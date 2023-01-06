كيف تجني ثروة وتبني امبراطورية مالية لعائلتك؟

نستشير الخبراء وبعض الأثرياء عن صناعة الثروة، في سلسلة مقالات تشبه رحلة البحث عن سبل بناء الثروات، ننشرها تباعا في الموقع!

ترواد الشباب أحلام بناء الثروة وهو أمر مطلوب لكن تحقيقه أصبح أكثر صعوبة و يستدعي بصيرة وجأش، وكثير من التخطيط بعيد المدى والتحضير لبناء قاعدة متينة تضمن الأمان المالي والرفاهية بنفس الوقت، فهناك مروحة واسعة من الخيارات بعضها محفوفة بالمخاطر وأخرى آمنة نسبيا.

يجذب تحقيق أرباح بوتيرة سريعة تفكير الكثيرين و هو أشبه باستنساخ ملف إلكتروني لبيعه بأعداد هائلة من المرات، وهي عملية لا تكلف الكثير وهي الطريقة ذاتها التي قادت بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت وشركات تكنولوجية وأصحابها، لتكديس المليارات بكلفة محدودة نسبيا.

هناك استراتيجيات عديدة مثل الاستثمار في مجالات متعددة، فالاستثمار بالتكنولوجيا لا يستدعي دراية بتفاصيل البرمجة ولا آلية عمل الشرائح الالكترونية بل قدرة على معرفة وإدارة أنشطة هذا القطاع وبصيرة مالية لكسب الأرباح منها، ولكن ماذا عن الاستثمار ببناء مصنع؟

لايستدعي دخول مجال التصنيع أو التكنولوجيا ملايين الدولارات بل يكفي البدء على نطاق صغير أو بخطوات بسيطة. حيث يكفي الاستثمار المعقول بتمويل شركة تقنية ناشئة مثلا للبدء بخطة خوض غمار الاستثمار في التكنولوجيا.

تقول مارلين ليديا بينتو، مؤسسة شركة “كيه اف آي” العالمية :” من الصعب أن تكون شاباً، لأسباب ليس أقلها شعور شباب جيل ما بعد الألفية بالافتقار إلى السيطرة على حياتهم. يتم اتخاذ القرارات الأكثر أهمية في حياتهم أو تتأثر بشكل غير عادل من قبل البالغين ذوي النوايا الحسنة، لأنهم يعرفون بشكل أفضل. تساعد البراعة في اتخاذ قرارات مالية سليمة في منحهم الشعور بالتحكم الذي يسعون إليه بشدة. إنه يدربهم على التفكير على المدى الطويل ورؤية مستقبلهم كوظيفة للقرارات والإجراءات التي يتخذونها الآن. يشعرون وكأن أيديهم على عجلة القيادة الآن، ويمكنهم توجيه حياتهم في الاتجاه الذي يرغبون فيه، بدلاً من الاندفاع نحو مستقبل غير مؤكد.

هل أصبحت الوظيفة هي السبيل؟

يظهر لهم أنه ليس عليهم الاستسلام لـ “سباق فئران” الشركات، على سبيل المثال، أي الروتين الأسبوعي المرهق لتداول الوقت مقابل المال طوال الحياة العملية. إنه يقدم طريقة مختلفة في التفكير والتصرف مع المال. يسمح لهم بصياغة طريقهم الخاص، مع مراعاة المبادئ والعمل ضمن معايير التمويل الشخصي الذكي، مثل تولي وظيفة ذات رواتب أقل تقدم تعلماً وخبرة قيمة على وظيفة تدفع فقط راتباً أعلى.

إنه يفتح أذهانهم على خيارات ربما لم يفكروا بها من قبل، سواء في ما يتعلق بالمسارات التعليمية أو المهنة أو الانتقال إلى الخارج. إنه يعلمهم أن يبحثوا عن الخيارات المختلفة ويفكروا فيها بعناية بدلاً من الاستقرار على الخيار الأول الذي يأتون إليه، أو الأهم من ذلك ، تقييم ما إذا كانوا بحاجة إليه حقاً في المقام الأول أم لا. هذه السمة مفيدة بشكل خاص في عالم اليوم سريع الخطى والمرضي على الفور.

إنه يوضح لهم أنهم لا يحتاجون إلى أن يكونوا عبيداً لصناعة الإعلان / التسويق التي تدفع بشكل قهري ومستمر أزرار الشراء الدافع لهؤلاء المراهقين الفقراء المطمئنين، بحملاتهم المصممة بعناية وخوارزمياتهم عالية الضبط، بحسب بينتو.

أين تكمن أكبر الأرباح

تتفاوت هوامش الربح بمستويات هائلة لدى النظر عبر أنواع مختلفة من المصانع والصناعات. تميل بعض الصناعات ، مثل التكنولوجيا والمستحضرات الصيدلانية ، إلى تحقيق هوامش ربح أعلى لأنها تنتج سلعًا وخدمات عالية القيمة تتطلب أسعارًا ممتازة.

قد يكون للمجالات والقطاعات الأخرى ، مثل التصنيع ، هوامش ربح أقل بسبب المنافسة الشديدة. وسيعتمد المصنع الذي يحقق أعلى هوامش ربح على مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك كفاءة المصنع، والطلب على المنتجات التي يتم إنتاجها ، واستراتيجية التسعير الخاصة بالشركة.

كما لن يكون بالأمر السهل تحقيق ثروة سريعة من تصنيع المواد الغذائية أو حتى المشروبات والمياه المعدنية ما لم تأخذ بعين الاعتبار الجوانب السابقة.

ومثلا، لن تفلح في تحقيق أرباح تذكر عند استيراد آلات مصنع صغير دون دراسة الطلب والجدوى الاقتصادية منه، وحاجة السوق إليه. بل غالبا ما يطلب الممولين المحتملين منك أن تبدأ على نطاق صغير مثل التصنيع في المنزل، أو حتى الانطلاق بالبيع من سيارتك! وذلك لجمع عدد معقول من الزبائن، حتى تثبت جدارة في الحصول على التمويل،وهو بالفعل ما طلبه مني أحد الأثرياء حين ضاقت بي الحال خلال جائحة كورونا.

وعلى ذلك تلك الأيام السيئة، فقد كان هناك رابحون كثر من غير شركات الأدوية ومنتجات التعقيم، إذ قام كثيرون بالعمل بمشاريع صغيرة من المنزل وحققوا أرباحا طائلة نقلته لمرحلة التصنيع على مستوى أكبر.

هذه بعض الأفكار التي سننطلق منها، وكما يقال الحظ الطيب يأتي لمن يكون مستعدا له!