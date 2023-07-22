كيف تفوز بسيارة في دبي؟

أطلقت مجموعة مراكز التسوق في دبي حملتها الجديدة «تسوق واربح سيارة» لنسخة عام 2023 من مهرجان دبي الصيفي الشهير. وتعد حملة هذا العام وعداً للمتسوقين بتجربة لا مثيل لها حيث سيتمكنون من ربح سيارة نيسان إكس-تريل.

وللمشاركة في هذه الحملة الاستثنائي والحصول على فرصة الفوز الكبيرة، يجب على المتسوقين إنفاق مبلغ لا يقل عن 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة. وسيحصل كل عميل عند التسوق على قسيمة سحب، تؤهله للمشاركة في السحوبات الكبرى. وتقام خلال 23 تموز / يوليو، و20 و27 آب / أغسطس، و3 أيلول / سبتمبر.

وتجذب مفاجآت صيف دبي سنة بعد سنة المقيمين والزوار بتجارب لا مثيل لها. وحملة «تسوق واربح سيارة» التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي ستكون قوة جذب للمتسوقين، حيث ستُضفي مستوى لا يضاهى من التشويق والترقب على المشهد التجاري.

ويقدم مهرجان «مفاجآت صيف دبي» مجموعة كبيرة من الجوائز الضخمة من برامج الولاء والمكافآت، ما يجعل المهرجان أكثر من مجرد فرصة للحصول على التخفيضات أو الاستمتاع بالعروض الترفيهية أو تجربة المطاعم والمأكولات الجديدة.

ويعتبر التسجيل في أحد أو كافة برامج الولاء والمكافآت المتوفرة عبر محلات البيع بالتجزئة من أفضل الطرق للاستفادة القصوى من المهرجان هذا الصيف؛ حيث تتوفر مجموعة من المزايا الحصرية للأعضاء عند شراء المنتجات، بالإضافة إلى فرص استرداد النقود والمشاركة في السحوبات على الجوائز القيمة.

جوائز ومكافآت

وتأتي في مقدمة برامج الولاء الأكثر شهرة في المدينة برنامج «شير»، التابع لمجموعة ماجد الفطيم، الذي يقدّم جوائز ومكافآت لكافة المتسوقين في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم مثل «مول الإمارات» وجميع مراكز «سيتي سنتر»، هذا ويقدم برامج «بلو» مزايا إضافية عند التسوق من 16 علامة تجارية، في حين يمكن لأعضاء برنامج الولاء «آمبر» كسب نقاط مضاعفة على المشتريات في العديد من العلامات التجارية، بينما يتيح برنامج «ميوز» الحصول على المزيد من المشتريات المميزة عبر أكثر من 40 علامة تجارية.

عطلة نهاية الأسبوع

لأولئك الذين يفضلون التسوق في عطلة نهاية الأسبوع يمكنهم الاستفادة من عرض «هاي أورا» من 21 حتى 23 يوليو/تموز، والذي يسمح للمتسوقين عند استخدام تطبيق «أورا» بالحصول على ثلاثة أضعاف النقاط، وذلك عند شراء 5 قطع أو أكثر لدى أي متجر مشارك. وسيدخل كل متسوق أيضاً في سحب على جوائز حصرية؛ حيث سيحظى خمسة فائزين محظوظين بفرصة الفوز بمليون نقطة «أورا»، تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم لكل منهم.

صيف لا يُنسى

ومع عرض «صيف لا يُنسى مع بلو»، يمكن للمتسوقين في دبي فستيفال سيتي مول الفوز بمليون نقطة مكافآت «بلو» كل أسبوع خلال فترة المهرجان. حيث تقدم هذه البرامج فرصاً للتوفير وتحقيق أقصى استفادة من «مفاجآت صيف دبي»، وتوفر عروضاً حصرية للأعضاء، إضافة إلى مجموعة من العروض الكبرى الخاصة بالمهرجان. ويمكن أن تتراوح عروض التخفيضات من 10% حتى 75% لدى أكثر من 3,000 منفذ تجزئة في جميع أنحاء دبي.