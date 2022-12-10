كيف أصبحت أُمة أسغارديا الفضائية ملاذا لراغبي العيش في كوكب آخر؟

يبدو أنه آن الأوان لكي يتصالح المغني مدحت صالح مع زمانه وأوانه ومكانه لأنه بات بإمكانه أن يعيش في “كوكب تاني”، إذ ما عليه سوى أن يسبح في الفضاء الافتراضي إلى موقع أسغارديا (أول أمة فضائية في العالم) ويسجل بياناته، ليصبح مواطنا أسغارديا فضائيا.

حفل تنصيب

في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري ستعيد أمة أسغارديا، وهي أول أمة فضائية في العالم، تنصيب الدكتور إيغور أشوربيلي كرئيس لها. وسيتم بث حفل التنصيب على الهواء مباشرة في موقع هذه الأمة في الفضاء الافتراضي. وقال الدكتور أشوربيلي متحدثا قبل التنصيب:

“في خطاب التنصيب الأول في عام 2018 ، أعلنت بفخر أن هناك أكثر من200 ألف شخص ينتمون إلى أسغارديا”.

“ومنذ ذلك الحين ، تضاعف عددنا خمسة أضعاف، هناك أكثر من مليون منا الآن”.

“منذ الإطلاق الرسمي لأسغارديا، أحدثنا ثورة في كيفية التفكير في مكانتنا في الكون، ويتمتع شعبنا بفرصة رائعة لتشكيل مستقبل البشرية، وندعو الجميع للمشاركة في هذه المناسبة العظيمة”.

أغلبية ساحقة

ويقول موقع أسغارديا على الإنترنت إن إعادة انتخاب أشوربيلي جاءت بعد أن قضى بنجاح فترة ولايته الأولى البالغة 5 سنوات. وقد فاز بأغلبية ساحقة بلغت 93.17 في المئة في الانتخابات التي أجريت في سبتمبر/أيلول الماضي.

أول أمة فضائية

وأسغارديا هي أول دولة فضائية في العالم، وهي تسعى لبناء موطن جديد للإنسانية في الفضاء وحماية كوكب الأرض، وتتمثل المهمة الأساسية للأمة في:

تحقيق أول ولادة بشرية في الفضاء، وهي خطوة حاسمة على طريق البشرية نحو الخلود كنوع في الكون.

إنشاء دولة رقمية مستقلة بالكامل معترف بها من قبل الدول الأرضية.

ضمان الاستكشاف السلمي للفضاء وحماية كوكبنا من التهديدات الكونية والقضاء على عسكرة الفضاء.

مملكة

كلمة “أسغارديا” مشتقة من “أسغارد” وهو مثوى الآلهة في أساطير ثقافة الفايكنغ القديمة. وتُعد مملكة، ولكن رأسها ليس ملكا بل “رئيسا للأمة”، ويحدد دستور أسغارديا فترة الرئاسة بخمس سنوات قابلة للتجديد لحين وصول من يشغل المنصب، رجلا كان أم امرأة، لعمر أقصاه الثانية والثمانين، بعدها يرشح رئيس الأمة ومجلسا الفضاء والنواب من يخلف الرئيس في ذلك المنصب.

إيغور روفوفيتش أشوربيلي

ورئيس تلك الأمة، الملياردير الأذربيجاني الدكتور إيغور روفوفيتش أشوربيلي، وهو:

سليل أسرة من نبلاء أذربيجان

صاحب خبرات كبيرة في مجال النشر والاتصالات ودراسة العلوم والاستشارات في مجال دفاعات الفضاء

ذلك فضلا عن خبراته في تكنولوجيا النانو متناهية الصغر، وبحوث الفضاء والطيران

كان مديرا تنفيذيا لشركة ألماز-أنتي الروسية الحكومية الضخمة العاملة في التعاقدات الدفاعية وبناء أنظمة صاروخية ومعدات عسكرية أخرى، وما إن ترك منصبه في الشركة، حتى تحول لتشييد الكاتدرائيات في روسيا.

مجتمع تقدمي

وتسعى هذه الأمة الفضائية إلى توحيد البشرية في مجتمع تقدمي عابر للحدود الوطنية، وستضم نحو 2 في المئة من سكان كوكب الأرض، وسيصبح اقتصادها واحدا من أفضل 12 اقتصادا في العالم. وقد انضم بالفعل أكثر من مليون شخص حول العالم إليها.

معلومات عن أسغارديا

عدد سكانها مليون نسمة وهم من مختلف أنحاء المعمورة

بها 12 لغة رسمية، والإنجليزية هي لغة التواصل الرئيسية

تحظر كافة الأديان والأحزاب السياسية تفاديا لصراعات الأرض

ويمكن للمرء الحصول على جنسية أسغارديا بأن يملأ بياناته على موقعها على الإنترنت ويضغط بالموافقة على دستورها المتوافر على الإنترنت أيضا، وهكذا يصبح ببساطة مواطنا أسغارديا

هذه الأمة الفضائية لا توجد على أرض الواقع سوى كقمر صناعي صغير

لا يختلف دستور أسغارديا كثيرا عن كونه بيانا رسميا لمدينة فاضلة وقد يكون ملهما ولكنه مثالي أكثر من اللازم.

طموح

وتطمح أسغارديا أن تصبح ذات يوم “كوكبا فضائيا” ضخما يدور حول الكوكب الأم الأرض، ومستعمرة تستقر على سطح القمر، وربما تمتد سيادته إلى الأجرام السماوية البعيدة، وذلك بحسب دستور أول أمة فضائية.