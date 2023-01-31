سامر باطر by سامر باطر

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الكوميدي الأمريكي كيفن هارت يحط في جولته العالمية بحفل في الرياض

سامر باطر by سامر باطر
كيفن هارت
كيفن هارت

من المقرر أن يقدم الكوميدي الأمريكي كيفن هارت حفلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن جولته في الشرق الأوسط. وفقًا لتقرير نشر في الجريدة السعودية ، سيؤدي كيفن هارت حفلاً لمرة واحدة في الرياض كجزء من جولته في ريالتي تشيك Reality Check. لم يتم إدراج الحفلة بعد على موقع كيفن هارت ، لكنه ظهر في مقطع فيديو شاركته الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية للترويج للأنشطة القادمة كجزء من موسم أحداث تقويم الرياض.

حفلات هارت في الشرق الأوسط

  • القاهرة يوم 21 فبراير
  • ابو ظبي يوم 22 فبراير
  • الصخير في البحرين يوم 24 فبراير.
  • الرياض في 25 فبراير 2023.

تشير التقارير في المملكة العربية السعودية إلى أن عرض هارت سيقام في بوليفارد مدينة الرياض في مسرح محمد عبده أرينا في 25 فبراير 2023. وسبق أن أعلن هارت بالفعل عن جولة في الشرق الأوسط والعالم العربي.

كما أنه يخطط لتقديم عرضه في القاهرة فيي مصر في 21 فبراير أبوظبي وفي الإمارات العربية المتحدة في 22 فبراير ، وفي الصخير ، البحرين ، 24 فبراير والتي ستلي حفلة الرياض قبل عودة طائرات هارت إلى الولايات المتحدة لتقديم عرضين في لاس فيجاس ، ثم ستستمر الجولة العالمية برحلات إلى نيوزيلندا وأستراليا وكندا وهولندا والمملكة المتحدة. يذكر أن الممثل الكوميدي والممثل الأمريكي كيفن هارت هو سفير جزيرة ياس بأبو ظبي، ويتولى الدور الرسمي كمسؤول الجزيرة الرئيسي لمنطقة الإمارات العربية المتحدة.

كيفن هارت
كيفن هارت

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...