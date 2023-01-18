بمناسَبة الذكرى السنوية السبعين لتأسيسها

بعد 70 سنة بالضبط على ظهور ’كورفيت‘ للمرّة الأولى في فعالية ’موتوراما‘ بمدينة نيويورك الأمريكية، تعود ’شفروليه‘ اليوم للتألُّق من جديد وتقدّم أول ’كورفيت‘ على الإطلاق مع طاقة كهربائية ونظام دفع بجميع العجلات بالتوازي مع محرّك قوي نوع LT2 V-8 صغير الحجم سعة 6.2 ليتر، وذلك عبر طراز E-Ray للعام 2024.

مارك ريوس، رئيس ’جنرال موتورز‘ يتذكر التاريخ قائلا: “في العام 1953، ولّد التفاعُل الحماسي تجاه مفهوم سيارة ’شفروليه كورفيت‘ شغفاً كبيراً مستمراً لليوم منذ سبعة عقود، مترافقاً مع الأداء العالي والبراعة الأمريكية. والآن، تخطو سيارة E-Ray، التي تُعدّ أول ’كورفيت‘ مع طاقة كهربائية وميزّة الدفع بجميع العجلات، خطوة إضافية للأمام وتوسّع نطاق وعود ’شفروليه‘ وتُظهِر ما يمكن أن تقدّمه.”

من جهته، قال رونالد بليط، رئيس الاتصالات لدى ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘: “يشتهر الشرق الأوسط على الساحة الدولية بتقديره للسيارات الرياضية السريعة والقوية والجميلة، ومن شأن إطلاق طراز E-Ray أن يرتقي بهذا الشغف إلى مستويات أعلى بكثير. فكل سيارة من ’كورفيت‘ قد تفوّقت على سابقتها، وE-Ray لن تكون استثناءً عن هذا، حيث ستقدّم تقنية كهربائية متطوّرة جداً وأداءً ثورياً على الطرقات في الشرق الأوسط.”

جرى تطوير E-Ray الجديدة لتكون ’كورفيت‘ التي يستطيع السائق الذهاب بها إلى أي مكان، بغضّ النظر عن الموسم، وهي تتوفر بطراز كوبيه مع سقف قابل للإزالة وطراز مكشوف بسقف صلب قابل للفتح، وتستخدم تقنية كهربائية لتعزيز تجربة القيادة مع أداء مبهر عند السير بخط مستقيم، وقدرات ثابتة للقيادة الفاخرة عالية الأداء، والتي يُمكِن تحقيقها فقط عبر نظام الدفع الكهربائي بجميع العجلات (eAWD).

وتتميّز E-Ray أيضاً بكونها السيارة الرياضية الوحيدة التي تُناغِم بين نظامَي دفع منفصلين لتوفير الطاقة الصادرة عن محرّك V-8 ذي السفط الطبيعي والاستجابة الكهربائية الدقيقة الناتجة عن نظام الدفع الكهربائي بجميع العجلات (eAWD)، مما يجعلها فريدة بحدّ ذاتها فعلياً.

فأكّد بليط قائلاً: “تميّزت كل ’شفروليه كورفيت‘ منذ العام 1953 بكونها قد طوّرت بشكل كبير المفهوم الأساسي للسيارات الرياضية، وE-Ray لا تختلف عن هذا، وستوفر لعشّاق السيارات الخارقة في الشرق الأوسط تقنية كهربائية متطوّرة للأداء العالي.”

تُعتبَر E-Ray أسرع ’كورفيت‘ إنتاجية في التاريخ، حيث تستطيع التسارع من 0 إلى 60 ميل/ساعة في غضون 2.5 ثواني1 قبل قطع مسافة ربع ميل بسرعة عالية وخلال فترة 10.5 ثواني1.

بدوره، قال تادج جيتشر، كبير المهندسين التنفيذيين لسيارة ’كورفيت‘: “تُعرَف سيارات ’كورفيت‘ بكونها توفر تجربة قيادة مشوّقة على الطرقات العادية والحلبات على حدّ سواء، وE-Ray تتألّق فعلاً بهذا المجال. فالتقنية الكهربائية تعزّز الإحساس بالسيطرة في كافة الظروف، وهي تُضفي درجة غير متوقَّعة من الثبات العالي.”

