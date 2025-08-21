كيف تعيد شركة إماراتية تعريف التجربة السياحية؟

تكشف لميس عز الدين الشيخ، المديرة التنفيذية لشركة مسارك في حوار مع أريبيان بزنس عن توقعاتها لتطور المشهد السياحي الإماراتي والخليجي مع التأشيرة الخليجية الموحدة، وتوضح تفاصيل خططها لمواكبة توجهات السياحة العالمية، بالاعتماد على تقديم برامج متكاملة و تجارب سياحية متنوعة عبر شراكات استراتيجية في القطاع السياحي. ورداً على استفسار أريبيان بزنس حول توقعاتها لتطور المشهد السياحي الإماراتي والخليجي مع التأشيرة الخليجية الموحدة، تجيب بالقول:” التأشيرة الخليجية الموحدة ستكون نقلة نوعية حيث ستجعل المنطقة أكثر جذبًا للسياح العالميين الذين يرغبون بزيارة عدة دول في رحلة واحدة. وهذا سيفتح آفاقًا واسعة لشركات السياحة للتعاون وتقديم برامج إقليمية متكاملة.

ماذا عن خطط الشركة هذا العام وما بعده؟ وعن الشراكات المستقبلية في هذه الخطط؟

تجيب بالقول:”خططنا هذا العام تركز على التوسع في السوق الإماراتي والخليجي من خلال تقديم برامج سياحية نوعية ومتكاملة مع التركيز على السياحة الفاخرة وسياحة التجارب. كما نعمل على بناء شراكات استراتيجية مثل جمعية الصحفيين الإماراتية وجامعة المدينة عجمان والعديد من الشراكات الأخرى ومع شركات طيران وفنادق عالمية لتعزيز شبكتنا وتوفير خيارات أوسع لعملائنا. ومستقبلاً نسعى إلى الدخول في شراكات مع منصات رقمية متقدمة لتسهيل الحجز والدفع الذكي.

كيف تساهم الشركة في الأنشطة السياحية في الإمارات، وما هي خططكم لجذب أنواع جديدة من السياح؟

نحن نعمل على تصميم برامج سياحية تعكس روح الإمارات وتنوعها الثقافي بدءاً من المغامرات الصحراوية والرحلات البحرية وصولاً إلى السياحة الثقافية والطبية. كما نستهدف شرائح جديدة مثل محبي السياحة العلاجية وسياحة الأعمال والمستثمرين إضافة إلى العائلات الباحثة عن تجارب مميزة.

ما هي أبرز الوجهات والبرامج التي توفرها شركتكم وكيف تساهم هذه البرامج في تعزيز موقع الإمارات كمركز سياحي عالمي؟

نوفر برامج متكاملة تشمل دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، بحيث يحصل الزائر على تجربة شاملة للإمارات من شواطئها الفريدة إلى تراثها العريق ومعالمها الحديثة، هذه البرامج تساهم في إبراز الإمارات كمركز عالمي يجمع بين الفخامة والحداثة والعمق الثقافي.

ما أبرز التحديات التي تواجهونها في القطاع السياحي في الإمارات، وكيف تتعاملون معها؟

أبرز التحديات تتمثل في المنافسة الشديدة والتغير المستمر في سلوكيات المسافرين. نتعامل مع ذلك عبر الابتكار المستمر وتقديم خدمات شخصية والاستثمار في التكنولوجيا لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة لعملائنا.

هل كان هناك مصاعب واجهتك في الطيران أو السياحة؟ وهل تتكرر ذاتها في كل القطاعات غير التقليدية بالنسبة للنساء؟

بالتأكيد، عملت في مجال الطيران الخاص وهو مجال غير تقليدي للنساء في منطقتنا وخصوصاً كوني كنت أول سيدة سورية تنشأ شركة طيران خاص الخطوط الدمشقية للطيران وقد واجهت الكثير من التحديات بدءاً من القبول المجتمعي وحتى إثبات الجدارة في إدارة قطاع معقد والذي خلق بيئة عمل تنافسية لكن هذه التجربة علمتني أن التحديات موجودة في كل قطاع خاصة إذا كانت المرأة رائدة فيه وما يميز النجاح هو القدرة على الصبر والمثابرة وإثبات الذات والذي ساعدني أنني خضت تجربة إدارة الأعمال على عمر صغير كوني كبرت في بيت رجل عظيم والدي رجل الأعمال عز الدين الشيخ .

