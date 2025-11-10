هل بالذهب تحمي أصولك من التضخم والتقلبات المالية؟ خبير جوليوس باير لديه رأي

يواصل الذهب تألقه كأحد أهم أصول الملاذ الآمن عالمياً، متجاوزاً بذلك التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة. في خضم هذه التحولات، تبرز تساؤلات حاسمة حول مستقبل المعدن النفيس ودوره في المحافظ الاستثمارية العالمية. هل لا يزال الذهب أداة التحوط المثلى؟ وما هو حجم تأثير مشتريات البنوك المركزية والدولار الأمريكي على مساره السعري؟ للغوص عميقاً في هذه القضايا، تحدث محرر”أريبيان بزنس” مع كارستين مينكي، خبير المعادن الثمينة لدى بنك جوليوس باير، الذي يقدّم تحليلاً شاملاً للعوامل الداعمة والمخاطر المحتملة التي تواجه سوق الذهب حتى عام 2026، ويكشف عن المستويات الفنية الحرجة لحركة الأسعار المستقبلية.

كارستين مينكي، خبير المعادن الثمينة، بنك جوليوس باير، يجيب على استفسارات أريبيان بزنس حول الذهب ويلفت إلى استراتيجية التحوط المثلى لمواجهة أي تقلبات محتملة في أسعار الذهب وفيما إذا كان هناك حيز للعملات المشفرة في ذلك، ويجيب بالقول: بشكل عام، يُعدّ الذهب أداة تنويع داخل المحافظ الاستثمارية، أي أن دوره يتمثل في موازنة تقلبات فئات الأصول الأخرى مثل الأسهم والسندات. تقلبات أسعار الذهب هي الثمن الذي يقبله المستثمرون مقابل الاستفادة من ميزة التنويع. أما العملات الرقمية، فهي تمثل أيضاً وسيلة محتملة لتنويع محفظة تتضمن الأسهم والسندات، خصوصاً البيتكوين، باعتباره أكبر وأقدم الأصول الرقمية وأكثرها رسوخاً. نحن نرى أن البيتكوين يشبه الذهب من حيث خصائصه، ما يعني أنه ليس بالضرورة أداة مناسبة للتحوّط ضد تقلبات أسعار الذهب نفسها.

بيع احتياطيات الذهب الأمريكية، ما تقييمكم لاحتمال لجوء الإدارة الأمريكية المقبلة إلى بيع جزء من احتياطي الذهب؟ كيف سينعكس أي بيع كبير على قوة الدولار الأمريكي ومكانته الدولية؟ ما التأثير المتوقع على الأسواق العالمية في حال طرح كميات من الذهب الأمريكي للبيع؟

تُعد البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى من أكثر الجهات تحفظاً وغموضاً في سوق الذهب، ما يجعل من الصعب جداً تقييم نواياها، سواء في الشراء أو البيع. وبالنظر إلى أن احتياطيات الذهب الأمريكية ظلت شبه ثابتة منذ نهاية نظام الذهب في السبعينيات، فإننا نرى أن احتمالية بيعها منخفضة للغاية. كما أن الدوافع وراء مثل هذه الخطوة تبدو ضعيفة، إذ لا يبدو من المنطقي بيع الذهب بهدف تنويع الاحتياطيات إلى عملات أخرى أو لتقليل الديون العامة.

أما في حال حدوث عملية بيع ضخمة نظرياً، فستكون بمثابة صدمة كبيرة للأسواق. سيكون لذلك أثر سلبي واضح على أسعار الذهب نظراً لحجم الاحتياطي الأمريكي الهائل وما قد يثيره من مخاوف بشأن استمرار البيع.

أما بالنسبة للدولار الأمريكي، فقد يُنظر إلى الخطوة على أنها إشارة إيجابية تدل على الثقة في قوة العملة الوطنية. في المقابل، قد يفسرها البعض على أنها علامة على ضغوط مالية داخلية، ما قد يؤدي إلى تقويض الثقة في استقرار النظام المالي الأمريكي.

ما أبرز العوامل الداعمة لاستمرار اتجاه أسعار الذهب نحو الصعود حتى عام 2026؟

يواصل الذهب تمتّعه بعوامل قوية تدعم أساسياته، أبرزها الطلب المتزايد عليه كملاذ آمن، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب توقعات بانخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وضعف الدولار الأمريكي.

نرى أن الطلب على الذهب كملاذ آمن هو عامل دوري في الأساس، لكنه قد يتحوّل إلى عامل هيكلي في حال تأكدت المخاوف الحالية بشأن مكانة الدولار الأمريكي واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

أما الشراء من قبل البنوك المركزية فهو عامل هيكلي، ويعكس رغبة اقتصادات الأسواق الناشئة في تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي كعملة احتياط، وفي بعض الحالات، الحد من تعرضها للعقوبات الأمريكية.