يُعدّ الإحساس شبه الفوري بالدفع القوي، بدءً من مستوى العزم عند الحد المنخفض، عنصراً أساسياً في تجربة قيادة ’كورفيت‘، وE-Ray بالطبع متميّزة من هذه الناحية. وتتوفر الطاقة للسيارة من محرّك LT2 V-8 سعة 6.2 ليتر صغير الحجم والذي يولّد قوّة تبلغ 495 حصاناً وعزماً قدره 470 رطل-قدم، ويتم إيصال هذا للمحور الخلفي. ويُكمِّل هذا مولّد كهربائي يمدّ العجلات الأمامية بقوّة حصانية إضافية تبلغ 160 حصاناً وعزم مقداره 125 رطل-قدم عبر مجموعة بطارية بطاقة 1.9 كيلوواط/ساعة، وهي توجد بين المقاعد. وبشكل عام، تُنتِج E-Ray طاقة مجمَّعة قدرها 655 حصاناً عبر كل من المولّد الكهربائي ومحرّك V-8 صغير الحجم.

تتخذ مساراً خاصاً بها

يتميّز نظام الدفع eAWD الذكي في E-Ray بكونه يستمر بالتعرُّف على سطح الطريق، والتكيُّف بسلاسة للتوافق مع ظروف الجر السائدة وتلبية احتياجات السائق. وخلال القيادة السريعة وفي بيئات الجر المنخفض، يوفر نظام eAWD المزيد من الطاقة للعجلات الأمامية، مما يساعد بتعزيز ثبات E-Ray أكثر.

يُشار إلى أنه ليس هناك حاجة لشحن نظام بطارية E-Ray عبر مقبس كهربائي، إذ تُشحَن البطارية بالطاقة المتجدِّدة خلال مراحل عدم الاعتماد على دفع المحرّك وأثناء عمليات الفرملة، وكذلك في فترات القيادة العادية.

وتتضمّن E-Ray الجديدة كلّياً باقة من الخصائص والتقنيات الإضافية، شاملة:

وضعية Stealth Mode ، وهي عبارة عن وضعية قيادة كهربائية للسير على الطرقات العادية بسرعة تصل إلى 45 ميل/س

وهي عبارة عن وضعية قيادة كهربائية للسير على الطرقات العادية بسرعة تصل إلى 45 ميل/س بطارية جديدة خفيفة الوزن من أيونات الليثيوم بطاقة 12 فولت تدعم وظيفة الإيقاف/التشغيل لمحرّك LT2 V-8

تدعم وظيفة الإيقاف/التشغيل لمحرّك LT2 V-8 نظام فرامل ’بريمبو‘ ( Brembo ) قياسي من سيراميك الكربون لتوفير أداء الفرملة الأقصى

لتوفير أداء الفرملة الأقصى الميّزة القياسية للتحكُّم المغناطيسي بالركوب 4.0 ( Magnetic Ride Control 4.0 ) مع ثلاث وضعيات مختلفة للتعليق

مع ثلاث وضعيات مختلفة للتعليق عجلات فريدة حجم 20 و 21 بوصة مع إطارات ’ميشلان بايلوت سبورت‘ (Michelin Pilot Sport) لجميع المواسم. وتتوفر إطارات ’ميشلان بايلوت سبورت 4S‘ (Michelin Pilot Sport 4S) الصيفية 2 مع باقة أداء اختيارية

مع إطارات ’ميشلان بايلوت سبورت‘ (Michelin Pilot Sport) لجميع المواسم. وتتوفر إطارات ’ميشلان بايلوت سبورت 4S‘ (Michelin Pilot Sport 4S) الصيفية مع باقة أداء اختيارية وقفة منخفضة عريضة مع تصميم مصقول للهيكل والذي يتميّز بكونه أعرض بمقدار 3.6 بوصات بالإجمال مقارَنة مع طراز ’ستينغراي‘ (Stingray)

