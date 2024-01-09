كوريا الجنوبية تعلن قرارا تاريخيا يقضي بمنع تجارة لحوم الكلاب اعتبارًا من عام 2027

صوتت كوريا الجنوبية لصالح حظر تجارة لحوم الكلاب التي تعود إلى قرون مضت، وأيد برلمان كوريا الجنوبية مشروع القانون بأغلبية 208 أصوات مقابل صفر يوم الثلاثاء، لكن مربي الكلاب قالوا إنهم يعتزمون تقديم استئناف واحتجاجات بحسب وكالة يونهاب الكورية.

ويتم تربية مئات الآلاف من الكلاب وقتلها في كوريا الجنوبية كل عام، لكن المواقف تغيرت في الآونة الأخيرة وأصبح الطلب عليها في أدنى مستوياته على الإطلاق.

سيجعل الحظر تربية وذبح وبيع الكلاب ولحوم الكلاب للاستهلاك البشري غير قانوني اعتبارًا من عام 2027. ستكون هناك عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات في السجن أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون كوري (18000 جنيه إسترليني).

وسيتم حظر إنشاء مزارع الكلاب الجديدة والمجازر ومرافق الإعداد للطهي. إلا أن مشروع القانون لا ينص على عقوبات على أكل لحوم الكلاب.

أدخلت الدولة تغيير القانون المقترح في نهاية العام الماضي، بعد إطلاق فريق عمل للنظر في جعل استهلاك لحوم الكلاب غير قانوني في عام 2021.

ويقول الناشطون إن معظم الكلاب تتعرض للصعق بالكهرباء أو شنقها، لكن العاملين في الصناعة يزعمون أن الذبح أصبح أكثر إنسانية.

بالأرقام

قدرت وزارة الزراعة في عام 2022 أنه هناك حوالي 1100 مزرعة كلاب

تقدم المزارع 570 ألف كلب لحوالي 1600 مطعم.

الجمعية الكورية للكلاب الصالحة للأكل، تقول إن الحظر سيؤثر على 3500 مزرعة تقوم بتربية 1.5 مليون كلب بالإضافة إلى 3000 مطعم.

فشلت قوانين مماثلة لمكافحة لحوم الكلاب في الماضي بسبب الاحتجاجات والمخاوف بشأن سبل عيش المزارعين وأصحاب المطاعم. ويتضمن الحظر فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ودعمًا للشركات للانتقال بعيدًا عن التجارة. وقال سون وون هاك، زعيم جمعية المزارعين، إن القانون الجديد يمثل “عنفًا واضحًا من جانب الدولة” وأن الحكومة “تنتهك حرية الخيار المهني”.