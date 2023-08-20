قرع نائب برلماني في الكويت جرس الإنذار خوفا من وقوع كارثة في المستقبل القريب إذ لم تجد الحكومة الكويتية حلاً عاجلاً لمستقبل الإيرادات المالية، مما قد يخلق عجزاً كويتياً يمنع سداد رواتب موظفي الدولة من أبناء البلد.

وقال النائب البرلماني حسن جوهر، أن المتبقي من إيرادات النفط الكويتي لا يتحمل زيادة الرواتب أومعاشات المتقاعدين، جاء ذلك عقب إقرار ميزانية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ م.

و أضاف “قرعنا جرس الإنذار بأن إيرادات النفط لم تعد تكفي حتى رواتب الموظفين”، و من واحي الميزانية الأخيرة بلغت إيرادات النفط 17 مليار دينار في حين بلغت المرتبات فقط 15 مليار دينار، أي بنسبه 90% من إيرادات النفط.

ونتيجة لذلك لم يتبقى لدينا إي إيرادات مالية لتحمل أعباء التنمية والاستحقاقات الكبيرة؛ التي تنتظر الشعب الكويتي، وخاصة فئة الشباب، مضيفاً” ناهيك عن مشاريع التنمية المطلوبةوالتي تأخرنا فيها لسنوات طويلة”.

أيضا لدينا استحقاقات لمطالبات شعبية هي معقولة ومنطقية كزيادة الرواتب الأرتقاء بمستوى المعيشة للمتقاعدين، كما أن خطة التنمية وتطوير الخدمات، هذه الأمور جميعها تحتاج إلى تنويع مصادر الدخل بشكل مُلِحّ و عملي وواقعي، وذات جدول اقتصادية مهمة، و إلا سوف نكون جميعا أمام وضع كارثي في المستقبل القريب.

لتحقيق رغبة القيادة السياسية في تصحيح المسار نحتاج للجرأة وعدم الضعف في مواجهة المتنفذين وذلك لتعزيز الدخل وتقويم الميزانيات:



● البدء فوراً بالاستثمار في المشتقات البترولية بدلاً من بيع النفط خام

● أموال الموانئ والتحصيل الجمركي

● أرباح التأمينات

● استرداد الأموال المنهوبة pic.twitter.com/qa31VqeqFG — د. حسن جوهر (@dr_hasanjohar) August 2, 2023