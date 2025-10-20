كيف أصبحت الخلايا الجذعية أصلًا حيويًا للعائلة لا يقل أهمية عن التأمين الصحي؟

تواصل “سيل سيف أرابيا“، العضو الفاعل في مجموعة CSG.BIO العالمية، تصدر الابتكار في مجال الطب التجديدي والخلايا الجذعية في المنطقة والعالم، وترسخ الشركة مكانتها كجهة موثوقة في تخزين الخلايا الجذعية لحديثي الولادة، واليوم تخطو نحو آفاق جديدة من “التخزين إلى العلاج” عبر إطلاق خدمات حفظ الخلايا الجذعية للبالغين ، لتشمل الخلايا الدموية والمستخلصة من الأنسجة الدهنية. وتسلط سارة الحجالي، الرئيس التنفيذي لـ”سيل سيف أرابيا”، في حوار مع أريبيان بزنس، الضوء على التحول في نظرة العائلات، مؤكدة أن: “الخلايا الجذعية أصبحت أصلًا حيويًا للعائلة لا يقل أهمية عن التأمين الصحي”. هذا الاستثمار الصحي طويل الأمد، الذي يشمل اليوم أكثر من 750 ألف عينة محفوظة وساهم في 665 علاجًا تم فيها استخدام خلايا أطفال لحماية الآخرين، يمثل “ضمانًا بيولوجيًا يوازي التأمين الصحي”. وتتطلع “سيل سيف” إلى المستقبل، حيث ترى أن الطب التجديدي “يقترب من علاج الزهايمر والسكري”، مما يعزز رسالتها في دعم الابتكار لتعزيز الشفاء الطبيعي وجودة الحياة.

وعن خطط سيل سيف القادمة في المنطقة، تجيب سارة الحجالي بالقول: في سيل سيف نعمل باستمرار على توسيع نطاق خدماتنا في المنطقة، ليس فقط من حيث عدد المراكز، ولكن أيضًا من حيث جودة الخدمات والتقنيات التي نقدمها. خلال الفترة الماضية، لاحظنا اهتماماً متزايداً من العائلات بالطب التجديدي وتطبيقات الخلايا الجذعية في مجالات متعددة، وهذا ما شجّعنا على الاستثمار أكثر في الأبحاث والتطوير وتوسيع تعاوننا مع المراكز الطبية والمستشفيات الكبرى في المنطقة

نركز في المرحلة المقبلة على تعزيز وجودنا في الإمارات والسعودية وقطر وعمان و كويت و البحرين والعراق من خلال مراكز متخصصة تقدم خدمات عالية الجودة في حفظ الخلايا الجذعية والطب التجديدي. كما نعمل على إدخال تقنيات جديدة تتيح للمرضى والباحثين الاستفادة من أحدث ما توصل إليه العلم في مجال العلاج بالخلايا الجذعية

بشكل عام، شكلت التجارب والإنجازات التي حققناها خلال السنوات الماضية حجر الأساس لاستراتيجيتنا المستقبلية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة سيل سيف كوجهة رائدة ومرجع إقليمي في مجال الطب التجديدي والخلايا الجذعية.

ما هي أبرز المجالات الطبية المستقبلية التي ترون أن خدماتكم ستدخل فيها خلال السنوات الخمس المقبلة؟

خلال السنوات الخمس المقبلة، نرى أن خدماتنا في سيل سيف ستتوسع لتشمل مجالات طبية جديدة تعتمد على الخلايا الجذعية البالغة إلى جانب الخلايا الجذعية المستخرجة من الحبل السري والمشيمة

نتوقع أن يكون الطب التجديدي والعلاجات الوقائية في طليعة هذا التطور، خاصة في مجالات مثل

تجديد الأنسجة والأعضاء لعلاج الإصابات المزمنة وأمراض المفاصل

الطب التجميلي المتقدم باستخدام الخلايا الجذعية والإكسوسومات لتحفيز تجدد الجلد والشعر

علاجات الأمراض العصبية والتنكسية مثل الزهايمر وباركنسون

تعزيز المناعة وتجديد الخلايا في الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب

