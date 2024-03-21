كيف أهدرت مليارديرة فرصتها من 50 ثانية فقط للنجاة من الغرق بسيارتها؟

بعد غرق سيارة المليارديرة أنجيلا تشاو بسيارة تسلا قامت بالاتصال بإحدى صديقاتها طلبا للمساعدة مما أهدر فرصة نجاتها التي لا تتجاوز 50 ثانية في حالات مشابهة وكان عليها القيام بأربع خطوات بحسب الخبير الكندي البروفسور غوردون جيسيربريكت Gordon Giesbrecht:

خطوات للنجاة من الغرق بالسيارة

1- فك حزام الأمان

2- فتح النافذة

3- الخروج من السيارة

4- اخراج الأطفال أولا في حال وجودهم مع السائق

ويلفت غوردون إلى أنه من الخطأ الاتصال بالطوارئ أو أي شخص لأن ذلك سيهدر ثوان حاسمة من الوقت للنجاة بسرعة خلال ما لايزيد عن 50 ثانية تقريبا. كما لن يفيد محاولة كسر زجاج نوافذ السيارة كما حصل مع الشرطة لأن زجاج السيارات الحديثة يحافظ على تماسك النوافذ حتى بعد تهشمها، ولن يفيد الهروب للمقاعد الخلفية لأن ذلك لا يفيد سوى بكسب ثوان قليلة قبل غمر المياه لكامل السيارة من الداخل.

ويقول غوردون إن اللجوء إلى الهاتف في هذه الحالات هو بمثابة حكم مؤكد بالموت لأن ذلك يهدر الثواني الحاسمة للنجاة.