كيف تتقدم لوظائف نيوم؟

تتطلع مدينة نيوم السعودية، وهي مدينة مستقبلية تبلغ قيمة انشائها 5 مليارات دولار، إلى توظيف مواهب عالمية قبل افتتاحها.

وقال أمين بوكاري، المدير التنفيذي للموارد البشرية في المشروع الضخم: “توفر نيوم فرصا هائلة في مختلف القطاعات والصناعات في بيئة مستقبلية ومبتكرة”.

وتقوم نيوم حالياً بتعيين موظفين في مختلف القطاعات من جميع أنحاء العالم. تشمل القطاعات الغذائية والتخزين والتخطيط والتكنولوجيا والعلوم والمحميات الطبيعية والمزيد.

“أريبيان بزنس” يقدم لكم دليلاً سريعاً لمساعدة الراغبين بالتقدم للحصول على وظيفة في مشروع التطوير الحضري المستقبلي.

ويجب على المتقدمين المهتمين بالعمل في المشروع السعودي الضخم تلبية معايير الأهلية التي وضعتها نيوم، وهي تختلف بين العديد من الأدوار الوظيفية المتاحة.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع المرشحين يجب أن يكون لديهم بالحد الأدنى درجة البكالوريوس ومهارات عالية في التحدث والتواصل.

وتتطلب بعض الوظائف أيضاً حصول المتقدمين على درجة الماجستير. ويفضل أيضاً أن يكونوا من أصحاب الخبرة الوظيفية السابقة.

ويمكن للخريجين الجدد التقدم للوظائف في نيوم من خلال برنامج فرص الخريجين في العمل “GrOW” (Graduates Opportunities in Work)، والذي لديه معايير أهلية مختلفة تماما.

ما هي المعايير المطلوبة؟

الحصول على درجة البكالوريوس بحد أدنى

المعدل التراكمي الأدنى 3.5 من 4

مهارات ممتازة باللغة الإنكليزية (محادثة وكتابة)

إمكانات القيادة

حل المشاكل مع التفكير النقدي وقدرات التدريب

قدرة قوية على التعامل مع الآخرين

سهولة استخدام التكنولوجيا واتقان برامج مايكروسوفت

الاستعداد للانتقال إلى المشروع

ويوجد حاليا أكثر من 409 وظائف مفتوحة عبر التطوير والمشاريع الفرعية المختلفة مثل “ذا لاين” و”أوكساغون”.

وتتراوح الأدوار المطلوبة بين مديرين ومتخصصين ومساعدين ووظائف أخرى.

ما هي مزايا وامتيازات العمل في نيوم؟

الرواتب التنافسية

مكافأة الأداء

مخطط الادخار

الإجازة السنوية

أيام العمل عن بعد

الإجازات الطبية

بدل الدراسة

التطوير المهني

تذاكر سفر سنوية وشهرية

فوائد المجتمع مثل الإقامة والترفيه والوجبات

كيفية التقدم للوظائف في نيوم؟

يمكن للمرشحين المهتمين بالتقدم للوظيفة الدخول إلى صفحة الوظائف الرسمية على الموقع الرسمي للمشروع.

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