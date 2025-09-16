كيتا تدخل السوق الكويتي بدعم للمطاعم الصغيرة وبرامج تحفيز لشركاء التوصيل

أطلقت شركة “كيتا”، الذراع الدولي لعملاق التوصيل الصيني “ميتوان”، خدماتها رسميًا في دولة الكويت، معلنة دخولها سوقًا يُعد من الأكثر نضجًا في قطاع طلب الطعام عبر التطبيقات بالمنطقة. وترافق الإطلاق بعرض خاص يتيح للمستخدمين الجدد الحصول على خصم 50% على أول طلب، إلى جانب التوصيل المجاني لجميع الطلبات، مع التزام الشركة بالتسليم في الوقت المحدد. يمثّل دخول “كيتا” إلى الكويت امتدادًا لتوسعها الإقليمي بعد نجاحها في هونغ كونغ والسعودية وقطر، حيث تسعى للاستفادة من البنية التحتية العالمية لشركة “ميتوان”، التي تدير أكثر من 150 مليون طلب يوميًا وتخدم 770 مليون مستخدم حول العالم. وتجمع المنصة بين أحدث التقنيات وفهمها لخصوصية السوق الكويتي، بهدف تقديم تجربة سلسة ومتنوعة تضع العملاء في صدارة الاهتمام. وتتيح “كيتا” لمستخدميها في الكويت خيارات واسعة تشمل مطابخ كويتية أصيلة ومطاعم محلية شهيرة مثل “دجاج نايف”، و”اوفرجار”، و”ديبوند”، و”شرمپي”، بالإضافة إلى علامات عالمية معروفة، بما يثري تجربة الطلب عبر التطبيق ويلبّي مختلف الأذواق. وأكد ماكس تشيو، المدير العام لـ”كيتا” في الكويت، أن إطلاق الخدمة يشكل “إنجازًا مهمًا يجمع بين احترام التقاليد وروح الابتكار”، مشددًا على أن هدف الشركة هو تقديم خدمة موثوقة تسهّل حياة العملاء وتؤسس لشراكه طويلة الأمد مع الزبائن والمطاعم وشركاء التوصيل. وتتبنى “كيتا” استراتيجية تركّز على دعم المنظومة المحلية بالكامل؛ إذ تتيح للمطاعم والشركات الصغيرة والمتوسطة الانضمام بسهولة للمنصة من دون رسوم تسويقية، مع أدوات رقمية متقدمة تساعدها على النمو. كما تلتزم بدعم شركاء التوصيل ببرامج مالية تشمل ضمانات للدخل خلال المرحلة الأولى، إضافة إلى حوافز تدريبية وتوظيفية. ويأتي الإطلاق متماشيًا مع رؤية الكويت 2035 الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، حيث تعمل الشركة مع مزوّدي الخدمات اللوجستية المحليين لضمان الاستقرار والدقة في عمليات التوصيل. ومن خلال مزيج من خبرة “ميتوان” العالمية وانخراطها في السوق الكويتي، تطمح “كيتا” إلى ترسيخ معايير جديدة في قطاع التوصيل، قائمة على التنوع والموثوقية والوعد الدائم بـ”التوصيل كما يجب”.

