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Posted inأخبار أريبيان بزنس

كيرني تستحوذ على إم إس إي للحلول الإدارية في الشرق الأوسط

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أعلنت شركة كيرني، العالمية المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية، عن استحواذها على مؤسسة “إم إس إي” التي يحظى خبراؤها الاستشاريون المتخصصون في الحلول الإدارية بسمعة وتقدير عاليين في منطقة الشرق الأوسط، ويتطلع الطرفان لإنهاء الموافقات والإجراءات النظامية اللازمة لتحقيق مرحلة جديدة من النجاح المشترك في مسيرتهما ، كما تظهر هذه الصفقة جهود كيرني المتواصلة في الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط لتقديم أفضل الخدمات التحولية المتكاملة لعملائها.

وتمتد فروع مؤسسة إم إس إي لتشمل لبنان والإمارات والمملكة العربية السعودية، وقد أثبتت المؤسسة أهميتها كشريك قيّم للشركات الاستشارية العالمية الناشطة في الشرق الأوسط، كما أن لديها تعاقداتها الخاصة المباشرة مع الحكومات والمنظمات التجارية في المنطقة.

وقال بوب ويلن المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة كيرني في فرع الشرق الأوسط وأفريقيا بشأن هذه الصفقة: “يعترينا الحماس حيال هذه المرحلة الجديدة في علاقتنا مع مؤسسة إم إس إي، فلطالما ساعدتنا خبراتها الإقليمية وقدراتها المفيدة في رفع قيمة ما نقدمه من خدمات ومخرجات لعملائنا في الشرق الأوسط، وبفضل توحيدنا لقدراتنا سنتمكن من تقديم المزيد من الدعم المتميز والخدمات المتكاملة للبرامج التحولية الضخمة التي يطمح العديد من عملائنا في الشرق الأوسط إلى تحقيقها بنجاح”.

وقال عماد مجاعص المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة “إم إس إي” : “لقد أثبتت أعمالنا مع كيرني في السنوات الأخيرة كمية التوافق الثقافي بيننا، وبقدر ما ستتيح هذه الفرصة لطاقمنا المساهمة في توسع كيرني في المنطقة، ستجلب لهم أيضاً العديد من المنافع والمزايا”.

وأوضحت “إم إس إي” أنها ستواصل العمل بشكل مستقل عن كيرني حيث ستظل تقدم خدماتها المميزة لعملائها في المنطقة كما في السابق.

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