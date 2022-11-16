 السعودية: تراجع إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع الماضي

تراجع إنفاق المستهلكين في المملكة العربية السعودية عبر عمليات نقاط البيع بنسبة 9.78% من 6 – 12 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري مقارنة بالأسبوع السابق.

وكشف التقرير الأسبوعي للبنك المركزي السعودي عن:

تراجع قيمة المبيعات الأسبوعية إلى 10.6 مليار ريال، مقابل 11.75 مليار ريال، خلال الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر 2022.

تراجع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.8%، إلى 154.21 مليون عملية، مقابل 160.29 مليون عملية في الأسبوع السابق.

القطاعات الأكثر استهلاكا خلال الأسبوع

وتركز إنفاق المستهلكين في المملكة خلال الأسبوع الماضي على:

قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة بلغت نحو 1.6 مليار ريال من خلال تنفيذ 35.88 مليون عملية شراء.

بقيمة بلغت نحو 1.6 مليار ريال من خلال تنفيذ 35.88 مليون عملية شراء. قطاع المطاعم والمقاهي بقيمة بلغت 1.58 مليار ريال بتنفيذ 44.16 مليون عملية.

بقيمة بلغت 1.58 مليار ريال بتنفيذ 44.16 مليون عملية. قطاع السلع والخدمات المتنوعة بقيمة 1.17 مليار ريال من خلال 19.4 مليون عملية.

أكثر المدن استهلاكاً

جاءت العاصمة الرياض في الصدارة بقيمة إنفاق بلغت نحو 3.4 مليار ريال من خلال تنفيذ 43.2 مليون عملية، تلتها مدينة جدة بواقع 1.59 مليار ريال، بتنفيذ 20.67 مليون عملية.