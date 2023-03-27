تعتمد دول الناتو وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية مدروسة لمواجهة أنباء الحرب الأوكرانية والتلاعب بها بشكل فعال في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، بهدف إطالة الحرب وتمويلها من خلال زيادة التعاطف مع أوكرانيا وتأجيج العداء ضد موسكو بهدف مواصلة تقديم المساعدات مع تجاهل ومعارضة أي مبادرة لحل سلمي أو دبلوماسي لها.

تطغى رواية الناتو عن الحرب عبر وسائل التواصل الاجتماعية وعبر قنوات الإعلام الإقليمية مثل الجزيرة وبعض الأقنية التلفزيونية الأخرى في لبنان ودول عربية أخرى.

ويأتي تصدر الرواية الغربية بعد محاصرة وإغلاق وسائل الإعلام الروسية مثل روسيا اليوم وسبوتنيك، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، وأصبحت منصات رواية الناتو أهم مصادر الأخبار العالمية والإقليمية الرئيسية في الشرق الأوسط. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا استنفرت أكثر من 150 من كبرى شركات العلاقات العامة في العالم ودول الناتو للمساهمة بدعم أوكرانيا، وتطوع عشرات الآلاف من خبراء العلاقات العامة لنشر وتوزيع الأخبار والصور و”الرويات” وتوحيد الرسائل الموجهة للجمهور. وكانت النتيجة أن كثيرون أشاروا إلى فوز أوكرانيا في الحرب الإعلامية بفضل الصور والأخبار التي يجري نشرها بوتيرة عالية وتنظيم هائل.

ومع اندلاع الحرب تقرر حظر روسيا اليوم في بريطانيا، وروسيا اليوم في الولايات المتحدة حين لم تعد متوفّرة عبر مزود القنوات الفضائية “دايركت تي في” وشركة البث روكو في 2022.

الدفاع عن ذخيرة اليورانيوم المستنفذ

تعتمد البروباغندا الغربية على عدة أساليب لتصدير روايتها عن الحرب، فحتى اليورانيوم المستنفذ الذي تنوي بريطانيا تزويد أوكرانيا به، أصبح بحسب زعم وسائل الإعلام الغربية مثل بي بي سي، سلاح عادي أو معياري يسبب حساسية أو تخرش بسيط! رغم أن الدراسات (هارفارد) أثبتت تسبب اليورانيوم المستنفذ بتشوهات خلقية في العراق بل وصلت أضراره إلى الهند مع تقديرات بتسبب اليورانيوم المستنفذ بأكثر من نصف مليون وفاة بعد الإصابة بالسرطان في العراق والمنطقة العربية.

إخفاء الأخبار والآراء السلبية

بعد النمسا والمجر ، انضمت بلغاريا أيضًا إلى مجموعة في دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض إرسال أسلحة إلى أوكرانيا ، وأعلنت بلغاريا أنها لن تشارك في برنامج شراء الذخيرة المشترك للاتحاد الأوروبي ، ولن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة أو دبابات ، وفقًا لتقرير يورونيوز.

يجري إقصاء آراء خبراء أمريكيين معارضين للحرب في أوكرانيا ويدعون لحلول دبلوماسية، وتمارس ضغوط لمنع محطات التلفزة من استضافة هؤلاء مثل كل من الخبير الاقتصادي الشهير جيفري ساكس، والباحث الأكاديمي جون ميرشيمر وغيرهم.

ويجري إخفاء الخسارة اليومية التي تقدر بالمئات من الجنود الأوكرانيين، وقود هذه الحرب!

Human cost of war: A cemetery of the Armed Forces of Ukraine, Kharkov. Every day 1,000 new graves are dug and 10,000 hearts broken. This is Europe today. We must stop it. Protest! Peace now! pic.twitter.com/4xUW3T6kou — John Moran (@RueDaungier) March 26, 2023

قواعد راسخة للدعاية السياسية

لا تختلف دعاية الناتو عن قواعد قديمة نسبيا لدعاية الحرب وهي عبارة عن عشرة قواعد تم وضعها من قبل السياسي البريطاني المناهض للعنف اللورد آرثر بونسومبي

1-نحن لا نريد الحرب ، نحن فقط ندافع عن أنفسنا.

2. الطرف الآخر هو المسؤول الوحيد عن هذه الحرب.

3. خصمنا شرير .

4. نحن ندافع عن هدف نبيل لا مصالح خاصة.

5. يتعمد العدو ارتكاب الفظائع، نحن نرتكب الاخطاء فقط.

6. يستعمل العدو أسلحة غير مشروعة.

7. لدينا خسائر قليلة جدا ، العدو يخسر الكثير.

8. المثقفون والفنانون يدعمون قضيتنا.

9. قضيتنا مقدسة.

10. أولئك الذين يشككون في دعايتنا هم خونة (عملاء روس أو داعمين للكرملين في هذه الحالة).

وبالطبع لا يمكن لأي رأي منصف إلا أن يدين الحرب وأي اعتداء على أراض دولة أخرى وهذا ينسحب على التوغل الروسي في أوكرانيا لكن قراءة ما يجري فعلا ومعاناة الملايين حول العالم من أزمة الغذاء بسبب استمرار الحرب يدفع للتساؤل عن سر تأجيج هذه الحرب وإطالتها من قبل الناتو والتصعيد الإعلامي والحربي فيها لدرجة الاستهتار بأروح البشرية أجمع مع تزايد مخاطر الصدام النووي بين روسيا ودول الناتو وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وطلعات استفزازية لطيرانها قرب الأراضي الروسية.