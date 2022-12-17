كيف تستثمر أموالك في أندية كرة القدم؟

خلال العامين والنصف الماضيين خسرت أندية كرة القدم الكثير من الإيرادات بسبب تداعيات فيروس كورونا، وما أحدثته من خلو الملاعب من الجماهير، وإلغاء الفعاليات والمباريات

ومع العودة إلى الحياة الطبيعية الكاملة هذا الموسم، انتشرت الكثير من الأخبار على الساحة، مثل مغادرة البرتغالي كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد، ثم عرض النادي للبيع، وفي إيطاليا شهد نادي يوفنتوس استقالة مجلس إدارته بالكامل.

نصائح للاستثمار في الأندية

هذه الأخبار وغيرها، قد تؤثر على أسعار أسهم هذه الأندية، لذا تأكد من إجراء البحث وصياغة استراتيجية مدروسة جيدًا قبل شراء أو بيع أسهم فريقك المفضل، وتذكر أن كونك معجبًا بالنادي فإن ذلك لا يعني أنك يجب أن تستثمر تلقائيًا في أسهمه.

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مصادر إيرادات أندية كرة القدم

تتحصل أندية كرة القدم على إيراداتها من مصادر متنوعة، مثل:

مبيعات تذاكر المباريات.

رسوم تأجير الملاعب.

صفقات الرعاية.

مبيعات البضائع التي تحمل شعارات النادي.

صفقات البث التلفزيوني.

الجوائز المالية.

انتقالات اللاعبين.

القيمة السوقية للانتقالات

على الرغم من أن المصدر الأساسي للدخل يختلف بين الأندية، إلا أن سوق انتقالات كرة القدم وحده بلغ مستوى قياسيًا بلغ 48.5 مليار دولار من 2011 إلى 2020 ، وفقًا لتقرير صادر عن الفيفا العام الماضي.

أندية كرة القدم المدرجة في البورصات

هناك 10 أندية لكرة القدم مدرجة في البورصات المعترف بها: مانشستر يونايتد، سيلتيك، يوفنتوس، روما، لاتسيو، أياكس، إف سي بورتو، بوروسيا دورتموند، سبورتنج لشبونة وبنفيكا.