كيف أصبح الجنيه المصري أسوأ العملات أداءً في العالم؟

لا يزال الجنيه الاسترليني هو الأسوأ أداءً في العالم هذا العام ، وتُظهر مقاييس التقلبات التاريخية قصيرة الأجل أن التقلبات هي الأكثر تطرفاً على مستوى العالم بحسب بلومبرغ.

كان النقد الأجنبي شحيحًا لعدة أشهر في مصر حيث يكافح اقتصاد الدولة الأكثر سكانًا في الشرق الأوسط مع ارتفاع تكلفة السلع من الغذاء إلى الوقود. وفقد الجنيه نحو 33 بالمئة من قيمته منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول ، عندما قالت مصر إنها ستتبنى سعر صرف مرن ، وهي خطوة ساعدتها في الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. لكن التحديات تلوح في الأفق وقال الخبراء الاستراتيجيون في سيتي جروب بما في ذلك لويس كوستا وليديا رانجابانيكن في تقرير “نهاية عملية تخفيض قيمة العملة باتت قريبة”. “على الرغم من أننا لا نتوقع أن تتحول السلطات إلى نظام التعويم الحر ، إلا أنه من المتوقع المزيد من المرونة ، بما يتماشى مع متطلبات الصندوق”. ارتفعت أحجام التداول يوم الأربعاء إلى حوالي 831 مليون دولار ، وفقًا لسيتي جروب ، في إشارة إلى أن تصفية تراكم الطلب المكبوت على الدولار لايزال جاريا.

وفي إشارة إلى عودة رأس المال الأجنبي إلى البلاد ، أجرى مستثمرون من دول عربية أخرى مشتريات صافية بنحو 7 مليارات جنيه (236 مليون دولار) من سندات الخزانة المصرية في السوق الثانوية يوم الأربعاء ، وفقًا لموقع البورصة المحلية على الإنترنت.

وفي مزاد على أذون خزانة لأجل ستة أشهر عقد يوم الخميس ، باعت البلاد 51.9 مليار جنيه من الأوراق المالية بعائد 21٪ ، مع عرض المستثمرين شراء أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.

في العام الماضي ، كان الإحجام عن السماح بتعديل أكثر حدة للعملة بمثابة إقبال للمشترين الدوليين ، الذين ساعد انسحابهم من سوق الدين المحلي على زيادة عائدات أذون الخزانة المصرية بأكبر قدر منذ عام 2016.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصرفي قوله إن التدفقات الدولارية إلى سوق ما بين البنوك وصلت إلى 750 مليون دولار يوم الأربعاء من 150 مليون دولار في المتوسط في السابق.

ونقلت تقارير صحفية توقعات بحدوث عمليات بيع قوية للدولار من جانب المستثمرين الأجانب والعملاء المحليين مع عودة الثقة في خطوات الإصلاح التي يقودها البنك المركزي المصري لتصحيح أوضاع سوق الصرف، للمساهمة في إعادة تعبئة الاحتياطي الأجنبي، وتعزيز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي