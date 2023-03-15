كوكا كولا الشرق الأوسط تعين مديرا جديدا

عيّنت شركة كوكا كولا أندرو باكنغهام نائباً للرئيس ومديراً عاماً للشركة في منطقة الشرق الأوسط. وسوف يواصل باكنغهام، الذي تزيد خبرته الدولية في كوكا كولا عن 23 سنة، السعي لتحقيق اهداف الشركة في دعم وتنمية أعمالها في 13 دولة حول المنطقة. وسوف يستند باكنغهام خلال قيادته للمرحلة التالية من خطة نمو كوكا كولا، إلى الشبكة الواسعة للشركة في الشرق الأوسط، حيث سيعمل عن كثب مع الشركاء من وكلاء التعبئة في المنطقة لدفع أعمال الشركة قدماً.

سيدف سالينجان شاهين رئيسة كوكا كولا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط ، صرّحت بقولها: “يمتلك آندرو خبرة عالمية كبيرة في مجالنا، إضافة إلى المهارات الإستراتيجية اللازمة والقدرات القيادية العالية. ويُسعدني بالتالي أن يتولّى ‏قيادة أعمالنا في الشرق الأوسط خلال مرحلة النمو الاستراتيجي‎ ‎الذي تحققه الشركة حالياً.

من جهته، علّق باكنغهام بالقول: “سوف أحرص على ترسيخ الأساس المتين للشركة الذي عمل عليه الفريق خلال السنوات الماضية وتعزيزه. ولدينا هذا العام خطط طموحة نضع فيها المستهلكين في صميم ما نقوم به. ، سنواصل دفع عنصر الابتكار وتقديم تجارب فريدة والتركيز على تنفيذ برنامج الاستدامة الخاصة بنا لخلق تأثير في المنطقة. وأتطلع قدماً إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا ووكلاء التعبئة وفريق عمل كوكا كولا لمواصلة تنمية أعمالنا في المنطقة وإحداث الفرق الحقيقي الذي نطمح إليه.

تجدر الإشارة إلى أنّ باكنغهام انضم إلى كوكا كولا في العام 1999 كمدير للتسويق في الإكوادور. ثم شغل سلسلة من المناصب القيادية التسويقية والتجارية في أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا. وفي العام 2015، انتقل باكنغهام إلى أمريكا الشمالية حيث تولى منصب نائب الرئيس ورئيس العملاء والأعمال التجارية. وفي العام 2017 تم تعيينه مديراً عاماً للشركة في منطقة بورتوريكو. وفي منصبه الأخير كمدير عام للشركة في منطقة روسيا وبيلاروسيا، حقّق باكنغهام نمواً في الإيرادات زاد عن 10 في المئة، كما حقّق نتائج قياسية عالية في ما يتعلق بتفاعل الأفراد وأظهر مهارة استثنائية في إدارة العمليات خلال فترات صعبة وظروف غير مسبوقة.