كيا سبورتاج “الهايبرد” على رأس القائمة…تعرف على أفضل سيارات “إس.يو.في” توفيرا للوقود

تصدرت كيا سبورتاج 2023 الهجين الجديدة كليا قائمة مؤسسة كيلي بلو بوك الأمريكية لأفضل السيارات الرياضية “إس.يو.في” توفيرا للوقود تلتها هوندا سي.آر.في هايبرد، وتويوتا راف-4 هايبرد.

طغت السيارات اليابانية والكورية على قائمة العشر الأوائل باستحواذها على تسعة مراكز بينما ضمت القائمة سيارة واحدة ألمانية هي فولكسفاجن تاوس.

سيارة أوروبية واحدة بالقائمة

جاءت كيا سورينتو هايبرد 2023 في المركز الرابع تلتها تويوتا هايلاندر هايبرد 2023 وهيونداي سانتافي هايبرد، وكونا، وفينو على الترتيب بينما حلت الألمانية فولكسفاجن تاوس ومازدا سي.إكس-3 بالمركزين التاسع والعاشر.

سجلت كيا سبورتاج 18.9 كيلومتر لكل لتر، متقدمة بفارق ضئيل على هوندا سي.آر-في (نحو 17 كيلومترا في اللتر) وهو تقريبا نفس مستوى تويوتا راف-4 الهايبرد.

جاءت معدلات الاستهلاك في باقي المركبات على النحو التالي:

كيا سورينتو هايبرد 2023 – 16 كيلومترا في اللتر

تويوتا هايلاندر هايبرد – 15.6

هيونداي سانتافي هايبرد – 14.6

هيونداي كونا – 13.7

هيونداي فينيو – 13.2

فولكسفاجن تاوس – 13.2

مازدا سي.إكس-3 2021 – 13.2

ذكر التقرير أن سعر كيا سبورتاج سيبدأ من 28 ألف دولار في الولايات المتحدة بينما ستطرح هوندا بأكثر من 33 ألفا، وتسجل هيونداي فينو أقل سعر في القائمة بنحو 21 ألف دولار.

تويوتا راف-4 (31 ألف دولار)

كيا سورينتو (38)

تويوتا هيلاندر (42)

هيونداي سانتافي (37)

هيونداي كونا (23)

فولكسفاجن تاوس (25)

مازادا سي.إكس-3 (21)