كيف تشاهد مؤتمر أبل مع أهم 10 مزايا في أيفون 15، منها سرعة الشحن ونقل الملفات

بعد ساعات قليلة ستطلق شركة أبل الليلة أحدث أجهزتها من أيفون 15 (iPhone 15) وستبرز فيه 10 مزايا جديدة كليا منها :

منفذ منفذ ثندربولت Thunderbolt السريع (USB4) لنقل البيانات بسرعة 40 ألف ميغابت بالثانية في إصدارات برو Pro .

ستأتي الإصدارات الرئيسية بمعايير USB 2.0 وهو بسرعة 480 ميغابت بالثانية.

شحن سريع بفضل تأمين طاقة بشدة 100 وات من منفذ ثندر بولت بدلا من منفذ لايتننغ.

إصدارات أيفون 15 برو ماكس ( iPhone 15 Pro Max) ستأتي بهيكل تيتانيوم وبسعر أعلى بكثير بسبب ذلك بحسب تقرير لـ ديجيتايمز.

عدسة بيرسكوبية في إصدار أيفون 15 برو ماكس تؤمن زووم بصري بقوة 5x-6x مقارنة مع 3 في الإصدار السابق من برو ماكس.

سرعة أكبر بفضل معالج بتقنية 3 نانو (3nm) وذلك في شريحة جديدة هي شريحة A17 Bionic .

إصدار 17 من نظام التشغيل (iOS 17) والذي سيحمل قدرات تواصل هائلة مع أجهزة أيفون وأيباد الأخرى.

الشاشة ستأتي أكبر بفضل تعديلات في تصميم الهاتف وحوافه بإطار أصغر بـ30%.

وزن أخف -220 غ- بفضل معدن التيتانيوم ليهيكل أيفون بإصدار برو ماكس بدلا من وزنه السابق بقرابة 240 غ.

بفضل سعة البطارية الأكبر من المتوقع تحقيق مكاسب تعادل تشغيل الفيديو طوال 24 ساعة على سبيل المثال.

أما آلية عمل الكاميرا بتكبير ما يعرف بالبيرسكوب في أيفون، فهناك لقطات من سامسونغ توضح كيفية توسيع مدى الكاميرا بإنعكاس مرآة موشورية بدلا من مد العدسة للتكبير.