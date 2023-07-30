كيف تعمل “الإسورة الذكية” في المدارس .. و كم سعرها ؟

مع قرب العودة للمدارس في السعودية بات الاهتمام بمستلزمات و ترتيبات العام الدراسي الجديد و الحديث عن أحدث المستجدات التي استحدثتها وزارة التعليم لطلاب المدارس، وأهمها “الإسوارة الذكية”لشراء الأغذية من “المقصف” المدرسي.

حيث كشف مختص، أهمية الأسورة الذكية التي تم تطبيقها في 4 مدن المملكة، والتي تسهل على أولياء الأمور تنفيذ جميع التعاملات المالية لأبنائهم داخل المدارس.

وقال خلال لقاء تقرير عن “الأسورة الذكية”، على “إم بي سي”، أن فكرة الأسورة الذكية يتم تفعيلها عن طريق إضافة ولي الأمر ابنه على حسابه وبعدها يربطه مع المدرسة بالرقم الوزاري ويتحقق منها مدير المدرسة وبعدها يتم تفعيلها.

وأوضح أن ولي الأمر تأتي إليه إحصائيات بالمنتجات داخل المقاصف، مشيرًا إلى أن أهميتها تكمن في إمكانية لولي الأمر تنظيم عمليات التغذية للأبناء في المقاصف المدرسية.

مدن طبق فيها استخدام الأسورة الذكية

وأضاف: التطبيق يراقب نوعية الأطعمة المقدمة للأبناء في المدرسة من لديهم سمنة أو سكري من بعض الأطعمة، موضحًا أن أسعار الأسورة تتراوح بين 12 ، 13، 15 ريال.

وأشار إلى أن الأسورة الذكية تم تطبيقها في مدارس بالرياض وجدة والمدينة المنورة وحفر الباطن.

واستعرض التقرير، ردة فعل أولياء الأمور على تطبيق فكرة الأسورة الذكية في المدارس، وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض.

واستحسن عدد من أولياء الأمور الفكرة، موضحين أنه من خلالها يتم تحديد المنتجات الغذائية للطالب، وعدد السعرات الحرارية التي يتناولها، بما يمكن الحفاظ على صحته ومنع أسنانه من التسوس.

ورأى آخرون أن الفكرة لها سلبيات، منها أن أولياء الأمور لا يستطيعوا تحديد “المنيو”، كما أن الطالب عندما يأخذ مصروفه في يده فإنه يذهب للمقصف ويُحاسب على قيمة ما اشتراه من منتجات وبذلك يعرف قيمة الريال.

فيما رأى آخرون أنهم مع التشغيل التجريبي، حتى يستطيعوا أن يحددوا أكثر إيجابيات وسلبيات الفكرة ويستطيعوا أن يتخذوا القرار السليم.