نحن نؤمن أن المستقبل القريب سيشهد نقلة نوعية في استخدام الخلايا الجذعية، لتصبح جزءًا أساسيًا من العلاجات الوقائية والتجديدية التي تركز على تحسين جودة الحياة والشفاء الطبيعي للجسم

هل هناك تداخل بين التقدم الطبي على صعيد الذكاء الاصطناعي مع خدمات الطب التجديدي وما المكاسب منه؟

بكل تأكيد، هناك تداخل كبير ومتزايد بين الذكاء الاصطناعي والطب التجديدي، وهذا التكامل يُعد من أكثر الاتجاهات الواعدة في مستقبل الرعاية الصحية.

الذكاء الاصطناعي يساعد في تحليل البيانات البيولوجية المعقدة للخلايا الجذعية، مما يتيح فهمًا أدق لكيفية عملها واستجابتها للعلاج، ويساهم في تسريع الأبحاث وتطوير بروتوكولات أكثر دقة وفعالية.

كما يُستخدم في تحسين جودة العينات ومراقبة عمليات المعالجة والتخزين بشكل فعال, لضمان أعلى معايير السلامة والدقة.

أما على المدى البعيد، فسيسمح الذكاء الاصطناعي بتطوير علاجات شخصية موجهة تعتمد على التركيبة الجينية والفسيولوجية لكل فرد، ما يجعل الطب التجديدي أكثر ذكاءً وتخصيصًا وفعالية.

بعبارة بسيطة، الذكاء الاصطناعي لا يستبدل العلم، بل يعززه — يجعلنا نفهم الخلايا بشكل أعمق، ونعالج الإنسان بطريقة أدق وأسرع.

زعم خبير تكنوجيا وذكاء اصطناعي أن أمراض الشيخوخة ستتلاشى خلال 5 سنوات، ما رأيكم بهذه التقديرات وهل هناك حصة للخلايا الجذعية في تلك العلاجات؟

أمراض الشيخوخة لن تختفي خلال سنوات قليلة، لكن الطب التجديدي والعلاجات القائمة على الخلايا الجذعية تُحدث تحولاً كبيراً في كيفية تعاملنا مع التقدّم في العمر

هذه التقنيات لا توقف اعراض الشيخوخة أو تغيّر ملامحها، لكنها تساعد الجسم على أن يشيخ بصحة أفضل من خلال دعم تجدد الخلايا وتحسين وظائف الأنسجة وتقليل التدهور المرتبط بالعمر

الهدف ليس إيقاف الشيخوخة، بل جعلها أبطأ وأكثر صحة، لنتمكّن من الحفاظ على جودة الحياة والحيوية لأطول فترة ممكنة. فالطب التجديدي والخلايا الجذعية لا يغيّران مسار الزمن، لكنهما يساعدان الإنسان على التقدّم في العمر بشكل أفضل، وبجسد أكثر توازنًا وقدرة على التجدد.

ما أبرز الفوائد الطبية المؤكدة حالياً لتخزين دم وأنسجة الحبل السري والمشيمة مقارنة بالإكسوسومات؟

كلٌّ من تخزين دم الحبل السري وأنسجته والمشيمة، إلى جانب الإكسوسومات، يشكّل محورًا أساسيًا في تطوّر الطب التجديدي الحديث، ولكلٍّ منها دورٌ تكاملي في دعم الصحة المستقبلية.

يُعدّ تخزين دم الحبل السري اليوم الأساس الأكثر موثوقية في هذا المجال، إذ يحتوي على خلايا جذعية قادرة على علاج أكثر من 80 اضطرابًا تشمل أمراض الدم والمناعة واضطرابات التمثيل الغذائي وبعض أنواع السرطان، إضافة إلى قدرتها على تجديد الأنسجة وتعزيز التعافي.

وقد حظيت هذه الخلايا باعتراف واعتماد من هيئات طبية وتنظيمية دولية مرموقة، مما يجعلها استثمارًا بيولوجيًا آمنًا وطويل الأمد للأسرة

أما أنسجة الحبل السري والمشيمة، إلى جانب الإكسوسومات، فهي تمثّل خطوة متقدّمة في عالم الطب التجديدي. فبينما تساعد الأنسجة في تجديد الخلايا ودعم الشفاء، تعمل الإكسوسومات كوسائط تواصل بين الخلايا، ترسل إشارات حيوية تساعد الجسم على الشفاء بسرعة، وتخفّف الالتهاب، وتُعيد بناء الأنسجة المتضرّرة.

