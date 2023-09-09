كيف أثر تعويم الجنيه على السياحة في مصر؟ قصة العبار والـ 100 مليار

يجذب قطاع السياحة في مصر المزيد من المستثمرين الأجانب والعرب، خاصة بعد تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، في وقت يتوقع الخبراء المزيد من الاستثمارات الواعدة في المستقبل، بحسب صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت”.

وبدأ قطاع السياحة في مصر يتعافى تدريجيا من تأثير جائحة COVID-19 والصراع الروسي الأوكراني في نهاية عام 2021، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 117.5٪ على أساس سنوي ليصل إلى 8 ملايين العام الجاري، بعد انكماش حاد بنسبة 71.8٪ على أساس سنوي في عام 2020 بسبب قيود السفر المتعلقة بالوباء.

ونقل المصدر تصريحات متلفزة أدلى بها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، قال فيها إن قطاع السياحة في مصر واعد، وإن استثمارات شركته في هذا المجال ستتضاعف إلى 100 مليار جنيه بدلا من 50 مليارا في العام السابق.

وأكد العبار أن مصر هي حاليا ثالث أكبر سوق لشركة إعمار، بعد الإمارات والهند، وأنه يتوقع أن تصبح ثاني أكبر سوق في السنوات القليلة المقبلة بسبب الفرص الضخمة المتاحة.

شركة إعمار مصر تخطط لتطوير 10 فنادق بإجمالي نحو 3000 غرفة في منطقة الساحل الشمالي بمصر، باستثمارات تبلغ 26.3 مليار جنيه، وفقا للعبار.

عائدات السياحة في مصر

تقرير صادر عن وحدة أبحاث فيتش سوليوشنز توقع أن يستفيد قطاع السياحة في مصر من زيادة عدد الوافدين في عام 2023، ليصل إلى 13.1 مليون، بزيادة قدرها 11.6٪ على أساس سنوي من 11.7 مليون في عام 2022.

وقدر التقرير أيضا أن عائدات السياحة ستصل إلى 17.4 مليار دولار في عام 2027.

وبحسب خبراء للصحيفة فإن قطاع السياحة يشهد إقبالا غير مسبوق من المستثمرين الأجانب، متوقعين طفرة كبيرة في الاستثمارات في القطاع خلال السنوات المقبلة.

السياحة في مصر

ارتفاع معدلات إشغال الفنادق في مصر

وستصل معدلات إشغال الفنادق إلى أعلى مستوياتها بعد أن حققت مستويات قياسية في النصف الأول من هذا العام، وذلك بسبب عدة عوامل، مثل انخفاض قيمة العملة بعد تعويم الجنيه، فضلا عن تحسين البنية التحتية وانتهاء الجائحة وتعزيز الوضع الأمني لمصر في الخارج، بالإضافة لتنوع مناطق الجذب السياحي.

ووفقا لشركة فيتش سوليوشنز، فإن متوسط معدلات الإشغال في الفنادق في النصف الأول من عام 2023 بلغ 80 %، حيث تصدرت فنادق الغردقة القائمة بنحو 100 % من الإشغال في أبريل، تليها القاهرة بنسبة تترواح بين 80% و85 %.

وتوقع الخبراء أن تواصل معدلات الإشغال الارتفاع، خاصة في فصل الشتاء، حيث يعد موسما استثنائيا في البلاد.

وبحسب الخبراء فإن قطاع السياحة كان له تأثير إيجابي على الشركات العاملة فيه خلال العام الجاري.