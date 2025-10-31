كيف تحقق منظومة تكنولوجية للبيع كفاءة عالية للمطاعم السعودية؟

كرّمت شركة دليفركت، التي تمكّن المطاعم وتجار التجزئة من البيع في أي مكان وتوصيل الطلبات إلى كل مكان، أربعة مطاعم سعودية حققت نسبة 0% طلبات فاشلة خلال النصف الأول من العام 2025، وهي: مطعم واكامي دايت سنتر مبتكرون النجاح توكيلات الجنوب جميعها حصلت على جائزة “دليفركت ستار” تقديراً لإتمامها كل الطلبات عبر المنصة بنسبة نجاح 100%.فكيف تم لها ذلك؟

تساهم منظومة دليفركت (Deliverect) المتكاملة في تحقيق كفاءة تشغيلية عالية للمطاعم السعودية، وصولاً إلى نسبة صفر من الطلبات الفاشلة ونجاح 100% في التنفيذ للطلبات عبر الإنترنت، من خلال الجمع بين الحلول الميدانية والإلكترونية التي تشمل الأتمتة والحد من الأخطاء التشغيلية، حيث يجري تجميع الطلبات في نظام واحد: تقوم دليفركت بدمج جميع الطلبات الواردة من منصات التوصيل الخارجية (مثل هنقرستيشن وجاهز ونون فود وغيرها) وقنوات الطلب المباشر للمطعم في منصة مركزية واحدة، وتُرسلها مباشرة إلى نظام نقاط البيع (POS) والمطبخ.

الأتمتة للمطاعم

تساهم الأتمتة بإلغاء الإدخال اليدوي للطلبات، مما يقلل الأخطاء في تسجيل الطلبات أو تكرارها بنسبة تصل إلى 80%.، وهناك طباعة إشعارات التشغيل تلقائيًا، إذ يتم طباعة تذاكر الطلبات في المطبخ فور استلامها آليًا، مما يسرّع عملية التحضير ويقلل من فرصة نسيان أو تأخير أي طلب. كما تتم إدارة القوائم المركزية، حيث يمكن للمطعم تحديث قوائم الطعام والأسعار وتوفر الأصناف على جميع المنصات والقنوات بشكل متزامن وفوري من لوحة تحكم واحدة، مما يضمن أن ما يطلبه العميل هو نفسه المتوفر وبنفس السعر، وبالتالي يقلل من حالات إلغاء الطلبات أو تغييرها. وتسهم المنظومة في تحسين سرعة الأداء وكفاءة دورة الطلب بأكملها، ويبدأ ذلك من تحسين زمن التسليم، حيث تساعد أتمتة تدفق الطلبات على توفير الوقت في المطعم والمطبخ، بمتوسط تحسن يصل إلى 40% في وقت التسليم وفقاً لتقارير المنصة. أما منصة التوصيل Dispatch فهي تضمن تنظيم التوصيل من خلال إدارة المرحلة الأخيرة (Last-Mile): تعمل منصة التوصيل على تنظيم عمليات التوصيل بكفاءة، حيث تربط المطعم بمقدمي خدمات التوصيل (شركات التوصيل عند الطلب) في المرحلة الأخيرة. التتبع اللحظي: توفر المنصة ميزة التتبع اللحظي وتقديرات دقيقة لأوقات التسليم (ETA)، مما يقلل من ضياع الطلبات أو تأخرها بشكل غير مقبول، ويزيد من رضا العملاء. الطلبات المباشرة: تتيح المنظومة للمطاعم إنشاء متجرها الخاص للطلبات عبر الإنترنت، مما يزيد من المبيعات المباشرة للمطعم ويقلل من الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث وما يترتب عليها من عمولات عالية.

قرارات تستند للمعطيات

يجري اتخاذ القرارات القائمة على البيانات لضمان التحسين المستمر وتقليل الفشل، حيث تتم تحليلات الأداء (Insights)، وتوفر دليفركت تحليلات وتقارير معمقة حول أداء المبيعات، الطلبات، القنوات، والمواقع الجغرافية. وتضمن هذه تحقيق الاستفادة، من خلال تمكين الإدارة من تحديد نقاط الضعف التشغيلية، وتحليل أداء الأطباق الأفضل مبيعًا، ومقارنة أداء القنوات، لاتخاذ قرارات مدروسة تضمن ربحية مستدامة وكفاءة تشغيلية. ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والسرعة، مثل تسعير ديناميكي في أوقات الذروة، مما يزيد متوسط الإيرادات ويحسن التخطيط التشغيلي. وتعمل منظومة دليفركت كمركز قيادة رقمي يوحد العمليات، يقلل الأخطاء البشرية عبر الأتمتة، ويدير توصيل المرحلة الأخيرة بذكاء، مما يمكّن المطاعم السعودية من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والوصول إلى أهدافها في جودة تنفيذ الطلبات.