من أكبر صفقات المأكولات.. كيتوبي تستحوذ على مجموعة أوج

أعلنت شركة كيتوبي، شركة المطاعم متعددة العلامات التجارية والقائمة على التكنولوجيا الرائدة عالمياً، أمس الأبعاء، عن استحواذها على مجموعة “أوج” الرائدة في سوق المأكولات والمشروبات، وذلك في واحدة من أكبر صفقات المأكولات والمشروبات التي شهدتها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتأسست “أوج”، التي تعمل في مجال سوق المأكولات والمشروبات، في دبي، وهي شركة قابضة تنضوي تحت مظلتها مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في توصيل وتقديم الطعام، مثل “أوبريشن: فلافل” و”كاتش 22″ و”أواني” و”سوشي دو” وغيرها.

وافتتحت المجموعة أول منفذ لها في دبي العام 2014، ووسعت محفظتها لتحتضن ما يزيد عن 10 علامات تجارية (متخصصة في توصيل وتقديم الطعام)، وأكثر من 32 منفذاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. واليوم، تقدم علامة “أوبريشن: فلافل” خدماتها لأكثر من مليوني عميل حول العالم سنوياً. كما حصلت “أوج” على امتيازات في مدينتي نيويورك ولندن، ويضم مقرها الرئيسي في إمارة دبي أكثر من 1300 موظف.

وتندرج صفقة الاستحواذ على مجموعة “أوج” في إطار استراتيجية “كيتوبي” الرامية إلى الاستثمار في العلامات التجارية الإقليمية المحبوبة والتوسع بها إلى العالمية، مع المحافظة على مكانتها كشركة رائدة في قطاع المأكولات والمشروبات. بدأت “كيتوبي” في الأساس كمطبخ سحابي، واليوم تقدم نفسها كشركة مطاعم متعددة العلامات التجارية تعتمد على التكنولوجيا وتحتضن ما يزيد عن 100 علامة تجارية، وتدير أكثر من 200 فرع عبر 5 أسواق.

وبموجب الصفقة، التي تم إبرامها مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه، ستعمل “كيتوبي” على فتح آفاق جديدة أمام العلامات التجارية التابعة لمجموعة “أوج” ومساعدتها على التوسع إلى أسواق جديدة والوصول إلى عملاء أكثر، مستفيدةً في ذلك من حضورها القوي وانتشارها الواسع في مواقع عديدة.

كما ستستفيد “أوج” من نظام تشغيل المطبخ الذكي (SKOS) الخاص بشركة كيتوبي، والذي يعد أحد العوامل الرئيسية لنجاح الأخيرة منذ بداياتها.

وقال منهل ناصر الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة “أوج” على صفقة الاستحواذ “تشرفت بتأسيس وقيادة شركة أوج والعمل مع أفراد فريقها الذين أعتبرهم كعائلتي. وأنا فخور بشركتنا التي استطاعت ترسيخ أسسها والارتقاء بمعايير القطاع وإعداد أعمالها لمستقبل مستدام، مرتكزةً إلى دعم فريقها المكوّن من أكثر من 1300 موظف، ومساهميها، والعلامات التجارية المميزة التي أسستها، والملايين من العملاء. واليوم، نبدأ فصلاً جديداً مع كيتوبي ومؤسسها ورئيسها التنفيذي السيد محمد بلوط، وكلّي بقدرتهم على نقل أوج إلى آفاق جديدة من النجاح والتميز”.

وقال محمد بلوط الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كيتوبي “تتمثل مهمة كيتوبي في تلبية مختلف الأذواق حول العالم، ولذلك نسعى دوماً لتقديم الأفضل لعملائنا. ونحن فخورون باتخاذ خطوة جديدة في هذا الاتجاه مع الاستحواذ على أوج ومحفظتها من العلامات التجارية. ونحن معجبون بالإنجازات الرائعة التي حققها مؤسسو أوج وقادتها في بناء علاماتها التجارية الشهيرة والتوسع بها، وسيكون لنا الشرف بأن نواصل هذا النهج الابتكاري ونعمل على تعزيز نجاح تلك العلامات والارتقاء بها إلى مستويات جديدة”.

وسترحب “أوج” برئيس تنفيذي جديد مع الاحتفاظ بفريق عملها الأساسي الذي ساهم في نجاحها، كما أنها ستعمل كوحدة أعمال منفصلة داعمة لأعمال “كيتوبي” في مجال الخدمات عند الطلب.

وتأسست “كيتوبي” في دبي في شهر يناير/كانون الثاني 2018، ويعمل لديها أكثر من خمسة آلاف موظف، وتمتلك مكاتب في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين، وتدير مركزها الهندسي في كراكوف ببولندا، ومركز تجربة العملاء العالمي في دبي، ومركز الروبوتات في أودنس، الدنمارك.