كيف تتعاون تشاد مع الإمارات في استثمارات بـ 30 مليار دولار في تشاد كونكسيون 2030؟

أجاب وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في جمهورية تشاد، طاهر حامد نغيلين على استفسارات أريبيان بزنس حول زيارته للإمارات مطلع يوليو الماضي لعقد شراكة إماراتية ضمن خطة استثمارية بقيمة 30 مليار دولار. وتحدث الوزير عن أهداف هذه الزيارة و الخطوات التالية لمبادرة تشاد كونكسيون 2030 وهي خطة التنمية الوطنية للبلاد لجذب استثمارات عامة وخاصة بقيمة 30 مليار دولار أميركي، ضمن سعي تشاد لتحقيق النمو في مجالات من بينها الرقمنة والبنية التحتية، ويقول:”في إطار خطة التنمية الوطنية، نسعى إلى جذب استثمارات إجمالية تُقدَّر بنحو 30 مليار دولار أمريكي من القطاعين العام والخاص. ونحن على ثقة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهدافنا الطموحة لتنفيذ خطة التنمية الوطنية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية. ولهذا السبب بدأنا بالفعل مناقشات ستتواصل في شهر سبتمبر.

برأيكم، ما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه الخطط، وكيف تعتزمون التعامل مع قضايا الشفافية وسيادة القانون؟

في عام 2022، أطلقت حكومة تشاد الحوار الوطني الشامل والسيادي بهدف تنفيذ إصلاح مؤسسي عميق واعتماد دستور جديد. وقد أسفر هذا المسار عن إجراء استفتاء دستوري وتشكيل إطار مؤسسي جديد، يتضمن المجلس الدستوري، والمحكمة العليا، وديوان المحاسبة، وهي مؤسسات تشكل ركائز أساسية لسيادة القانون.



من خلال 268 مشروعًا وإصلاحًا مطروحاً في خطة التنمية الوطنية، صُممت لإحداث تأثيرًا إيجابياً مضاعفًا على الاقتصاد والمجتمع، وتعتمد تشاد ديناميكية تحوّلية وتوجه رسالة قوية إلى شركائها في الشرق الأوسط: بأن تشاد ملتزمة تمامًا بتوفير بيئة ملائمة للتنمية وتحقيق تعزيزات ملموسة في مستوى معيشة السكان. ونحن على ثقة بأن بإمكاننا الاستفادة من خبرات دول الخليج في هذا المجال، بالإضافة إلى مساهمات الشركات الرائدة في مجالاتها خلال السنوات الأخيرة.

كيف ستحقق هذه المشاريع العوائد المتوقعة، وكيف تعتزمون جذب المستثمرين من خلال تحسين مناخ الأعمال؟

توفر خطة تشاد كونكسيون 2030 رؤية واضحة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة والأجنبية من خلال إرساء إطار قانوني أكثر شفافية وكفاءة وإنصافًا، لتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية، تطوير بيئة ضريبية وجمركية ومالية أكثر استدامة وجاذبية، تقديم حوافز ضريبية مستهدفة لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية

أين ترون الفرص الكفيلة بتحفيز الاقتصاد، على سبيل المثال من خلال تطوير البنية التحتية؟

يشكل الاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية الأساسية عنصرًا حاسمًا لتحفيز التنمية الاقتصادية في تشاد. وتشمل الخطة قضايا رئيسية مثل تعزيز الوصول إلى الكهرباء والمياه، وتوسيع التغطية الرقمية، وتطوير شبكة النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية.

كما أن تعزيز السياسات الاجتماعية والخدمات العامة أمر بالغ الأهمية، إذ إنها تُعدالركيزة الأساسية لتطوير رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي. وتضم الخطة أولويات محورية تشمل التعليم، والتدريب المهني، والحصول على الرعاية الصحية، وبنية تحتية للسكن، مع تركيز خاص على إدماج النساء والفئات الأكثر عرضة للتهميش.

كما يُعد تطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، إذ تهدف الخطة إلى توفير المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي المحسّنة لـ 11 مليون شخص بحلول عام 2030.

كيف ستُسهم هذه المشاريع في تحسين أوضاع الشباب في تشاد على مختلف الأصعدة؟

نظرًا لأن أكثر من 50% من السكان دون سن العشرين، فإن مشاريع خطة تشاد كونكسيون 2030 سيكون لها تأثير مباشر على الشباب من خلال تعزيز التعليم والتدريب المهني، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل والرعاية الصحية والخدمات الأساسية. ومن خلال تطوير البنية التحتية، مثل الطاقة والطرق والاتصالات والري، سيتمكن الشباب من التمتع بجودة حياة أفضل وفرص اقتصادية وريادية أكبر، لا سيما في المناطق الريفية. وتطمح الخطة إلى بناء جيل نشط، ماهر، ومشارك بفعالية في مسيرة التنمية الوطنية.

تفاصيل رسومية في الخطة

تُحدد مبادرة “كونكسيون (اتصال) تشاد 2030” عدة أهداف رئيسية لاقتصاد البلاد وتنميتها.

التنمية والتنويع الاقتصادي

تهدف تشاد إلى زيادة إنتاجها اليومي من النفط الخام إلى 250,000 برميل يوميًا بحلول عام 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60% مقارنةً بالإنتاج الحالي البالغ 157,000 برميل يوميًا. قطاع التعدين: من المتوقع أن يُسهم قطاع التعدين بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بحلول عام 2030. ويدعم ذلك استكمال جرد جيولوجي وتعديني وتنظيم عمليات استكشاف التعدين. تُبرز الخريطة المناطق ذات الإمكانات الجيولوجية القوية، ومناطق إنتاج النفط، والمناطق المُواتية لأنشطة التعدين.

الاستثمار الأجنبي المباشر

الهدف هو مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير الاستخراجية بمقدار 5 مرات بحلول عام 2030. يُظهر الرسم البياني زيادة تدريجية، مع هدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 3 أضعاف بحلول عام 2030. ٢٠٢٧.

الزراعة وتربية الماشية

تخطط الدولة لمضاعفة إنتاجها الزراعي وتربية الماشية بحلول عام ٢٠٣٠ لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتطوير صادرات ذات قيمة مضافة عالية. توضح الخريطة بالتفصيل مختلف المنتجات الزراعية المزروعة في مختلف المناطق.

البنية التحتية والتنمية الاجتماعية: الطرق: تخطط تشاد لإضافة ١٢٧٠٠ كيلومتر من الطرق الجديدة بحلول عام ٢٠٣٠، بزيادة قدرها ١٨٪ مقارنة بعام ٢٠٢٥. وهذا يشير إلى التركيز على تحسين البنية التحتية للنقل. معدل الالتحاق بالمدارس: من المخطط تحقيق زيادات كبيرة في معدلات الالتحاق بالمدارس: التعليم الابتدائي: الهدف هو الوصول إلى معدل التحاق ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، بزيادة عن ٤٣٪ في عام ٢٠٢٣.

التعليم الثانوي

الهدف هو معدل التحاق ٦٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، بزيادة كبيرة عن ٣٥٪ في عام ٢٠٢٢. تُظهر الإحصاءات خطة تنمية شاملة لتشاد ,تركز الخطة على تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالنفط والتعدين والزراعة، مع ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتعليم لدعم النمو طويل الأجل والتقدم الاجتماعي. كما أن الخطة تهدف إلى اقتصاد أكثر تنوعًا، يتجاوز النفط ويركز على القطاعات غير الاستخراجية والأمن الغذائي.