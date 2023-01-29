كيف تحمي بطاقة ائتمانك من عمليات الاحتيال، إليك 6 نصائح

تجعل عمليات القرصنة أو الإحتيال التي تتعرض لها بطاقات الائتمان التكلفة التي تتحملها الشركات مقابل عمليات الشراء غير المصرح بها أو الإبلاغ عن عمليات شراء شرعية بشكل خاطئ أكثر تكلفة.

ومع أن الخبراء الماليين يقولون إنه من المستحيل منع المدفوعات غير المرغوب فيها تماماً، إلا أن هناك 6 نصائح أو تدابير يمكن أن تقلل من خطر التعرض لرسوم وهمية أو القرصنة.

1ـ اشترك في التنبيهات

إن التنبيهات مضجرة، ولكن من المستحسن الاشتراك فيها على اي حال. يقول المتخصصون الماليون إن اليقظة هي أفضل حماية لك. اشترك في الإشعارات عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف عند استخدام بطاقتك – بشكل مثالي لكل معاملة أو لعمليات شراء مثل طلبات التجارة الإلكترونية التي تتخطى السحب الفعلي للبطاقة.

لا تمنع الإشعارات عمليات الشراء الزائفة، ولكن على الأقل ستعرف أن هناك خطأ ما على الفور ويمكنك اتخاذ إجراء. (التسجيل للحصول على الإشعارات ليس بالأمر السهل. حاول البحث في الملف الشخصي أو إعدادات الأمان لحساب بطاقتك).

وتتمثل إحدى مخاطر إخطارات الدفع هذه في أن المعاملات شرعية في معظم الأحيان وتبدأ في ضبطها.

2ـ جرب إقفال البطاقة

هناك خيار آخر لبعض بطاقات الائتمان والخصم على الأقل وهو عناصر التحكم التي تتيح لك قفل بطاقتك من الاستخدام إذا كان هناك شيء يبدو مريباً، أو لمنع أي عملية شراء تزيد عن مبلغ محدد بالدولار.

ضوابط البطاقة صعبة العثور عليها. يقول الخبراء الماليون إنه سيكون من الأفضل إذا كان مصدرو البطاقات قد حققوا نجاحاً كبيراً في أزرار النجدة الموجودة على مواقع الويب والتطبيقات الخاصة بهم حتى تتمكن من تجميد بطاقتك بسرعة في حالة فقدها أو إلغاء قفلها عندما تريد شراء شيء ما.

3ـ كن حذراً بشأن تطبيقات الدفع مثل Zelle

لا تتمتع تطبيقات تحويل الأموال مثل Zelle و Venmo بنفس الحماية مثل المدفوعات التي تجريها باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم. فكر فيهما مثل الدفع نقداً لشخص ما.

وينصح الخبراء الماليون باستخدامها فقط مع الأشخاص الذين تعرفهم أو التجار الذين تثق بهم بدلاً من الغرباء الذين يرغبون في شراء التلفزيون الخاص بك على سوق فيسبوك.

وكان تطبيق Zelle مفضلاً للمحتالين. إذا قمت بإرسال الأموال عن طريق الخطأ أو تم خداعك، فقد يكون من الصعب أو المستحيل استعادتها. يقال إن البنوك التي تشارك في Zelle ستبدأ في تعويض الأشخاص الذين تم خداعهم بأنواع معينة من عمليات الاحتيال. لا تعتمد عليه.

وقالت خدمات الإنذار المبكر، التي تدير Zelle، إنه “تم إرسال أكثر من 99.9 في المائة من مدفوعات Zelle دون أي تقرير عن الاحتيال أو عمليات الاحتيال”.

4ـ احذر من الحيل المصممة للتلاعب بمخاوفك أو رغباتك

إذا رأيت عروضاً مغرية على “انستغرام” أو في بريدك الإلكتروني ، ففكر مرتين قبل النقر فوق ما يمكن أن يكون رابطاً زائفاً قد يحاول سرقة تفاصيل بطاقتك. إذا تلقيت رسالة نصية تدعي أنها حالة طوارئ من البنك الذي تتعامل معه ويطلب منك الإذن بالدفع ، فاحذر.

يقول مايكل ريتبلات وجونار بيترسون، المسؤولان التنفيذيان في شركة فورتر لمنع الاحتيال، إن الشعور بجنون العظمة أمر مرهق ولكنه أيضاً دفاع ذكي.

5ـ تمسك بالأساسيات

حافظ على تحديث برامج الكمبيوتر والهاتف. حاول إنشاء كلمات مرور قوية في حساباتك، ولا تستخدم نفس كلمة المرور أكثر من مرة. احتفظ بعلامات تبويب لمعاملاتك المالية.

هذه النصيحة مملة، لكنها ذات فائدة كبيرة في حمايتك من الاحتيال.

6ـ احفظ معلومات شركة بطاقتك في هاتفك

هذه نصيحة ذكية. بهذه الطريقة، إذا لم تكن بطاقتك في متناول يدك، أو سُرقت أو تلاشى رقم الهاتف الموجود على ظهرها، فلا يزال بإمكانك الاتصال بالشركة بسرعة إذا لاحظت نشاطاً مريباً.

تأكد أيضاً من أن جهة إصدار بطاقتك لديها معلومات الاتصال الحالية الخاصة بك، بما في ذلك رقم الهاتف، للتواصل معك في أقرب وقت.