ورغم أنّ الأبحاث ما زالت مستمرة في هذا المجال، إلا أنّ المستقبل يبدو واعدًا جدًا، خصوصًا في العلاجات التجميلية والتجديدية التي تعتمد على محفّزات الشفاء الطبيعية في الجسم

بالتالي، يمكن القول إن خلايا الحبل السري الجذعية تمثّل الأساس للعلاجات الفعّالة اليوم، بينما تُعد أنسجة الحبل والمشيمة والإكسوسومات الامتداد المبتكر لعلاجات المستقبل — معًا يشكّلان رؤية متكاملة لصحة أطول وجودة حياة أفضل.

ما يميّز هذه المصادر هو أنها تُجمع بطريقة آمنة وغير مؤلمة بعد الولادة، وتُحفظ وفق معايير عالمية صارمة، مما يجعلها استثمارًا بيولوجيًا طويل الأمد للأسرة، يفتح الباب أمام علاجات حالية ومستقبلية في الطب التجديدي

كيف تختلف تقنياتكم وخدماتكم عن البنوك العالمية المنافسة في أوروبا أو أمريكا؟

ما يميزنا في سيل سيف هو التزامنا بأعلى المعايير العالمية في مجال تخزين الخلايا الجذعية، مع حصولنا على اعتماد جمعية النهوض بالدم والعلاجات الحيوية لخلايا دم الحبل السري والخلايا الجسدية، وتسجيلنا لدى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية مما يضمن دقة العمليات وجودة العينات وفق أفضل الممارسات الدولية

نحن لا نقدم فقط خدمة تخزين، بل نوفر منظومة متكاملة تشمل جمع العينات ونقلها ومعالجتها وحفظها داخل الدولة باستخدام أحدث التقنيات وتحت إشراف فريق علمي متخصص. كما نتميّز في سيل سيف بتركيزنا على الابتكار في الطب التجديدي، من خلال توسيع التطبيقات المستقبلية للخلايا الجذعية والإكسوسومات، إذ نقدّم اليوم خدمات توسيع الخلايا الجذعية وتخزين الإكسوسومات، لتعزيز فرص استخدامها في العلاجات المستقبلية ودعم الصحة والعافية على المدى الطويل

ويعكس ذلك التزامنا الراسخ بأعلى معايير الجودة والدقة في جميع مراحل جمع العينات ومعالجتها وحفظها، مع الجمع بين العلم الموثوق والخبرة المحلية لتقديم خدمة آمنة وسريعة تمنح العائلات ثقة تامة وراحة بال دائمة

ما السياسات المتبعة فيما يخص ملكية العينات وحق الأسرة في استرجاعها أو نقلها؟

في سيل سيف نؤمن بأن العينة هي ملك للأسرة بشكل كامل، ودورنا يقتصر على جمعها، فحصها، وحفظها بأمان وفق أعلى المعايير العلمية

نلتزم بسياسات واضحة تضمن أن الأسرة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالتصرف في العينة، سواء بطلب استرجاعها أو نقلها إلى بنك آخر داخل الدولة أو خارجها، حتى يبلغ الطفل السن القانوني، مع الحفاظ التام على جودتها وسلامتها أثناء جميع المراحل. بعد ذلك تصبح ملك الطفل نفسه

نحن نعتبر أن سيل سيف مصدر ثقة للعائلة في رحلتها الصحية، نوفر الدعم العلمي والإجراءات الآمنة، مع الحفاظ على حق الأسرة الكامل في القرار والوصول إلى العينة في أي وقت

ما آلية التسعير وخيارات الدفع المتاحة للأسر؟ وهل هناك تغطية أو شراكات مع شركات التأمين الصحي؟

