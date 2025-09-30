كيف تصدرت جدة المدن السعودية و العربية بعد مسقط في جودة الحياة لعام لعام 2025؟

حققت مدينة جدة، إنجازاً دولياً جديداً بتصدرها المدن السعودية في مؤشر جودة الحياة لعام 2025 الصادر عن منصة نومبيو Numbeo العالمية، محتلة المرتبة 74 عالميًا، ويضع هذا التصنيف جدة كأعلى مدينة في المملكة والثانية عربيًا بعد مسقط، ويعد تتويجاً حقيقياً للجهود المتواصلة ضمن برنامج جودة الحياة في رؤية المملكة 2030. وجاءت هذه القفزة النوعية ثمرة للتحسينات الجذرية في محاور أساسية مثل ارتفاع مستوى الأمان، وتطوير البنية التحتية، وتوفير مرافق عصرية أسهمت في رفع جودة حياة سكانها وزوارها. لقد عملت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية، على إطلاق مجموعة من المشاريع النوعية التي أعادت تشكيل المشهد الحضري للمدينة. على الساحل، شهدت المدينة تطوير خمس واجهات بحرية متكاملة، تحولت إلى متنفّس حيوي يضم مسارات للمشي والدراجات وساحات فنية، مدعومة ببرامج صيانة مستمرة لحماية البيئة البحرية. وفي قلب الأحياء السكنية، تضاعفت الرقعة الخضراء بافتتاح أكثر من445 حديقة جديدة. ومن أبرزها، مشروع حديقة الأمير ماجد التي تتجاوز مساحتها 130 ألف متر مربع، لتصبح نقطة التقاء مجتمعي بفضل ممراتها المظللة وألعابها العائلية. كما أولت المدينة اهتماماً خاصاً بـ سلامة وحركة المشاة ، من خلال تطوير الأرصفة وممرات المشي وتركيب أنظمة إضاءة حديثة، لتشجيع السكان على النشاط البدني في بيئة آمنة. بالإضافة إلى ذلك، عززت جدة من برامج النظافة والصيانة الشاملة للشوارع، وتبنّت برامج رائدة في الاستدامة البيئية وإدارة النفايات، تضمنت فرزها من المصدر لتحويلها إلى موارد، مما يؤكد التزامها بحماية بيئتها الحضرية وجودة هوائها. بفضل هذه الإنجازات المتكاملة، نجحت جدة في تحقيق التوازن بين جاذبيتها كـ مركز اقتصادي وسياحي وبين توفير بيئة حضرية مستدامة وعالية الجودة. وهكذا، ترسخ المدينة مكانتها كنموذج حي لنجاح رؤية 2030، حيث تندمج الطبيعة الساحلية مع الخدمات الحديثة لتقديم تجربة متكاملة لسكانها وضيوفها.



