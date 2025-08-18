كيف تتعامل الشركات في الإمارات مع تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية؟

يشكل قرار دولة الإمارات بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي بحلول 1 يوليو 2026 إنجازاً مهما ضمن جهود التحول الرقمي. ورغم أن الموعد النهائي قد يبدو بعيداً، فإن التعقيدات في هذا التحول يتطلب من الشركات البدء بالتحضيرات على الفور. فالتأخر في اتخاذ الإجراءات ينطوي على مخاطر حقيقية، كما حدث عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018، حيث أدى ضعف الاستعداد إلى قرارات مستعجلة وتحديات تشغيلية طويلة الأمد. ويفرض نظام الفوترة الإلكترونية تعقيدات إضافية تؤثر على التمويل والضرائب والتكنولوجيا والمشتريات.

أهمية التخطيط المبكر

يتطلب النظام الجديد اعتماد السمات الخاصة بالإمارات في الفاتورة الدولية لشبكة المشتريات العامة الأوروبية، ولا يكفي الامتثال التقني وحده، بل يستلزم تخطيطاً استراتيجياً وتنسيقاً بين الأقسام وفهماً عميقاً للمتطلبات التنظيمية والتشغيلية.

المسؤولية متعددة التخصصات

يمثل نظام الفوترة الإلكترونية تحدياً كبيراً لتحول قطاع الأعمال، ويقع العبء الأكبر على قسم الضرائب. ويجب على المدراء الماليين وضع خارطة طريق، وتخصيص الموارد، وتحديد أولويات الاستثمار، وتحقيق التكامل مع العمليات المالية. ومن فوائد النظام تسريع الموافقات، تقليل فترة تحصيل المبيعات، تعزيز الأتمتة، وتحسين التحكم في رأس المال العامل. كما يجب أن تشمل الميزانيات شراء مزودات الخدمة المعتمدة، وهي الوحيدة المخولة بإرسال الفواتير الإلكترونية عبر شبكة المشتريات العامة الأوروبية في الإمارات.

ويتطلب التنفيذ تقييم جاهزية أنظمة تخطيط الموارد، وتكامل الموردين، وإصدار فواتير متوافقة مع مشروع الفاتورة الدولية، مع تحسين العمليات وتنقية البيانات.

يقوم قادة الضرائب بدور محوري، خصوصاً مع أهمية دقة ضريبة القيمة المضافة عند المصدر، إذ لا مجال لتعديلها بعد الإصدار، مع تقديم التقارير في الوقت الفعلي تقريباً، ما يجعل المطابقة مع الإقرارات مسؤولية مستمرة.

كما تتحمل فرق الحسابات مسؤولية استكمال بيانات الفواتير بدقة، ويُعد التنفيذ جهداً مشتركاً بين مختلف الأقسام، وليس مسؤولية الضرائب وتكنولوجيا المعلومات فقط.

المخاطر الملموسة الناجمة عن التأخير

تمثل استمرارية الأعمال واحدة من أبرز المخاطر المباشرة، فقد تكون الشركات غير قادرة على إصدار أو تنفيذ الفواتير في حال تم تطبيق النظام دون الاستعداد المناسب، مما يسبب تأخير المدفوعات وخللاً في سلاسل التوريد، لا سيما للشركات الضخمة وعابرة الحدود.

ويمكن أن تؤدي نماذج الفواتير غير الصحيحة إلى رفض مطالبات ضريبة القيمة المضافة وتأخير دفعات البائعين ومشاكل في المطابقة. و من المخاطر الأخرى يبرز الضرر المتعلق بالسمعة، لا سيما مع العملاء الحكوميين أو الشركاء العالميين الذين يتوقعون توفر حلول رقمية متكاملة وسلسة.

ولا يقتصر الحل على التكنولوجيا وحدها، بل يجب أن تواكب البرامج الجاهزة نطاق المعاملات ومدى توافر البيانات الداخلية.

مجالات تقصير الشركات

تتضمن المشكلات الشائعة التي تواجهنا وجود البيانات الرئيسية غير الدقيقة وعدم وضوح المعاملات المبلغ عنها وعمليات التطبيق المنفصلة. كما أن بعض العملاء لم يضعوا مخططات لتدفقات الفواتير ولم يأخذوا بالحسبان المعاملات التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة ضمن نظام الإبلاغ الإلكتروني. بينما يعتمد البعض الآخر على الأنظمة القديمة لتخطيط موارد المؤسسات، والتي تحتاج لعمليات تخصيص أساسية. ويفتقر العديد منهم إلى الموارد الداخلية اللازمة لتلبية المتطلبات القانونية والتشغيلية في الوقت نفسه.

وتضيف المشكلات عبر الحدود تحديات جديدة، وتدعم نماذج الفاتورة الدولية الخاصة بدولة الإمارات قابلية التشغيل الدولية بشرط تطبيقها بالشكل الصحيح. كما يجب أن تتوافق الشركات مع صيغة المحتوى متعدد المستويات الخاص بالفاتورة الدولية، إلى جانب ضمان تطابق العمليات ونقاط البيانات.

الامتثال والمزايا الاستراتيجية

يوفر نظام الفوترة الإلكترونية مزايا تشغيلية واستراتيجية رغم التحديات التي يفرضها، حيث تدعم النماذج الموحدة الأتمتة وتسهم في تبسيط العمليات وتتيح إمكانية إعداد التقارير القائمة على البيانات. كما يدعم التحول الرقمي أهداف المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة.

والأهم من ذلك، يؤدي اعتماد الفاتورة الدولية إلى تعزيز مكانة الشركات الإماراتية من أجل تحقيق النجاح على الصعيد العالمي. وتشير التوقعات إلى اعتماد أكثر من 100 دولة نظام الفوترة الإلكترونية بحلول عام 2030، وبالتالي فإن استخدام معيار مشترك يمثل ميزة تنافسية.

وتعد دولة الإمارات واحدة من أوائل الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعتمد نظام الفاتورة الدولية بطريقة متوافقة، مما يجعلها في طليعة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات العالمية. ويتيح اعتماد هذا النظام بشكل مبكر الحد من المخاطر وتعزيز المرونة.

الإجراءات المستقبلية المتوقعة

من المتوقع أن تصدر وزارة المالية اللوائح التنفيذية في وقت قريب، بما يشمل البيئات التجريبية الآمنة والقواعد النهائية للشركات وعمليات تحديث المخططات. وينبغي على الشركات مراقبة التطورات وتعديل خططها وفقاً لذلك.

الخلاصة

يمثل نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي إنجازاً تنظيمياً بارزاً وفرصة تحول استثنائية. لكنه يحتاج إلى التخطيط والتمويل والإشراف على أعلى المستويات.

وستتمكن الجهات التي تعتمد هذا النظام مبكراً من تحقيق الامتثال والازدهار في بيئة ضريبية رقمية قائمة على البيانات, بينما يخاطر المتأخرون بعدم مواكبة ركب التطور.

Bottom of Form