والذي يتميّز بكونه أعرض بمقدار 3.6 بوصات بالإجمال مقارَنة مع طراز ’ستينغراي‘ (Stingray) تجربة صوتية عميقة تُجسِّد الحضور المهيب والمُسيطِر للسيارة. فالمولّد الكهربائي الأمامي يعمل بالتوازي مع محرّك LT2 لتوليد نغمة صوت مفعَمة بالحيوية والنشاط

تُجسِّد الحضور المهيب والمُسيطِر للسيارة. فالمولّد الكهربائي الأمامي يعمل بالتوازي مع محرّك LT2 لتوليد نغمة صوت مفعَمة بالحيوية والنشاط لائحة معزَّزة من تقنيات مساعَدة السائق (مشترَكة في كل طرازات ’كورفيت‘ للعام 2024)، شاملة ميّزة المساعَدة في البقاء ضمن المسار والتنبيه عند الانحراف عن المسار3، والتنبيه من الاصطدامات الأمامية3 والفرملة الطارئة التلقائية3.

تفاصيل الدفع الكهربائي

يمنح نظام الدفع الكهربائي في ’كورفيت E-Ray‘ للعام 2024 تسارعاً مذهلاً للخروج بقوّة من المنعطَفات وإتمام مناوَرات التجاوُز بشكل سلس للغاية. كما بإمكانه توفير دفع محدود كهربائي بالكامل وفق رغبة السائق عند بدء التشغيل.

من ناحية أخرى، يستخدم النظام القياسي النشط لإدارة الوقود في E-Ray المولِّد الكهربائي لإطالة فترة التشغيل عبر 4 أسطوانات في العديد من سيناريوهات القيادة المختلفة.

أما مستوى الدعم الكهربائي فيتم تخصيصه في كل واحدة من وضعيات القيادة الست التي يختارها السائق في ’كورفيت E-Ray‘: Tour، Sport، Track، Weather، My Mode وZ-Mode. ويستطيع السائقون أيضاً اختيار ميّزة Charge+ التي تعزّز حالة شحن البطارية للحد الأقصى.

ويقوم تطبيق الأداء E-Ray Performance App ضمن النظام المعلوماتي الترفيهي بتقديم معلومات تقنية معمَّقة للسائق حول كيفية عمل نظام الدفع. وتتوفر ثلاثة أنماط أساسية للعرض:

Gauges (تعرض ناتج الطاقة الديناميكية من المولِّد الكهربائي ومحرّك V8)

Dyno (توفر رسماً بيانياً للطاقة/العزم خلال فترات زمنية مختارة)

Data (تستعرض أداء وفعالية النظام الكهربائي)

الجدير ذكره أن المولِّد الكهربائي الموجود فوق المحور الأمامي في ’كورفيت E-Ray‘ يتميّز بكونه مدمَجاً، وبالتالي يتم الحفاظ على مساحة كافية ضمن حجيرة التخزين الأمامية للسيارة.

وضعية Stealth Mode وقيادة E-Ray على الحلبة

تمتاز ’كورفيت E-Ray‘ بقدرتها على السير بواسطة الدفع الكهربائي في ظروف معيَّنة بفضل الوضعيتين الكهربائيتين اللتين يتم تفعيلهما من قِبَل السائق. كما يساهم المولِّد الكهربائي في تعزيز الأداء على الحلبات.

فوضعية Stealth Mode تتيح القيادة الكهربائية بالكامل، بمجرّد اختيارها عند بدء التشغيل، وذلك لفترة من الزمن قبل أن يبدأ المحرّك بالعمل لإتاحة القيادة العادية. ولقد تم تصميم هذه الوضعية للخروج بهدوء من المناطق السكنية مع سرعة قصوى تبلغ 45 ميلاً بالساعة. ويتدخّل المحرّك تلقائياً عند تخطّي السيارة لحد السرعة، أو في حال احتاج السائق لمزيد من العزم أو فرغت مجموعة البطارية.