في سيل سيف نحرص على أن تكون خدماتنا في متناول جميع الأسر، لذلك نقدّم عدة باقات تشمل خيارات دفع مرنة — سواء دفعة واحدة أو عبر أقساط شهرية بدون أي فوائد — لتسهيل عملية التخزين دون أي أعباء مالية مفاجئة. كما نتيح الدفع من خلال وسائل متعددة تشمل البطاقات البنكية، التحويل المصرفي، أو الدفع الإلكتروني

أما فيما يخص التأمين الصحي، فحاليًا لا تشمل وثائق التأمين تغطية لخدمات تخزين الخلايا الجذعية، إلا أننا نعمل على توسيع شبكة الشراكات مع عدد من شركات التأمين والمستشفيات بهدف توفير تغطية مستقبلية جزئية أو خصومات خاصة على خدمات التخزين والعينات الإضافية، بما يضمن للأسر تجربة متكاملة تجمع بين السهولة والموثوقية والتخطيط للمستقبل

هل هناك تحديات تواجه مجال تخزين الخلايا الجذعية والإكسوسومات حالياً؟

رغم التقدّم الكبير الذي يشهده مجال تخزين الخلايا الجذعية والإكسوسومات، ما زالت هناك بعض التحديات التي نعمل على تطويرها باستمرار.

من أبرزها مستوى الوعي في المجتمع، إذ لا يزال الكثير من العائلات يجهل أهمية التخزين ودوره الحيوي في دعم الطب التجديدي المستقبلي. لذلك نحرص في سيل سيف على تعزيز التثقيف العلمي ونقل المعرفة بطريقة مبسطة تساعد الأهالي على اتخاذ قرارات مبنية على فهم علمي واضح

أما فيما يتعلق بالتكلفة، فغالبًا ما يُنظر إلى التخزين على أنه خدمة باهظة الثمن، في حين أن الحقيقة مختلفة؛ فعند توزيع التكلفة على المدى الطويل، نجد أنها تعادل ما يُنفق يوميًا على أشياء بسيطة كفنجان قهوة. ومع ذلك، فإنها تمثل استثمارًا طويل الأمد في صحة العائلة ومستقبلها، وليس مجرد إجراء طبي مؤقت

إضافة إلى ذلك، يُعد مواكبة التطور العلمي السريع تحديًا أساسيًا في هذا القطاع، إذ تتطلب الأبحاث المستمرة تحديثًا دائمًا في البروتوكولات والتقنيات المخبرية لضمان أعلى مستويات الجودة والدقة. وهنا تبرز ميزة سيل سيف، حيث يقود إدارتها فريق من العلماء والخبراء المتخصصين الذين يجمعون بين الخبرة البحثية والرؤية الاستراتيجية، ما يمكّن الشركة من الجمع بين الابتكار العلمي والتطبيق العملي لتقديم حلول رائدة في مجال الطب التجديدي

كيف توازنين بين الجانب التجاري والبعد الإنساني في رسالتكم لتعزيز الصحة والرفاهية للأجيال القادمة؟

في سيل سيف نؤمن أن نجاحنا الحقيقي لا يُقاس بالأرقام، بل بالأثر الإنساني الذي نُحدثه في حياة العائلات.

نحن نعمل في مجال يرتبط مباشرة بالحياة والأمل، لذلك نضع الإنسان أولًا في كل ما نقوم به — سواء في طريقة تقديم الخدمة، أو في دقّة العمل داخل المختبر، أو في أسلوب تواصلنا مع الأمهات والعائلات

ومع ذلك، فإن قصص النجاح والعلاجات التي تمّت بفضل العينات المحفوظة لدينا هي ما نعتبره المقياس الأصدق لعملنا. في سيل سيف قمنا بتخزين أكثر من 750,000 عينة و قمنا خلال السنوات الماضية بإطلاق 665 عينة لعلاج الأطفال والبالغين في مختلف أنحاء العالم، ونتكفّل بعملية الشحن كاملةً دون أي رسوم إضافية، حرصًا منا على أن تصل العينات إلى المراكز العلاجية بأمان وفي الوقت المناسب

الجانب التجاري بالنسبة لنا هو وسيلة لدعم رسالتنا، وليس غاية بحد ذاته. فكل استثمار نقوم به في التكنولوجيا أو البحث العلمي هدفه أن نوفّر خدمات طبية آمنة ومتاحة تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الأجيال القادمة

