصور الظلية، كونها طريقة رائعة لإظهار العُنصر المُراد إظهاره بطريقة غامضة. إذا كُنت من مُحبي الصور الظلية، فلا داعي لأن تهتم بتشغيل الوميض. إن المفتاح لالتقاط صور ظلية ناجحة هو الإضاءة الخلفية وأوقات الغروب، وذلك بسبب الألوان النابضة بالحياة. كل ما عليك فعله هو استخدام هاتف هونور 70 5G، التقاط صورة للعُنصر المُستهدف مع إضاءة الشمس في الخلفية، ونضمن لك أن النتيجة ستكون ساحرة. من أجل التقاط صورة ظلية مُدهشة، قُم بثبيت العنصر المراد تصويره بحيث تكون الإضاءة مُسلطة على الجزء الخلفي منه، أما الجزء الأمامي فيظهر وكأنه ظل.

الألوان المُدهشة للسماء بعد الغروب

حتى بعد أن تغُرب الشمس، تختفي الإضاءة الذهبية شيئًا فشيئًا ويبتلعها الأفق، ومن ثم تلتقي بالغسق، تخلق هذه الإضاءة سماء زرقاء رائعة الجمال وفرصة جيدة للمُصورين من أجل التقاط أروع الصور. تستغرق “الساعة” الزرقاء عادةً ما بين 20 و30 دقيقة فقط بحسب موقعك وتبدأ مستويات الضوء في الانخفاض بشكل ملحوظ. إذا كُنت تنوي انتهاز هذه الفرصة، احرص على التقاط الصورة بسرعة، حيث أن الضوء يتلاشى سريعًا خلال هذا الوقت. وبالنظر إلى القيود الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية، فإن HONOR 70 5G يُعد طفرة حقيقية عندما يتعلق الأمر بالتصوير الفوتوغرافي خلال الساعات الزرقاء، نظرًا لأن الكاميرا الرئيسية بدقة 54 ميجابكسل تتبّنى مستشعر SONY IMX800 بمقاس 1 / 1.49 بوصة بفتحة f / 1.9 ، الأمر الذي يُعزز أداء الكاميرا في الإضاءة المنخفضة من أجل تقديم صور عالية الدقة بوضوح مذهل.

حيث يوّفر المُستشعر أداءًا مُعززًا وتجربة تصوير مُحسنّة عند التقاط الصور الشخصية في البيئات التي تتسّم بالإضاءة الخفيفة، وذلك في أي بيئة مُمكنة، ويشمل ذلك المناظر الطبيعية والصور الشخصية ذات الإضاءة الخلفية، الوضع الليلي الفائق، والصورة الليلية والصور الذاتية الطبيعية عالية الدقة.

واختصارًا، فإن التصوير خلال هذه الفترة المُحددة من الزمن قد يكون تحديًا، ولكنه وبلا شك أمر يستحق التجربة، وبُمساعدة الجهاز المُناسب، يُمكنك التقاط أروع الصور في أكثر الأوقات المُناسبة للتصوير خلال اليوم.

نبذة عن هونور

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تهدف هونور إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات هونور العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.