أسستِ سابقًا أول شركة طيران خاص في سوريا، كيف أثرت هذه التجربة في مسيرتك؟

هذه التجربة شكلت حجر الأساس في مسيرتي فقد منحتني خبرة عملية في إدارة الأعمال المعقدة والتعامل مع مختلف الجهات التنظيمية وتطوير رؤية واضحة للتوسع.

واليوم أطبق هذه الخبرة في “مسارك” للسياحة الشركة التي أسستها في الإماراتي إيماني بدولة الإمارات العظيم الحاضنة للإبتكار والتقدم والسباقة للتميز والبيئة الآمنة لأصحاب الأعمال والرائدين في مجالاتهم ومن خلال بناء نموذج عمل قائم على الجودة والابتكار والمرونة قد أسست شركتي وقريباً اتطلع إلى إطلاق مجموعة شركات مسارك في العديد من المجالات التي تهدف التي تهدف إلى خدمة المجتمع وبنائه.

كيف ساهم الإرث العائلي في تشكيل رؤيتك وطموحاتك المهنية؟

نشأت في عائلة تقدر العمل والاجتهاد والريادة وهذا الإرث جعلني أؤمن بأن النجاح يتطلب التميز والإصرار. دعم عائلتي وتجاربهم التجارية ألهمتني أن أكون جريئة في اتخاذ قراراتي وأن أسعى لبصمة خاصة في كل مجال أدخله وعلى مدار هذه السنوات الطويلة تعلمت أن أكون دائماً للتمييز عنوان في أي مجال ادخله وللإمارات دورها الكبير الذي ساعدني على تحقيق طموحي والآتي أجمل بأذن الله

ما هي أبرز الخدمات المبتكرة التي تسعون لتقديمها في المستقبل؟

نعمل على تطوير خدمات رقمية متقدمة مثل تطبيقات الحجز الذكية، تجارب الواقع الافتراضي قبل السفر، وبرامج سياحية مخصصة بناءً على اهتمامات المسافر باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كيف ترين مستقبل السياحة في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة؟

أراه مشرقًا جدًا، فالإمارات مستمرة في الاستثمار في البنية التحتية السياحية والمشاريع الترفيهية والثقافية. فخلال السنوات الخمس المقبلة ستتحول الإمارات إلى الوجهة الأولى في المنطقة للسياحة المستدامة والفاخرة على حد سواء.

ما الذي يميز شركة “مسارك” عن غيرها؟

ما يميزنا هو قدرتنا على الدمج بين الطابع الشخصي والاحترافية العالية. نحن لا نقدم مجرد برامج سياحية بل نصمم “تجارب” متفردة تناسب كل عميل على حدة مع متابعة دقيقة لرحلته من البداية للنهاية.

برأيك، ما الذي يجعل الإمارات وجهة فريدة عالميًا؟

الإمارات تتميز بأنها وجهة متعددة الأبعاد فهي تقدم مزيجًا من الفخامة والحداثة بجانب الجذور الثقافية والتراثية. فالقليل من الدول تجمع بين ناطحات السحاب والأسواق الشعبية بين الفعاليات العالمية والطبيعة الصحراوية والبحرية الخلابة وأهم عامل يساعدنا هو طبيعة شعب الإمارات الطيب والمضياف والكريم الذي يرحب بالضيف بكل ترحيب ومحبة.

كيف يمكن لشركات السياحة أن تواكب التحولات الرقمية وتجارب السفر الذكية؟

عليها الاستثمار في التكنولوجيا بشكل جاد من تطبيقات الحجز الذكية والدفع الإلكتروني إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في فهم سلوكيات العملاء. التحولات الرقمية لم تعد خيارًا بل ضرورة لضمان استمرارية النجاح في هذا القطاع.