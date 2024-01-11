كيف استجابت إحدى أكبر منصات التداول على الموافقة بتداول البيتكوين بصندوق إي تي إف؟

كشف بن تشو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة بايبت Bybit، ثالث أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، عن رؤيته لمستقبل العملات الرقمية بعد الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) للتداول الفوري للبيتكوين.

وتعد موافقة هيئة الأوراق المالية الأمريكية على تغييرات القواعد التي تمهد الطريق لصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، أحد أقوى المؤشرات على الاعتراف الرسمي بها، بعد مساع دامت عقدا من الزمن.

وفي يوم الأربعاء، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على الطلبات المقدمة من ARK Investments وBlackRock وFidelity، من بين شركات أخرى.

وقال تشو: “باعتباري المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للمنصة، شهدت صعود شعبية العملات الرقمية، وكنت حاضراً مع كل ارتفاع وانخفاض في أسواقها، واختبرت كافة التجارب التي شهدها هذا القطاع. واليوم، لست شاهداً فحسب على ما يعتبر أهم إنجاز في عالم العملات الرقمية فحسب، والمتمثل بالموافقة على صندوق الاستثمار المتداول في البورصة للتداول الفوري للبيتكوين، بل مشاركاً في هذا الإنجاز اللافت للقطاع”.

وأضاف: “مضى نحو عقد من الزمن منذ تقديم الأخوان وينكلفوس أول طلب لصندوق استثمار متداول لعملة بيتكوين في عام 2013، في محاولة شهدت العديد من التقلبات بين النجاح والفشل. ومع ذلك، فإن مثابرة المؤمنين بالعملات الرقمية في جميع أنحاء العالم قد أتت بثمارها، ونحن اليوم نرى ثمرة جهدنا الجماعي. فالموافقة الصادرة عن الجهات المنظمة لهذا القطاع تمثل اعترافاً جلياً بعمق مرونة البيتكوين، باعتبارها أحد الأصول الثمينة التي تواصل تخطي التوقعات على الرغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، بدءاً من اللوائح التنظيمية التي تتسم بعدم الوضوح إلى الأصوات الرافضة لها”.

وأردف: “أؤمن بأن الأهمية الحقيقية لصندوق الاستثمار المتداول في البورصة للتداول الفوري للبيتكوين يتجاوز مجرد مواكبة ديناميكيات أسواق اليوم، إذ تبشر هذه الموافقة بمرحلة جديدة من التبني المؤسسي وواسع النطاق لعملة البيتكوين، وتمهد الطريق لاعتماد صناديق استثمارية أخرى مثل الإيثيريوم، وصناديق استثمارية هجينة كالبيتكوين والذهب. كما أن مثل هذه الموافقة تقدم مؤشراً واضحاً على القيمة المتجذرة في العملات الرقمية، وكونها نظام معاملات عالمي يتمتع بالموثوقية والشفافية المطلوبة.

وأشار تشو إلى أن الاستعداد الذي أبداه قطاع العملات الرقمية لتحسين مستويات الشفافية والامتثال كان له القول الفصل في الوصول لهذا الإنجاز. فنحن في Bybit نحرص دائماً على تبني أرقى المعايير، وننشر احتياطاتنا من السيولة النقدية بشفافية تامة، ونبتنى ممارسات صارمة لمكافحة غسيل الأموال مع معايير دقيقة للتعرّف على العملاء. فهذه الركائز المتينة ساعدتنا على الوصول لهذه المرحلة الهامة. وتابع تشو: “بينما نحتفي اليوم بهذا الإنجاز التاريخي، أؤمن بأن الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول في البورصة للتداول الفوري للبيتكوين لم يكن وليد الصدفة، بل جاء كنتيجة للعمل الدؤوب والجهود الحثيثة لتلبية وتخطي المعايير الصارمة التي وضعتها الجهات الناظمة للقطاع. واليوم، مع توافر كافة الشروط والمتطلبات، نتوقع انفتاحاً أكبر على البيتكوين من قبل المؤسسات.

فمشهد الاستثمار في تطور مستمر، والأصول الرقمية تتحول لركنٍ رئيسي ضمن محافظ المستثمرين في جميع أنحاء العالم”. واختتم تشو: “إن هذه الموافقة ليست لحظة فارقة لعملة البيتكوين فحسب، بل لجميع العملات الرقمية الأخرى، إذ تمهد طريق الأسواق المزدهرة اليوم نحو مزيد من الإنجاز وتدعم تطورنا المالي كلياً. وفي هذا الوقت، أتوجه بدعوة للجميع للمشاركة في هذا التحول الإيجابي واستشراف المستقبل الذي تكون فيه العملات الرقمية ليس مجرد بديل، بل جزءاً أساسياً من النظام المالي العالمي”.