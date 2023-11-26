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كيانو الأزهري يتصدّر منصة التتويج للمرة الثانية في جولة كأس فورمولا4 الإمارات

كيانو الأزهري يواصل تألقه في جولة كأس فورمولا4 الإمارات، ويفوز بالسباق الثاني للجولة، متقدماً بفارق زمني قدره 0.710 ثانية على صاحب المركز الثاني، فريدريكو الرفاعي.

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حقق كيانو الأزهري سائق فريق ياس هيت للسباقات فوزه الثاني على التوالي في جولة كأس فورمولا4 الإمارات بعد السباق الختامي للجولة التي أقيمت ضمن فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2023 على حلبة مرسى ياس.

أظهر الأزهري أداءً مبهراً في السباق، وتمكن من خطف الصدارة منذ انطلاق السباق، وحافظ عليها حتى النهاية، ليتوج بالفوز الثاني له في الجولة. شهد السباق أحداثاً مشوقة بعد انطلاق شارة البداية في لفته الثانية، إذ أدى الحادث الذي تعرضت له سائقة فريق رودين كارلين، جيسيكا إدغار، إلى انسحابها من السباق وإجبار كل من آمنة القبيسي وزاك سكولار، إلى دخول منطقة الصيانة بسبب الحادث، وإنهائهما السباق في المركزين الثامن والثاني عشر على التوالي.

مع صعود الأزهري والظاهري على منصة التتويج في حلبة مرسى ياس في ختام جولة كأس فورمولا4 الإمارات، توجت هذه العطلة عودة قوية لفريق ياس هيت للسباقات والذي سيبدأ تحضيراته لانطلاق بطولة فورمولا4 الإمارات في يناير العام المقبل.

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