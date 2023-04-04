كيف الصيام بانتظار غروب الشمس 4 أشهر بهذه الجزيرة الخلابة؟

يصوم أغلب المسلمين في النرويج لأطول فترة هذا العام في شهر رمضان المبارك، وتصل فترة الصوم إلى قرابة 20 ساعة في بعض المدن النرويجية، عدا بلدة اعتمدت تقويم مكة المكرمة ومواعيد الصيام والإفطار فيها، لكن منطقة أخرى وهي جزيرة لوفوتين -Lofoten Islands- يتأخر فيها غروب الشمس 4 أشهر!

ظاهرة طبيعية تُعرف باسم “شمس منتصف الليل” تحدث في أماكن جنوب الدائرة القطبية الجنوبية وشمال الدائرة القطبية الشمالية. يمر أرخبيل سفالبارد النرويجي بأطول فترة غروب كل عام – هنا ، لا تغرب الشمس بين 20 أبريل و 22 أغسطس. تُظهر لقطات مذهلة بطائرة بدون طيار التقطها مصور السفر البريطاني جورج كوبر هذه الظاهرة الرائعة التي تظهر عبر جزر لوفوتين المذهلة وأجزاء أخرى من النرويج. في اللقطات – التي انتشرت على إنستغرام بأكثر من 9.1 مليون إعجاب – يمكن رؤية الجزر مضاءة بأشعة الشمس في جميع ساعات الليل ، من 11 مساءً إلى 3 صباحًا.

جزيرة لوفوتين توصف بأنها إحدى أكثر أماكن الجذب السياحية شهرة في النرويج

وتختلف ساعات الصوم يوميا حسب مواعيد شروق الشمس وغروبها مما يجعل المسلمين الذين يقطنون المناطق الشمالية يصومون عن الطعام والشراب لفترة أطول بكثير من نظرائهم الذين يعيشون بالقرب من خط الاستواء أو حتى في نصف الكرة الجنوبي الذي يحتفل برمضان خلال الشتاء.