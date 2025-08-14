كور 42 تُوفر وصولاً فائق السرعة لـ جي بي تي مع خيارات من وحدات معالجة الرسومات

أعلنت جي 42 أنها أصبحت تُوفر من خلال منصة السحاب كور 42 (Core42)، وصولاً فائق السرعة لـ جي بي تي مع خيارات من وحدات معالجة الرسومات. وأطلقت كور 42 ، الشركة المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومقرها الإمارات، وصولاً عالمياً إلى نموذجي أوبن إي آي (OpenAI ) مفتوحي النطاق gpt-oss-20B وgpt-oss-120B من خلال منصتها السحابية السيادية للذكاء الاصطناعي، مُوفرةً سرعات استدلال رائدة في هذا المجال تصل إلى 3000 رمز في الثانية لكل مستخدم. يُمكّن هذا الحل كل الشركات والباحثين والمطورين من الوصول إلى أحدث نماذج OpenAI من خلال واجهة برمجة تطبيقات Core42 Compass مع إمكانية اختيار منصات Nvidia أو Microsoft Azure أو Cerebras. تُدار جميع عمليات النشر المُستضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن نطاق اختصاصها، مما يسمح للشركات المحلية الخاضعة للتنظيم بتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على الامتثال لقطاعات مثل الرعاية الصحية والمالية والأمن الوطني. ويوفر ذلك معدلًا مذهلاً يصل إلى 3000 رمز (Token Per Second) في الثانية لكل مستخدم على مجموعات Cerebras – لذكاء اصطناعي فوري على نطاق واسع.

توفر Core42 قابلية توسع جاهزة للتوسع على مستوى الدولة لمؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة، مع ضوابط نشر كاملة داخل الدولة تدعم القطاعات الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك الرعاية الصحية والمالية.

المزايا الرئيسية لنشر Core42 مفتوح النطاق:

أداء على مستوى المؤسسة – تشغيل أسرع أحمال العمل وأكثرها تطلبًا على نطاق عالمي، مما يتيح أتمتة متقدمة، واتخاذ قرارات، وتجارب ذكاء اصطناعي آنية.

قابلية التوسع جاهزة – نشر ذكاء اصطناعي عالي الأداء داخل الدولة مع ضوابط سيادية كاملة، ودعم العمليات الآمنة في القطاعات الخاضعة للتنظيم مثل الرعاية الصحية، والمالية، والأمن القومي.

توفير ذكاء اصطناعي سريع وقابل للتوسع داخل الدولة مع ضوابط سيادية للمؤسسات التي تعمل بموجب اتفاقيات بنية تحتية ملتزمة، مما يضمن تكلفة وأداءً يمكن التنبؤ بهما.

ذكاء اصطناعي وكيل فعال من حيث التكلفة – تشغيل أحمال العمل الوكيلة بأقل تكلفة ممكنة مع الحفاظ على النشر داخل الدولة وضوابط سيادية، مما يجعل الذكاء الاصطناعي المتقدم متاحًا لحالات الاستخدام الحساسة للتكلفة.

تتوفر هذه النماذج الآن من خلال واجهة برمجة تطبيقات Compass، وتتيح للمؤسسات تشغيل الذكاء الاصطناعي وتكييفه محليًا أو في السحابة، مع شفافية كاملة، وضبط دقيق، وخيارات نشر سيادية. يمكن للعملاء مواءمة الأداء والتكلفة والامتثال مع احتياجاتهم. يُمثل هذا الإصدار نقلة نوعية نحو استقلالية الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. بفضل الوصول المفتوح، يُمكن للشركات تصميم الذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع احتياجاتها الفريدة، وفتح آفاق جديدة للابتكار على نطاق واسع.