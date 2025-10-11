كومسكوب في جيتكس 2025: تقنيات شبكية مبتكرة تواكب التحول الرقمي في المنطقة

تستعد شركة “كومسكوب” العالمية، الرائدة في حلول البنية التحتية للشبكات والاتصالات، للمشاركة في معرض جيتكس 2025، حيث ستسلط الضوء على أحدث ابتكاراتها المصممة لتلبية احتياجات مراكز البيانات والشبكات عالية السعة في الشرق الأوسط وأفريقيا. من خلال جناحها في القاعة 5، الجناح 30A5-H، ستعرض الشركة مجموعة متكاملة من حلول الألياف الضوئية، وتقنيات الاتصالات اللاسلكية داخل المباني، والمنصات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب أنظمة المباني الذكية وأنظمة الاتصال الآمنة. وتهدف “كومسكوب” عبر مشاركتها إلى تعزيز التعاون مع الشركاء والعملاء، واستعراض كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تدعم التحول الرقمي وتبني شبكات أسرع وأكثر ذكاءً وأماناً، لتواكب تزايد الطلب على البيانات وتقدم تجارب رقمية موثوقة على مستوى المنطقة.

ويجيب على أسئلة أريبيان بزنس، إيهاب كناري، نائب رئيس البنية التحتية للمؤسسات، الأسواق الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، كومسكوب، وعن أبرز حلول أو منتجات شركتكم وخدماتها الأساسية، يوضح قائلاً: ستعرض شركة “كومسكوب” في القاعة 5، الجناح 30A5-H، ابتكاراتها في مجالات الألياف الضوئية، والاتصالات اللاسلكية داخل المباني، والبنية التحتية الذكية، والمصممة لتلبية احتياجات مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والشبكات ذات السعات العالية. هذه الحلول تستجيب للاحتياجات الإقليمية المتعلقة بسرعة التنفيذ، وكفاءة استهلاك الطاقة، وإمكانيات التوسع المستقبلية، مما يمكّن الشركات ومزودي الخدمات من التعامل مع تزايد الطلب على البيانات وتقديم تجارب رقمية موثوقة وسلسة للمستهلكين.

ما الذي سيبرز على جناحكم في المعرض؟ وما الذي تأمل شركتكم بتحقيقه بحضورها في معرض جيتكس؟ في معرض جيتكس نعرض كيف تسهم تقنياتنا الحديثة في دعم الشركات بمختلف القطاعات على المضي قدماً في رحلتها للتحول الرقمي. تركيزنا ينصب على بناء شبكات تخدم غرضاً واضحاً استناداً إلى ما يحتاجه كل عميل بالفعل. نقدم أحدث تقنيات واي فاي 7، عبر نقطة الوصول R770 للاستخدام الداخلي، وT670 وT770 للاستخدام الخارجي. صُممت هذه الأجهزة لتوفير زمن استجابة منخفض للغاية، وتشغيل متعدد الروابط، وأداء قوي في البيئات ذات الكثافة العالية. كما نستعرض منصة RUCKUS One السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تجمع بين تقنيات الواي فاي، والمحولات، وإنترنت الأشياء ضمن نظام واحد. وبفضل واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، تتيح المنصة تكاملاً سلساً مع الأدوات الأخرى وتساعد الفرق على العمل بكفاءة أكبر. ولتقديم خدمة أفضل واتخاذ قرارات أسرع، يوفر RUCKUS AI تحليلات متعمقة لأداء الشبكة، ما يمكّن الفرق من اكتشاف المشكلات وإصلاحها بسرعة، بل ومنع حدوثها مسبقاً. أما Cloudpath فيجعل عملية ربط الأجهزة آمنة وسهلة، فيما تدعم منصة RUCKUS IoT مختلف أنواع الأجهزة الذكية للعمل معاً على نطاق واسع، مما يساهم في خفض التكاليف وتحسين تجربة المستخدم. وفي ما يخص المواقع البعيدة والفروع، نسلط الضوء على RUCKUS WAN Gateway الذي يعزز أمان الحافة ويُبسط العمليات وفق نهج الثقة المعدومة. تبرز هذه الحلول كيف نصنع شبكات أسرع وأكثر ذكاءً وأماناً، لمساعدة الشركات على البقاء على اتصال وجاهزة للمستقبل.

ما مدى أهمّية المعرض لكم، وما مدى أهمّية GITEX لنجاح شركتكم في الشرق الأوسط؟ يُعدّ معرض جيتكس المكان الذي نلتقي فيه مع شركائنا بشكل مباشر، وننسّق استراتيجياتنا، ونستكشف فرص النمو الجديدة. ومن خلال العروض التوضيحية المخصصة، ومناقشة الخطط، والحوار مع العملاء، نعمل على تعزيز التعاون مع الموزعين والبائعين والشركاء التقنيين. فهدفنا هو ابتكار حلول تلبي احتياجات السوق وتزوّد الشركاء بالأدوات اللازمة للتوسع.

ما هو الجديد في عملياتكم وأنشطتكم هذا العام؟ وكيف ترون أهمية المعرض؟

تطرح شركة “كومسكوب” حلولاً تشمل شبكات تعتمد على الألياف البصرية لتأمين سعة إنترنت قابلة للتوسع، وأنظمة لاسلكية حديثة للاستخدام داخل المباني المزدحمة بالمستخدمين، بالإضافة لأنظمة مبانٍ ذكية متكاملة تجمع بين الطاقة والتبريد والاتصال ضمن إطار واحد. أما ابتكارات مراكز البيانات، فتشمل ألياف عالية الكثافة، وتصميمات مرنة يمكن تعديلها وفق الحاجة، وتقنيات مستدامة مثل البصريات منخفضة الاستهلاك للطاقة وأنظمة التبريد الموفرة لها. وتُوجَّه هذه الحلول للتطبيق العملي في الملاعب والجامعات والمرافق متعددة المستأجرين وبيئات الحوسبة السحابية. ويركّز النهج على التقنيات التي تبسّط العمليات وتعزز الموثوقية وتقلّل من الأثر البيئي، بما ينسجم مع أهداف التحول الرقمي في الشرق الأوسط، مع مساعدة الشركات والحكومات على تأمين بنية تحتية قادرة على مواجهة متطلبات المستقبل.