كيف استعد سعوديون لإحياء موسم عاشوراء؟

نشرت قناة “الإخبارية” تقريرا عن استعداد مواطنون لإحياء موسم عاشوراء بمحافظة القطيف.

وقال مصطفى الموسى أحد خطباء المنبر:” هناك حرية في إقامة المئاتم الحسينية سواء على مستوى الخطباء أو المعزين أوالحضور، والأمور جيدة جدا، ولا نعاني من أي مشكلة في إقامة الشعائر.

وفي هذا الإطار أوضح فوزي السيف أحد خطباء المنبر :”تقوم الدولة بجهد كبيرا ومقدر في مختلف المجالات، فنجد فرق مكافحة المخدرات تقوم بأدوار مهمة جدا في الميدان”.

وأضاف صالح الملاحي القاضي المساعد بدائرة الأوقاف والمواريث في القطيف:”تضافرت الجهود من قبل الجهات والإدارات الحكومية المعنية لتنظيم موسم عاشوراء، فأسفر هذا التعامل عن هذا النجاح المتميز الذي نفخر به ونتطلع إلى المزيد من التميز والنجاح”.

فيديو | صورة وطنية عميقة يجسدها المواطن ورجل الأمن في القطيف



ويكملون لوحة التعايش والحرية الدينية في #يوم_عاشوراء #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/eZeCHoNLoP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 28, 2023