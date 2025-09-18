كيف تطوع البنوك الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل الخدمات المصرفية؟

يلفت تقرير جديد إلى تحول في استخدام البنوك للذكاء الاصطناعي في رصد لأبرز اتجاهات وتطبيقات هذه التكنولوجيا في القطاع المصرفي. ويشير التقرير إلى أن القطاع المصرفي يشهد تحولًا جذريًا مدفوعًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ولم يعد التركيز مقتصرًا على مجرد تحسين الكفاءة التشغيلية، بل امتد عبر إجراء أبحاث موسعة في البنوك الكبرى لتوليد أدوات خاصة وابتكار في أدوات جديدة لتحقيق نتائج ملموسة على صعيد زيادة الإيرادات بحسب تقرير شركة إيفيدنت انسايتس Evident Insights . الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل ينتقل إلى تحسين العمليات الداخلية ويصبح محرك نمو وقوة دافعة وراء التوسع الأخير في استخدامات الذكاء الاصطناعي في البنوك. ويُستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أساسي لتعزيز الوظائف الداخلية، حيث تُشير التقارير إلى أن 85% من حالات استخدامه مُخصصة للعمليات الداخلية، مثل إنشاء مساعدين للموظفين. أما على صعيد الخدمات الخارجية الموجهة للعملاء، فيُستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل بارز في الخدمات المصرفية للأفراد لتحسين تجربة العملاء من خلال تطوير روبوتات الدردشة وإنشاء صور رمزية افتراضية. بجانب ذلك، بدأت البنوك في استكشاف الذكاء الاصطناعي الوكيل الذي يُظهر قدرة أكبر على أتمتة المهام المعقدة، مثل تحليل المخاطر والنمذجة المالية، مما يُعد خطوة متقدمة نحو أنظمة أكثر استقلالية.

تحول في الأهداف من الكفاءة إلى الإيرادات

في السابق، كان الهدف الرئيسي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي هو تحقيق الكفاءة وخفض التكاليف. لكن الاتجاهات الحديثة تُظهر تركيزًا متزايدًا على زيادة الإيرادات . تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي الآن لتعظيم المبيعات، وتحديد فرص البيع المتبادل، واكتساب عملاء جدد عبر التسويق المخصص. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء مواد تسويقية مُخصصة في الوقت الفعلي بناءً على ملف تعريف العميل، مما يجعل الحملات أكثر فعالية. و تتركز أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي في مجالات محددة تُحقق أعلى النتائج، وهي: المكاتب الأمامية وتكنولوجيا المعلومات والأمن، و تُستخدم هذه التقنيات لمساعدة مستشاري المبيعات، وتعزيز قدرات المطورين، ومنع الاحتيال. و تُحلل خوارزميات الذكاء الاصطناعي مجموعات البيانات الضخمة آنيًا لتحديد الأنماط المشبوهة، مما يُعزز الأمن ويُقلل من الجرائم المالية.وتُقدم روبوتات الدردشة والمساعدون الافتراضيون دعمًا على مدار الساعة، مما يُخفف العبء عن الموظفين ويُحسّن رضا العملاء. كما تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام الروتينية، مثل إدخال البيانات ومعالجة القروض، مما يتيح للموظفين التركيز على المهام الاستراتيجية. وتُولي البنوك الرائدة أهمية قصوى للأبحاث التطبيقية التي تربط بين النظرية ومشاكل الأعمال المباشرة، مع التركيز على عائد الاستثمار الملموس . بالإضافة إلى ذلك، أصبحت هذه البنوك أكثر شفافية بشأن ممارساتها المسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي (Responsible AI)، وتُركز على مواضيع مثل العدالة الخوارزمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحيز وضمان الامتثال التنظيمي. تهيمن البنوك في أمريكا الشمالية على هذا المجال، وتُركز على تطوير حلول داخلية مُخصصة بدلاً من الاعتماد على النماذج العامة، وتجذب أفضل المواهب من خلال توفير بيئات بحثية مبتكرة. يُظهر هذا التركيز على الابتكار المنهجي أن البنوك لم تعد تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة فحسب، بل كجزء أساسي من استراتيجيتها لتحقيق نتائج أعمال مجدية والبقاء في صدارة المنافسة.