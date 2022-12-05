كيف ارتفعت قيمة أمريكانا 200 مليون درهم شهريا لمدة 6 سنوات؟

خاص – بقلم أنيل بويرل

ارتفعت قيمة شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بنسبة ملحوظة بلغت 55 مليون دولار شهريا (204 مليون درهم إماراتي) كل شهر منذ أن استحوذ عليها محمد العبار في عام 2016، وفقا للبيانات الجديدة التي حصلت عليها أريبيان بزنس.

سوق الأوراق المالية

وبحسب البيانات الجديدة فإنه:

من المقرر أن يتم إدراج أسهم شركة أمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وللتداول في المملكة العربية السعودية في 12 ديسمبر/كانون أول الجاري، بعد الاكتتاب العام الأولي الذي قيم المجموعة بمبلغ 6 مليارات دولار.

قالت بلومبرغ إن المستثمرين من الإمارات و السعودية الذين شاركوا في الاكتتاب العام الأولي لشركة أمريكانا للمطاعم حصلوا على 1000 سهم كحد أدنى (الإمارات) و 892 سهما كحد أدنى (السعودية).

بلغ سعر العرض 2.62 درهم إماراتي لكل سهم للمستثمرين الإماراتيين، في حين بلغ سعره في المملكة العربية السعودية 2.68 ريال سعودي.

استحوذ المؤسسات الاستثمارية على 80 في المئة من العرض.

العبار

كان محمد العبار قد قام بشراء مجموعة أمريكانا بأكملها مقابل 3.4 مليار دولار في يونيو/حزيران من عام 2016، وقد تمت الصفقة من خلال شركته الاستثمارية أديبتو إيه دي. ثم شُطبت الشركة من البورصة الكويتية، وتم بيع 50 بالمئة منها إلى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية. وتم طرح المطاعم فقط من نشاط الشركة للاكتتاب العام، ويمثل هذا الجانب نصف سعر الشراء البالغ 3.4 مليار دولار. وقال أحد المصادر: “لقد دفعوا 1.7 مليار دولار للمطاعم في عام 2016 وأدرجوها مقابل 6 مليارات دولار في عام 2022. هكذا ارتفعت القيمة على مدار ما يزيد قليلا عن 6 سنوات أي نحو 55 مليون دولار (204 مليون درهم إماراتي) شهريا”.

التوسع

منذ الاستحواذ ، توسعت الشركة وتقوم حاليا بتشغيل:

12 علامة تجارية عالمية للمطاعم في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان، بما في ذلك كنتاكي فرايد تشيكن وبيتزا هت وهارديز وكريسبي كريم وتي جي آي فرايديز.

سجلت أمريكانا أرباحا بلغت 204 مليون دولار وعائدات بلغت 2.1 مليار دولار في عام 2021 بأكمله

تدير أمريكانا 2050 مطعما، بأكبر حصة 492 في الإمارات، تليها 483 في السعودية

40 ألف عامل

وردا على سؤال حول ارتفاع قيمة الشركة، قال محمد العبار: “أنا لا أملي سعر السهم، لذلك لا يمكنني التعليق على التغيير في القيمة. لكن نعم ، لقد ارتفع وهذا لأسباب عديدة حيث تم إجراء قدر كبير من إعادة الهيكلة في الأيام الأولى بحيث يمكن أن تكون الأسس صلبة. ولكن بصرف النظر عن التوسع ، كان هناك تركيز كبير على التكنولوجيا والابتكار، والأهم من ذلك كله القوة العاملة، فهذه شركة لديها قوة عاملة تبلغ 40 ألفا. ربما يكون حملهم جميعا على التحرك في نفس الاتجاه هو العامل الوحيد الأكثر أهمية في النمو، ولقد جلبنا أفضل الأشخاص لإدارة أمريكانا وأنا فخور جدا بهم”. ومع انخفاض الديون والمركز النقدي الجيد، سيتم استخدام عائدات الاكتتاب العام لتمويل المزيد من التوسع والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة.