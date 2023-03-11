كيف تقرأ السعودية الاتفاق الدبلوماسي مع إيران؟

شكل البيان الثلاثي المشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية والقاضي بموافقة المملكة وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما خرقاً دبلوماسياً مهماً على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتضمن الاتفاق البنود الآتية:

توصل المملكة وإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

اتفاق أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

· اتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22 / 1 / 1422هـ، الموافق 17 / 4 / 2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2 / 2 / 1419هـ الموافق 27 / 5 / 1998م.

الحرص على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأكدت المملكة العربية السعودية، بلسان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، أن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية يأتي في إطار:

تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

نهج المملكة الثابت والمستمر منذ تأسيسها في التمسك بمبادئ حسن الجوار والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وانتهاج مبدأ الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات.

حرص المملكة على أن يكون الاتفاق في إطار ما يجمع البلدين من روابط أخوية، وفتح صفحة جديدة تقوم على الالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمواثيق والأعراف الدولية.

تأكيد مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها يُعد ركيزة أساسية لتطور العلاقات بين الدول وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا، وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام، وبما يعزز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

الأمل في مواصلة الحوار البناء، وفقاً للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق، مع تثمين وتقدير مواصلة جمهورية الصين الشعبية دورها الإيجابي في هذا الصدد.