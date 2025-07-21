كيف تصل الشركات في السعودية إلى 34 مليون مستخدم على تطبيق توكلنا؟

أتاحت المملكة العربية السعودية بيئة تجريبية جديدة تُتيح تطبيق “توكلنا” السعودي وعدد مستخدميه البالغ 34 مليون، للشركات في القطاع الخاص وسيتم قبول 20 شركة في المرحلة الأولى، ويمكن للمطورين من القطاع الخاص الآن تطوير خدمات تتكامل مع التطبيق الوصول إلى عبر بيئة تجريبية مُنظّمة إلى هؤلاء المستخدمين. وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بيئة تجريبية مُنظّمة لمنصة “توكلنا” الوطنية للتطبيقات الرقمية، مُتيحةً بذلك لشركات القطاع الخاص دمج خدماتها المُقدّمة لمستخدمي المنصة البالغ عددهم 34 مليون مستخدم. وقد حققت هذه المنصة المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تطورت من إدارة جائحة كوفيد-19 لتقديم أكثر من 600 خدمة حكومية بمزايا كبيرة وتحليلات تنبؤية، وميزات أمان مُحسّن فضلا عن خدمات مثل شهادات التطعيم، وتصاريح السفر، وتحديثات صحية آنية، ووصول آمن إلى البيانات الصحية الشخصية. وجاء ذلك مع قيام هيئة الحكومة الرقمية بدمج وإغلاق (267) منصة ضمن برنامج الحكومةالشاملة لتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة تواكب رؤية السعودية 2030.

يدعم التطبيق الآن الأنشطة التعليمية، والفعاليات الثقافية، والمهام الإدارية اليومية من خلال تحسينات مستمرة للواجهة وتكامل الخدمات الطبية. بفضل الجمع بين الخدمات الأساسية والتصميم سهل الاستخدام وميزات الأمان القوية، أصبح تطبيق “توكلنا” خدمة إلزامية لسكان المملكة العربية السعودية، ومثالاً عالمياً على منصة رقمية مبتكرة للقطاع العام.

وتُمكّن مبادرة بيئة الاختبار الجديدة الآن الشركات الخاصة من اختبار خدماتها الرقمية من خلال إطار مُنظّم مُصمّم لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص مع الحفاظ على معايير الأمان.

تهدف مبادرة بيئة الاختبار إلى تحويل “توكلنا” من منصة حكومية إلى منظومة رقمية شاملة بمشاركة القطاع الخاص. سيفتح هذا المجال أمام خدمات جديدة لمستخدمي تطبيق “توكلنا” الفائق، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والبالغ عددهم 34 مليون مستخدم، كما سيوفر فرصًا جديدة للشركات السعودية وشركات التكنولوجيا ومنظومة الشركات التقنية الناشئة المتنامية في المملكة. يُمثل هذا الإطار التجريبي الجديد، المعروف باسم “التطبيق الفائق” الذي يوحد الخدمات الحكومية في منصة واحدة، بدايةً للانتقال المخطط له إلى منصة موحدة تجمع خدمات القطاعين العام والخاص.

تتيح هذه المبادرة الجديدة للمشاركين في إطار “توكلنا” فرصة اختبار الخدمات التجريبية مع مستخدمين حقيقيين، مع تقييم جودة الخدمة ومواءمتها مع معايير تجربة المستخدم. وستخضع تطبيقات القطاع الخاص للتقييم بناءً على معايير تشمل السجل التجاري الساري، والامتثال للوائح التنظيمية، والالتزام بسياسات الحوكمة، والتوافق مع القيم الوطنية، وتقديم الخدمات باللغة العربية كلغة أساسية. ويتيح إطار العمل التجريبي للشركات اختبار الخدمات الرقمية في بيئة تقنية آمنة، مع تعزيز الابتكار وتوطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تكامل منظم.