ما دور سياسات الفائدة السلبية في تعزيز الطلب على الذهب؟

حالياً لا توجد سياسات فائدة سلبية، وتبدو البنوك المركزية الكبرى متحفظة جداً في إعادة تطبيقها، إذ يتم النظر إليها اليوم بنظرة أكثر نقدية بعد التجارب السابقة. ومع ذلك، فإن أسعار الفائدة المنخفضة أو السلبية يمكن أن تعزز الطلب على الذهب عندما يشعر المستثمرون بالقلق بشأن أداء الاقتصاد أو آفاقه المستقبلية، مما يدفعهم لزيادة حيازاتهم من الذهب كملاذ آمن.

كيف يؤثر شراء البنوك المركزية على استدامة الارتفاعات الحالية؟

شراء البنوك المركزية يُعدّ ركيزة أساسية في صعود أسعار الذهب خلال السنوات الأخيرة. فمنذ عام 2022، أضافت البنوك المركزية ما يقارب 1,000 طن من الذهب سنوياً إلى احتياطياتها، أي ما يعادل ضعف الكمية التي تم شراؤها بين عامي 2009 و2021. ونعتقد أن هذا الاتجاه قد يستمر من 3 إلى 5 سنوات إضافية.

ما الظروف التي قد تدفع أسعار الذهب إلى انعكاس هبوطي ملحوظ؟

أكبر خطر يهدد سوق الذهب حالياً هو تراجع حاد في مشتريات البنوك المركزية. ومع ذلك، نرى أن هذا السيناريو غير مرجّح في المدى القريب، إذ يتطلب عودة العالم إلى نظام أحادي القطب تحت قيادة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

ما حجم التصحيح السعري المتوقع حال تغير السياسة النقدية أو قوة الدولار؟

تشير تحليلاتنا إلى أن كل ارتفاع بنسبة 1٪ في قيمة الدولار الأمريكي يقابله انخفاض في سعر الذهب بنسبة تتراوح بين 1٪ و1.5٪ تقريباً. وبالتالي، فإن ارتفاع الدولار بنسبة 5٪ قد يؤدي إلى تراجع أسعار الذهب بنحو 7.5٪ إذا بقيت العوامل الأخرى ثابتة. ويعتمد الحجم النهائي للتراجع على مدى تأثر عمليات البيع الفعلية في سوق الذهب بتحركات الدولار.

ما دلالة مستويات الدعم الفني الحالية على حركة الأسعار المستقبلية؟

نرى حالياً أن مستوى الدعم الأهم يقع عند 3,800 دولار للأونصة، يليه 3,600 دولار ثم 3,150 دولار للأونصة. أما من ناحية المقاومة، فالمستويات التالية تقع عند 4,135 دولار ثم 4,300 دولار وأخيراً 4,820دولار للأونصة.

إلى أي مدى يمكن للأسواق الناشئة والشرق الأوسط الاستمرار في دعم الطلب العالمي على الذهب؟

اللاعبون الأساسيون الذين يحرّكون أسعار الذهب هم المستثمرون والبنوك المركزية، بغضّ النظر عن مواقعهم الجغرافية، لأنهم يمتلكون أكبر السيولة الاستثمارية وبالتالي التأثير الأكبر على الأسعار. أما الأفراد الذين يشترون الذهب للمجوهرات أو الادخار، فدورهم أصغر نسبياً وغالباً ما يكون انتهازياً ويتأثر بالأسعار الآنية.

في هذا السياق، يمكن اعتبار المستثمرين الغربيين، خصوصاً الأمريكيين، والبنوك المركزية في الأسواق الناشئة – وعلى رأسها الصين التي تمثل أكثر من نصف المشتريات منذ عام 2022 – من أبرز المحرّكات في السوق.

أما الشرق الأوسط، فيشهد دوراً متنامياً في سوق الذهب، مدفوعاً بعلاقته الثقافية العميقة مع المعدن النفيس وبموقعه المتصاعد كمركز عالمي للتجارة. ورغم تراجع الطلب على المجوهرات من حيث الكميات، إلا أن قيمته المالية ما تزال في ازدياد، بفضل ارتباط الذهب الوثيق بالثقافة المحلية.

كيف يقارن الذهب بأصول الملاذ الآمن الأخرى في البيئة الاقتصادية الراهنة؟

نرى أن الذهب يُكمل الأصول الآمنة الأخرى مثل السندات الحكومية والشركات عالية الجودة، وعملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والدولار السنغافوري، إضافة إلى العقارات. من حيث الأداء السعري، تفوّق الذهب على معظم هذه الأصول خلال العامين الماضيين، ويعود ذلك جزئياً إلى أن سوق الذهب أصغر حجماً وأكثر حساسية للتحركات والمضاربات، مما يؤدي إلى تقلبات حادة وسريعة.

مع ذلك، تختلف هذه الأصول في خصائصها؛ فالسندات والعملات عادةً ما تشهد تقلبات أقل وتوفّر عوائد فورية من مدفوعات الفائدة، بينما تمنح العقارات أيضاً دخلاً دورياً ولكنها مرتبطة بالعوامل المحلية أكثر من العالمية، على عكس الذهب الذي يعكس مشاعر المستثمرين على مستوى العالم.