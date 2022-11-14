كيف تعامل الفراعنة مع التغيرات المناخية؟ مسؤول مصري يكشف التفاصيل

خاص – القاهرة – أريبيان بزنس

كشف مسؤول مصري أن السلطات المصرية عملت على الاستفادة من انعقاد مؤتمر قمة المناخ الأممية كوب 27 في شرم الشيخ لإظهار اهتمام الدولة المصرية منذ القدم بالتغيرات المناخية ومواجهتها، وذلك من خلال إقامة عرض مؤقت يضم لوحات وتماثيل توضح كيف تعامل الفراعنة مع البيئة وحافظوا عليها.

وقال رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار بمصر، مؤمن عثمان، في تصريحات لموقع “أريبيان بزنس” إن المصري القديم في عهد الفراعنة استخدم كل عناصر البيئة الموجودة سواء نباتية أو حيوانية بشكل منظم جدا، حتى المخلفات وجدنا أنه كان يعيد تدوير جزء منها، وهذا يعني حرصه على خلق بيئة نظيفة، وفي التعليمات والوصايا التي تركها للأجيال التالية كان يوصي بنظافة الجسد ونظافة البيئة المحيطة، وكان يشدد على عدم إلقاء أي مخلفات في نهر النيل، لأنه كان متيقنا أن ما يلقيه في نهر النيل سيعود إليه مرة أخرى في المياه التي يشربها منه.

وأشار إلى أنه من نماذج المنازل الفرعونية القديمة مثل البيوت الخشبية التي تركتها الدولة الوسطى، نجد أن المصري القديم كان حريصا على خلق بيئة نباتية نظيفة وخضراء، وأشهر مثال على ذلك ماكيتات ميكت رع الموجودة في المتحف المصري بميدان التحرير، كذلك رسوم الأزهار التي تركها المصري القديم على جدران المعابد تؤكد أنه كان لديه علم غزير بأنواع النباتات وكيفية الاستفادة منها.

وتابع عثمان أنه أشهر مثال على اهتمام المصري القديم بالنباتات وكيفية الاستفادة منها هو نبات البردي، الذي كان منتشرا في دول حوض النيل كلها، ولكن المصري الوحيد الذي عرف خصائصه وكيفية الاستفادة منه، حيث استخدمه لصناعة الورق، وكذلك صناعة المراكب والجزء السفلي من نبات البردي استخدمه للطعام، وكل ذلك يؤكد عمق معرفة المصري القديم وخبرته بالبيئة والمناخ الذي يعيش فيه، وأيضا عرف أنواع الصخور التي استخدمها في بناء المعابد والمقابر ونحت التماثيل.

وشدد على أنه يمكن القول إن المصري القديم منذ بداية الألفية الثالثة قبل الميلاد عرف نماذج الحياة المستقرة أو ما يطلق عليها الآن الحياة المستدامة والمدن الخضراء، وأدرك أيضا عناصر البيئة المتكاملة، وهذا يتضح من الصور والمناظر التي تركها على جدران المعابد، حيث ترك لنا ما يمكن وصفه بلوحة بيئية مكتملة العناصر تضم الحيوان والنبات والإنسان.

وعن معرفة المصري القديم بالتغيرات المناخية وكيفية التعامل معها قال عثمان: إن المصري القديم عرف الرياح والأمطار وتغيرات الفصول وعانى من التصحر في بعض الفترات التاريخية، ولذلك كان ينتقل إلى البيئات التي توجد فيها مياه، وهذا يوضح قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية، ومنها أيضا فيضان النيل الذي كان يستطيع المصري القديم التكيف معه بشكل كبير من واقع إدراكه العميق له.

وأكد أن وزارة السياحة والآثار كانت حريصة على عرض تاريخ المصري القديم وتعامله مع التغيرات المناخية على هامش انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، حيث توجد في متحف شرم الشيخ قاعة لعرض الحياة البرية للمصري القديم، وهذه القاعة ترصد جميع أنواع الحيوانات التي تعامل معها ومنها، مثل البابون وطائر أبي منجل والكبش والتمساح والصقر والقطط، وهذا القاعة توضح أن بعض أنواع الحيوانات والطيور التي كانت موجودة في البيئة المصرية القديمة انقرضت مثل البابون وبعض أنواع الكبش، وكل ذلك بسبب التغيرات المناخية، وكان المصري القديم حريصا على تسجيل كل ذلك على جدران المعابد.

وأوضح أنه نتيجة اللوحات والمناظر التي تركها لنا المصري القديم نجد أنواع حيوانات وطيور كانت موجودة قديما واختفت أو تغيرت السلالة الخاصة بها، مثل طائر أبي منجل والكلب أنوبيس، فالموجود منهما حاليا ليس كالذي كان موجودا في البيئة المصرية القديمة.

وقال إنه خلال انعقاد مؤتمر كوب 27 تم إضافة لوحات لمتحف شرم الشيخ توضح الحياة النباتية، مثل لوحة من أرضية إخناتون توضح الأزهار التي كانت موجودة، ولوحة أخرى توضح إله النيل حابي وهو يقدم القرابين من أجل الفيضان، ولوحة نيكولاس أو القلادة التي توضح عناصر الطبيعة في عهد إخناتون، وكذلك الترانيم القديمة التي توضح أن الإنساء كان جزءا من الطبيعة، ويجب أن يحافظ عليها، وكل ذلك تم عرضة ليرى حضور المؤتمر والسياح مدى عمق معرفة المصري القديم للتغيرات المناخية والتعامل معها بما يخدم حياته.

تجدر الإشارة إلى أنه على هامش انعقاد مؤتمر كوب 27 استقبل متحف شرم الشيخ لرؤية تاريخ المتحف، وما يضمه من مقتنيات أثرية، وكذلك زيارة المعرض المؤقت الذي أقامته السلطات المصرية بالمتحف تحت عنوان “مصر وإرثها البيئي” والذي يلقي الضوء من خلال ما يضمه من قطع أثرية على اهتمام المصري القديم بالبيئة ودوره في الحفاظ عليها.

يضم المعرض المؤقت 20 قطعة أثرية تلقي الضوء على اهتمام المصري القديم ودوره في الحفاظ على البيئة المحيطة به مثل، الشمس والهواء والطيور، كما يبرز المعرض أهمية نهر النيل كشريان للحياة وتقديس المصري القديم له، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر حتى 8 ديسمبر 2022.

كان المعبود الرئيسي لنهر النيل هو “حابي”، وكان يصور على هيئة إنسان باللون الأسود أو الأزرق مركزا للخصوبة التي أعطاها النيل لمصر، ويحمل بين يديه الزهور والطيور والأسماك والخضراوات والفواكه وسعف النخيل، وأحياناً يرتدي على رأسه زهرة اللوتس في مصر العليا، وزهرة البردي في مصر السفلي، ولذلك أصبح النيل في عقيدة المصريين القدماء مركزاً بين الحياة والموت.

أعرب الضيوف عن انبهارهم بفكرة المعرض وما وصل إليه المصري القديم من وعي وعلم أهّله للقيام بإجراءات من شأنها الحفاظ على البيئة، وكيف أن نهر النيل كان بمثابة شريان الحياة.