نحن نعمل بمنهج علمي ورؤية إنسانية، نسعى من خلالها إلى بناء ثقة العائلات وتوفير حلول طبية موثوقة تُسهّل حياتهم وتمنحهم وصولًا أسهل إلى علاجات الطب التجديدي

النظر إلى تطورات التكنولوجيا الطبية، إلى أي مدى ترون أن تخزين الخلايا الجذعية يمثل أصلاً إستراتيجياً للأسرة على غرار التأمين الصحي أو الاستثمارات المالية؟

في سيل سيف نؤمن أن تخزين الخلايا الجذعية أصبح اليوم أحد أهم الأصول الحيوية للأسرة، تمامًا كما هو الحال مع التأمين الصحي أو الاستثمار المالي، لكنه يحمل بعدًا أعمق لأنه استثمار في الصحة والحياة نفسها

بينما يوفّر التأمين تغطية مالية، فإن تخزين الخلايا الجذعية يوفّر ضمانة بيولوجية يمكن أن تُحدث فارقًا حقيقيًا في العلاج والشفاء، سواء للأبناء أو أفراد العائلة في المستقبل

فعند تخزين الخلايا الجذعية لمولودك، أنت لا تحميه فقط، بل تحمي العائلة بأكملها — فدم الحبل السري يُعد تطابقًا بنسبة 100٪ مع الطفل نفسه، كما يمكن أن يكون متطابقًا بنسبة تصل إلى 75٪ مع الأشقاء.

هذه الخلايا قد تمثّل يومًا ما مصدر أمل في علاج أمراض وراثية أو مناعية داخل العائلة، مما يجعل قرار التخزين استثمارًا حقيقيًا في صحة ومستقبل الأسرة كلها.

ومع التقدّم المتسارع في الطب التجديدي، تزداد أهمية هذا الأصل الطبي يومًا بعد يوم، ليصبح استثمارًا صحيًا ذكيًا للأسر التي تفكّر بالمستقبل، وتبحث عن حماية مستدامة وفرص علاجية حقيقية لأطفالها والأجيال القادمة.

كيف تتعاملون مع معايير الجودة، المخاطر، والامتثال التنظيمي لضمان ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء؟

في سيل سيف نضع الجودة والامتثال التنظيمي في صميم كل ما نقوم به، لأن ثقة العائلات والمستثمرين لا تُبنى بالوعود، بل بالممارسات الموثوقة والنتائج الملموسة

نعتمد منظومة متكاملة من معايير الجودة الصارمة في كل مرحلة — من جمع العينات ونقلها، إلى المعالجة والحفظ طويل الأمد — مع تطبيق بروتوكولات دقيقة لضمان السلامة، التتبع، والاستقرار البيولوجي للعينات

كما نلتزم بمتطلبات الجهات التنظيمية العالمية مثل اعتماد جمعية النهوض بالدم والعلاجات الحيوية لخلايا دم الحبل السري والخلايا الجسدية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، إضافة إلى إشراف دوري داخلي وخارجي يضمن الالتزام الكامل بمعايير السلامة الحيوية وأخلاقيات العمل

ولتعزيز أعلى مستويات الأمان، تعتمد منشآتنا على أنظمة التعرف البيومتري ومراقبة على مدار الساعة (24/7)، إضافة إلى خزانات تجميد (Cryo Dewars) مقاومة للماء، والنار، والرصاص، لضمان حماية العينات حتى في أقسى الظروف.

كما نستخدم أنظمة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمتابعة جودة العينات في الوقت الحقيقي، ما يتيح التنبؤ بأي تغيّرات محتملة وضمان الاستقرار الكامل لكل عينة.

