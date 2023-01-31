من المقرر أن يقدم الكوميدي الأمريكي كيفن هارت حفلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن جولته في الشرق الأوسط. وفقًا لتقرير نشر في الجريدة السعودية ، سيؤدي كيفن هارت حفلاً لمرة واحدة في الرياض كجزء من جولته في ريالتي تشيك Reality Check. لم يتم إدراج الحفلة بعد على موقع كيفن هارت ، لكنه ظهر في مقطع فيديو شاركته الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية للترويج للأنشطة القادمة كجزء من موسم أحداث تقويم الرياض.

حفلات هارت في الشرق الأوسط

القاهرة يوم 21 فبراير

ابو ظبي يوم 22 فبراير

الصخير في البحرين يوم 24 فبراير.

الرياض في 25 فبراير 2023.

#عيشها بكل متعة وحماس مع #تقويم_الرياض ??

مهرجانات وفعاليات ومناطق جديدة في شهر فبراير ??



احجز تذكرتك الآن ?https://t.co/1jNouToBXxpic.twitter.com/LNMgOXiZ6L — عـيشها (@Enjoy_Saudi) January 28, 2023

تشير التقارير في المملكة العربية السعودية إلى أن عرض هارت سيقام في بوليفارد مدينة الرياض في مسرح محمد عبده أرينا في 25 فبراير 2023. وسبق أن أعلن هارت بالفعل عن جولة في الشرق الأوسط والعالم العربي.

عرض ستاند اب كوميدي مميز مع النجم العالمي “Kevin Hart” على مسرح محمد عبده أرينا ✨?



? 25 فبراير

قريبًا تطرح التذاكر ? #تقويم_الرياض pic.twitter.com/AZwkKbkY6X — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) January 30, 2023

كما أنه يخطط لتقديم عرضه في القاهرة فيي مصر في 21 فبراير أبوظبي وفي الإمارات العربية المتحدة في 22 فبراير ، وفي الصخير ، البحرين ، 24 فبراير والتي ستلي حفلة الرياض قبل عودة طائرات هارت إلى الولايات المتحدة لتقديم عرضين في لاس فيجاس ، ثم ستستمر الجولة العالمية برحلات إلى نيوزيلندا وأستراليا وكندا وهولندا والمملكة المتحدة. يذكر أن الممثل الكوميدي والممثل الأمريكي كيفن هارت هو سفير جزيرة ياس بأبو ظبي، ويتولى الدور الرسمي كمسؤول الجزيرة الرئيسي لمنطقة الإمارات العربية المتحدة.

كيفن هارت