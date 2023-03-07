كيف تسافر بـ 7 دولارات فقط من دبي إلى مانيلا؟

أعلنت شركة الطيران “سيبو باسيفيك” الفلبينية عن تسيير رحلات من دبي إلى مانيلا مقابل 27 درهماً إماراتياً (7 دولارات أمريكية)، بين 6 و 10 آذار / مارس، بمناسبة احتفال شركة الطيران بالذكرى السنوية السابعة والعشرين لتأسيسها في مارس.

ويمكن للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة حجز رحلاتهم إلى مانيلا مع سيبو باسيفيك لقاء 7 دولارات هي ثمن التذكرة الأساسية في اتجاه واحد، باستثناء الرسوم والرسوم الإضافية.

ومن خلال رحلتين يومياً، يمكن للمسافرين التخطيط لرحلتهم الى الفلبينين مسبقاً، حيث تغطي فترة السفر من 1 نيسان / أبريل إلى 30 أيلول / سبتمبر من هذا العام.

تقدم شركة “سيبو باسيفيك” سلسلة من العروض الترويجية ومبيعات المقاعد لمدة شهر في بادرة شكر وامتنان لعملائها المخلصين على مدار الـ 27 عاماً الماضية.

وتستعد شركة “سيبو باسيفيك” لاستعادة 100 في المائة من شبكتها وقدرتها لفترة ما قبل تفشي وباء “كوفيد – 19” في مارس 2023.

والشرك تسير رحلات الآن إلى 34 وجهة فلبينية و 25 وجهة دولية، تمتد عبر آسيا وأستراليا والشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، وقعت طيران الإمارات والخطوط الجوية الفلبينية PAL اتفاقية إنترلاين لتعزيز الاتصال لمسافري كلتا الناقلتين إلى نقاط جديدة على شبكتيهما عبر مانيلا ودبي باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة.

وتتيح شراكة الإنترلاين، التي أصبحت الآن سارية المفعول، لركاب طيران الإمارات الوصول إلى 19 وجهة في الفلبين تديرها الخطوط الجوية الفلبينية، بما في ذلك سيبو وكاجايان دي أورو وباكولود وكوتاباتو ودافاو وإيلويلو وكاليبو وغيرها، بالإضافة إلى اثنتين من النقاط الإقليمية الآسيوية عبر مانيلا. ويستفيد ركاب الخطوط الفلبينية أيضًا من الوصول إلى شبكة طيران الإمارات العالمية والاتصال بسلاسة مع 21 مدينة تخدمها طيران الإمارات في أوروبا، مثل لندن وروما وفرانكفورت وبرشلونة وباريس، وفي الشرق الأوسط مثل الكويت وجدة ونقاط أخرى في أفريقيا.