الجودة في سيل سيف ليست نظامًا نطبّقه، بل ثقافة نؤمن بها ونعيشها, لذلك نواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات، واعتماد أحدث التقنيات للحفاظ على ثقة عملائنا

ما الدور الذي يمكن أن تلعبه شركات القطاع الخاص في دعم الابتكار الطبي، وجعل الإمارات محوراً للطب التحويلي في المنطقة؟

يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا في دعم الابتكار الطبي، خاصة في دولة الإمارات التي أصبحت بيئة مثالية تجمع بين التقنيات الحديثة، والدعم الحكومي، والبنية التحتية المتطورة

من خلال الاستثمار في الطب التجديدي والتقنيات الحيوية، يمكن للشركات أن تكون الرابط بين الأبحاث العلمية والتطبيق العملي — أي تحويل الأفكار إلى حلول طبية حقيقية تخدم الإنسان والمجتمع

في سيل سيف، نؤمن أن دورنا لا يقتصر على تقديم خدمات التخزين فقط، بل يشمل أيضًا دعم البحث العلمي، والمشاركة في تطوير العلاجات الجديدة، ونشر الوعي حول الطب التجديدي

وبالتعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكن للإمارات أن تواصل ريادتها كمركز إقليمي للطب المتقدم والابتكار الصحي، وأن تصبح نموذجًا عالميًا يجمع بين العلم، والرؤية، والإنسانية

في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالطب التجديدي، أين تضعون أنفسكم في خريطة التنافس الدولي خلال العقد المقبل؟

تُعدّ سيل سيف جزءًا من مجموعة CSG.BIO Groupالشبكة العالمية الرائدة في مجال الطب الحيوي والطب التجديدي، والتي تضم مجموعة من المختبرات والبنوك الحيوية.

هذا التعاون يمنحنا قوة علمية وتشغيلية على مستوى عالمي، تمكّننا من الوصول إلى أحدث التقنيات، وتبادل الخبرات، وتطبيق معايير موحّدة دوليًا، مما يرسّخ مكانة سيل سيف كجهة رائدة عالميًا في مجال تخزين الخلايا الجذعية لحديثي الولادة

في سيل سيف نحن أول وأكبر بنك خاص للخلايا الجذعية في منطقة الخليج، ونفخر بكوننا الجهة الأكثر ثقة من قِبل مزوّدي الرعاية الصحية في المنطقة، كما نُعدّ الخيار الأول لأطباء النساء والولادة وللعائلات التي تبحث عن شريك موثوق لحماية مستقبلها الصحي.

على مدى ما يقارب عقدين من الخبرة، بنينا سمعتنا على أساس الالتزام العلمي، والدقة في العمل، والعناية بالأسرة في كل خطوة — من جمع العينة وحتى تخزينها ومعالجتها وفق أعلى المعايير العالمية

واليوم، نحن لا نوفّر فقط خدمة تخزين الخلايا الجذعية، بل نقدّم حلًا متكاملًا في الطب التجديدي يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والأمان، والرؤية المستقبلية للعلاجات المبتكرة

هدفنا أن نبقى الوجهة الأولى في المنطقة لكل من يؤمن بأهمية الاستثمار في صحته وصحة أسرته، وأن نواصل ترسيخ الثقة مع الأطباء والعائلات من خلال جودة استثنائية وخبرة علمية تمهّد الطريق نحو جيل جديد من الطب التجديدي

ماذا تقولون لقادة الأعمال الذين ينظرون إلى الطب التجديدي والخلايا الجذعية كقطاع استثماري واعد يتجاوز الجانب العلمي إلى تحوّل اقتصادي مستقبلي؟

الطب التجديدي في جوهره علم متكامل يقوم على البحث والتجربة وفهم القدرات الطبيعية للجسم على التعافي والإصلاح.

هو ليس مجرد فرصة استثمارية، بل ثمرة عقود من الأبحاث العلمية التي جعلت من الممكن اليوم التفكير في علاجات تعيد الأمل للمرضى بدلًا من الاكتفاء بعلاج الأعراض. نحن نؤمن أن أي استثمار حقيقي في هذا القطاع يجب أن ينطلق من أساس علمي راسخ، لأن نجاح الطب التجديدي يعتمد على المعرفة والابتكار قبل أي شيء آخر

ومع تطور الأبحاث في الإمارات والمنطقة، أصبح هذا المجال يجمع بين العلم والإنسانية في منظومة واحدة هدفها تحسين جودة الحياة وبناء مستقبل صحي أكثر استدامة