كيف تسببت الهواتف النقالة في مقتل 90 جندياً روسياً؟

في وقت مبكر من غزوهم لأوكرانيا، اقترب بعض المقاتلين الروس من العاصمة كييف وأجروا مكالمات باستخدام الهواتف المحمولة وحملوا مقاطع فيديو على تطبيق “تيك توك”، مما يجعل مواقعهم معروفة بالنسبة للأوكرانيين، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

واستخدم الأوكرانيون إشارات الهاتف المحمول لإطلاق صواريخ في مواقعهم وكان لذلك تأثيرا مدمرا، وفقا لرئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية.

وبعد مرور عام تقريباً، وعلى الرغم من الحظر المفروض على الهواتف المحمولة الشخصية، لا يزال الجنود الروس في منطقة الحرب يستخدمونها للاتصال بزوجاتهم وصديقاتهم وأولياء أمورهم وبعضهم البعض مما يعرضهم للهجمات الأوكرانية، وفقاً للصحيفة الأمريكية.

وأقر الجيش الروسي بالمشكلة بعد الضربة التي قتلت نحو 90 جندياً روسياً ليلة رأس السنة لتبرير الخسائر الفادحة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “من الواضح بالفعل أن السبب الرئيسي لما حدث هو التشغيل والاستخدام المكثف- خلافاً للحظر المفروض- للهواتف المحمولة من جانب الأفراد في منطقة في مرمى نيران أسلحة العدو. وتابعت: “هذا العامل سمح للعدو بتتبع وتحديد إحداثيات مواقع الجنود لتوجيه ضربة صاروخية”.

وأضافت أن بيانات الهاتف المحمول سمحت لأوكرانيا “بتحديد إحداثيات مواقع أفراد الخدمة العسكرية لتوجيه ضربة صاروخية”.

تشكيك في الاستراتيجية العسكرية

جندي أوكراني يقرأ الأخبار على هاتفه المحمول على الخطوط الأمامية في جنوب أوكرانيا في أكتوبر

وأثارت الضربة التي وقعت بعد منتصف ليلة رأس السنة، على مدرسة تم تحويلها إلى ثكنة عسكرية في ماكيفكا، غضب القوميين الروس وبعض المشرعين، والذين شككوا في الاستراتيجية العسكرية المستخدمة هناك.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أربعة صواريخ من قاذفات هيمارس الأمريكية الصنع سقطت على المبنى، مضيفة أنه “نتيجة انفجار الرؤوس الحربية لصواريخ هيمارس انهارت أسقف المبنى”.

من ناحية ثانية، قال مسؤول أوكراني ومجموعة من المدونين الروس المؤيدين للحرب إن هناك عوامل أخرى ساهمت في الضربة، وأن الوزارة كانت تحاول صرف اللوم عن القادة العسكريين من خلال إلقاء اللوم على الجنود.

وقال هؤلاء إن القادة الروس كانوا يؤوون عدداً كبيراً من القوات معاً بدلاً من تفريقهم ووضعوهم بالقرب من الذخائر التي انفجرت في الهجوم وفشلوا في إخفاء تحركاتهم بشكل كافٍ.

ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن القوات المدعومة من روسيا استخدمت بيانات الهواتف المحمولة لاستهداف الجنود الأوكرانيين منذ عام 2014 على الأقل، عندما بدأ الانفصاليون الموالون للكرملين في قتال القوات الأوكرانية شرق البلاد.

وبعد أقل من عقد، صقلت كل من أوكرانيا وروسيا مهاراتهما في استخدام إشارات الهواتف المحمولة والراديو كأداة استهداف فعالة.

قواعد صارمة

في أكتوبر ، قامت القوات الروسية في بلدة كوزاشا لوبان بتثبيت الهواتف المحمولة المصادرة من الأوكرانيين على شجرة، لردع الآخرين عن محاولة إخفاء الأجهزة.

في حين أن بعض الوحدات الروسية والأوكرانية تتبع قواعد صارمة وتضمن عدم وجود الهواتف المحمولة في أي مكان بالقرب من الخطوط الأمامية، تظهر منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من ساحة المعركة أن الهواتف المحمولة شائعة بين الجنود على كلا الجانبين.

ومع ذلك، يبقى حجم الخسائر الناجم عن استخدام الهواتف النقالة لدى القوات الأوكرانية أوكرانيا غير واضح، لكن يبدو أنه أقل حدة من الخسائر الروسية، بحسب “نيويورك تايمز”.

وتُظهر مقابلات “نيويورك تايمز” مع الجنود الروس والمكالمات الهاتفية المسجلة التي اعترضتها سلطات إنفاذ القانون الأوكرانية طوال الحرب وحصلت عليها الصحيفة أن القادة الروس حاولوا مرارًا وتكرارًا، إبعاد الهواتف عن ساحة المعركة.

وقال جنديان في مقابلات إنه قبل الغزو مباشرة، طُلب من الجنود الروس المتمركزين في بيلاروس التخلي عن هواتفهم. في المكالمات التي تم اعتراضها، يمكن سماع جنود روس يقولون إن القادة صادروا هواتفهم في فبراير.

ورغم ذلك، وجد الجنود الروس طرقا للالتفاف على القواعد التي وضعها الجيش بالنسبة لاستخدام الهاتف المحمول.

عدم اهتمام بالقواعد

وأظهر تحليل لسجلات المكالمات أنهم سرقوا هواتف من الأوكرانيين، بما في ذلك أولئك الذين قتلوا.

وفي العديد من المكالمات التي تم اعتراضها، يمكن سماع الجنود الروس وهم يشكون من أنهم لا يثقون بقادتهم أو أنهم شعروا بالتخلي عنهم، ويقولون إنهم لا يهتمون بالقواعد.

وأدلى بعض الجنود الروس بتصريحات أظهرت أنهم كانوا على علم بأن المخابرات الأوكرانية يمكن أن تستمع – وأن عليهم اختيار كلماتهم بعناية، لتجنب الكشف عن مواقعهم.

لكن لا يبدو أن الجنود يعرفون أن بيانات الهاتف المحمول وحدها يمكن أن تخونهم، مما يمنح الأوكرانيين ما يكفي لتحديد موقع الهاتف.

على الرغم من التهديد المستمر، يواصل الجنود من كلا الجانبين التشبث بهواتفهم. وغالباً ما يتمتع الأوكرانيون بإمكانية الوصول إلى “ستارلينك”، وهو خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بالقرب من الخط الأمامي، مما يعني أن المكالمات لا تستخدم الأبراج الخلوية وعادة ما تكون آمنة.