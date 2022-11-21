كيف تصبح مليونيراً من إعادة بيع الأحذية الرياضية؟

في عام 2013 خطرت ببال بنجامين كابيلوشنيك البالغ من العمر وقتها 13 عاماً فكرة غيرت مجرى حياته وحولته من طفل يلهو مع أقرانه ويتباهى بحذائه الرياضي إلى صاحب ملايين وأشهر شخص يعيد بيع الأحذية الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية.

إعادة بيع الأحذية الرياضية أصبحت رائجة في الفترة الأخيرة لا سيما بعد أن توسعت السوق ونمت منذ انتشار الصفحات المخصصة لهذا الهدف على مواقع التواصل الاجتماعي.

قديماً، كان على الناس الذهاب للأسواق والمراكز التجارية أو المحالّ المتخصصة ببيع الأغراض المستعملة لشراء حذاء رياضي عليه توقيع لاعب مشهور، أو آخر من تلك الأحذية التي صنع منها نسخا محدودة، لكن الأمر اختلف الآن، وبات كافياً تصفح بعض المواقع الإلكترونية مثل “إي باي” أو الصفحات المتخصصة على “إنستغرام” للحصول على طلبك.

كيف تشتري حذاءً رياضياً وتعيد بيعه؟

تتصدر أحذية نايكي وأديداس قائمة الأكثر طلباً، وتعد أحذية “نايكي أير جوردان” الخاصة بلاعب كرة السلة الأشهر الأمريكي المعتزل مايكل جوردان بجميع نسخاتها الأكثر طلباً.

وفيما يلي بعض الأحذية الرياضية الأكثر شهرة في سوق إعادة البيع:

أير جوردان 12 (Air Jordan 12)

نايكي أير ييزي 2 (Nike Air Yeezy 2)

نايكي أير ماج العودة إلى المستقبل (Nike Air Mag Back to the Future)

ترافيس سكوت إير جوردان 1 (Travis Scott Air Jordan 1)

وبحسب موقع “سنيكر فليبرز” فإن الأحذية التالية كانت الأكثر طلباً في أيلول/سبتمبر المنصرم:

أديداس ييزي 320 في2 (Adidas Yeezy 350 V2)

أير جوردان 6 ريترو (Air Jordan 6 Retro)

أير جوردان 3 أو جي 2022 -( Air Jordan 3 OG Retro 2022)

وفقاً لـ”يورونيوز” فإنه من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية لبيع وإعادة بيع الأحذية الرياضية عام 2026 إلى 120 مليار دولار.

كيفية إعادة بيع الأحذية رياضية

رغم أن الحصول على مليون دولار من إعادة بيع الأحذية أصبح صعباً مع ازدياد عدد العاملين في هذا المجال إلا أنه لا يزال ممكنا، ويتخلص ذلك بالنقاط التالية:

إنشاء قاعدة بيانات للأحذية الأكثر طلباً

معرفة ماذا يريد السوق تحديداً

نشر موقعك الإلكتروني أو صفحاتك على وسائل التواصل الإلكتروني على نطاق واسع

معرفة أفضل الأماكن للعثور على الأحذية المطلوبة

معرفة المصادر التي يعتمد عليها منافسوك

كيفية جذب العملاء الجدد

عدم تخزين أعداد كبيرة من الأحذية لأن ذوق الناس يتغير سريعاً

الشراء بالسعر الرخيص والبيع بأعلى سعر

وللاستفادة حقا من تعلّم كيفية إعادة بيع الأحذية الرياضية، تحتاج إلى شراء المنتجات التي تباع بسعر رخيص ولكن لها قيمة دائمة على المدى الطويل.

بيع حذاء مايكل جوردان، بطل فريق شيكاغو بولز الذي حصل على بطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عام 1997 في مزاد علني مقابل 104 آلاف دولار.

أفضل الأماكن للشراء وإعادة البيع

يعد موقع ” ستوك اكس ” أحد أشهر المواقع المتخصصة ببيع الأحذية الرياضية العريقة ذات الإصدارات المحدودة، وكذلك صاحبة الأسماء الأكثر شهرة.

ويمكن لأي شخص إنشاء حساب على الموقع وعرض بضائعه، ليصبح الموقع بمنزلة وسيط بين البائع والمشتري ويحصل لدى إتمام عملية البيع لصاحب أعلى عرض على نسبة مئوية محددة.

ويعتمد الكثير من هواة جمع الأحذية الرياضية على ” ستوك اكس ” كونه دقيقا بتعاملاته وينال ثقة مستخدميه.

أما إذا كنت من الأشخاص الذين يتعاملون بالطرق التقليدية في تعاملاتك، وتريد استخدامها لإعادة بيع الأحذية، يمكنك اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنشاء صفحات على فيسبوك وإنستغرام أو عرض بضائعك على موقع مثل “إي باي”.

كيف تقيّم ثمن الأحذية الرياضية لدى إعادة بيعها؟

تعتبر الطريقة الفضلى لتسعير الأحذية الرياضية قبل إعادة بيعها هي اللجوء للمنافسين لمعرفة الأسعار التي يتداولونها أو لموقع ” ستوك اكس ” المرجع الأكثر دقة، كونه يعرض مؤشراً لقيمة تداول الحذاء خلال الأشهر ال12 الأخيرة كما في الأسواق المالية.

كما يعرض عدد الأحذية التي تم بيعها وعرضها وما هي الأسعار التي دفعت فيها وكذلك الأسعار التي رست عليها المزايدات.

المخاطر

تنتشر في الأسواق وعلى مواقع الإنترنت وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي الأحذية المزيفة وهي من أكثر الأمور التي تؤدي إلى حدوث خسائر جمة وهي أخر ما تريده في عملية الشراء أو إعادة البيع.

لكن الخبراء في المجال لديهم أساليبهم الخاصة للتحقق ما إذا كان الحذاء الذي تحاول شراءه أصليا أم لا:

القيمة المعروض، وغالباً ما يشير انخفاض السعر إلى أن الحذاء مزيف.

أطلب من البائع التقاط صور متعددة للحذاء وقارنها مع الصور الرسمية.

التحقق من سيرة البائع وتصنيفه.

مراجعة تعليقات المتابعين إذا كنت تشتري من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو من “إي باي” أو “أمازون”.

تحقق ما إذا كانت المراجعات من مشترين حقيقيين وليس ملفات تعريف تم إنشاؤها للمساعدة في رفع تصنيف البائع.