أما فيما يتعلّق بالاستفادة من نظام الدفع الكهربائي للحصول على أداء معزَّز على الحلبة، فيقوم نظام التحكُّم بالدفع الكهربائي بجميع العجلات الموجود في E-Ray بتوفير العزم للمحور الأمامي وفق الحاجة. ويُمكِن استخدام ميّزة Charge+ لتعزيز حالة شحن البطارية للحد الأقصى بهدف إتاحة قطع لفّات أكثر على الحلبة.

ولقد جرى تعزيز وضعيات نظام إدارة الجر عالي الأداء (Performance Traction Management – PTM) ذات التصميم الخاص بالتوازي مع نظام الدفع الكهربائي eAWD بجميع العجلات.

تصميم متميّز

يشتهر الشرق الأوسط بعشقه للسيارات الرياضية التي تختلف عن غيرها، وE-Ray تتألَّق بمظهر يرتكز على التصميم الرياضي المعهود والمظهر المتمحور حول الأداء الذي يعرفه ويحبّه عملاء ’كورفيت‘.

فمن خلال نظرة سريعة، يتبيّن أن E-Ray تتشارك الأبعاد العريضة الهادفة للهيكل مع طراز Z06، وهي تحوي عجلات عريضة تساعد بإدارة توفير العزم الزائد للسيارة. وتتميّز العجلات السبيكية خفيفة الوزن بتصميم نجمي من خمسة أذرع ملتفّة وهو حصري لسيارة E-Ray.

ولقد أكّد فِل زاك، مدير التصميم التنفيذي لعلميات ’شفروليه‘ الدولية: “لم تكن هناك سيارة ’كورفيت‘ مثل E-Ray على الإطلاق، وتصميمها المتطوّر يعكس هذا الأمر بوضوح. فهو يبدأ مع لمسات الألوان الخارجية للهيكل التي تلفت الانتباه الكامل إلى الأبعاد المختلفة لسيارة E-Ray. أما المقصورة الداخلية فتسمح للعملاء التعبير عن شخصياتهم الخاصّة من خلال خياراتهم اللونية التي توفر مظهراً وإحساساً رياضياً راقياً أو ديناميكياً.”

ومن بين أبرز المزايا التصميمية في E-Ray هناك:

أربع لمسات نهائية من الألمنيوم للعجلات

أربعة عشر خياراً من الألوان الخارجية – شاملة ألواناً جديدة للعام 2024 هي الأزرق Riptide Blue، الرمادي Seawolf Gray والأخضر Cacti

باقة من الشرائط بلون الأزرق Electric Blue على طول الهيكل حصرية لسيارة E-Ray

شعار قياسي من الكربون

أطراف اختيارية سوداء لأنابيب العادم مع شعارات لامعة

إكسسوارات سفلية اختيارية من ألياف الكربون

عجلات اختيارية من ألياف الكربون بنمط الشهب الكربوني، ولمسة نهائية من ألياف الكربون المرئية أو ألياف الكربون المرئية مع شريط أحمر.

تقدّم E-Ray أيضاً المقصورة الجديدة بالكامل Artemis Dipped والتي تتضمّن ألواناً مكمِّلة من الأخضر الداكن على كل سطح داخلي تقريباً، وستتوفر فقط في سيارات ’كورفيت‘ للعام 2024. وهناك العديد من الخيارات للعملاء كي ينتقوا منها عندما يتعلّق الأمر بتخصيص مقصورات سياراتهم E-Ray، بما في ذلك باقتين من تجهيزات ألياف الكربون، وثلاثة خيارات من المقاعد، وسبعة ألوان داخلية وغير هذا الكثير.

علاوة على هذا، توجد أزرار جديدة لميّزتَي الشحن Charge+ والإيقاف/التشغيل Stop/Start على الكونسول، وتحديثات لنظام المعلومات والترفيه ولوحة العدّادات، وذلك بهدف منح مظهر مدمَج ومتكامل أكثر.

تصل إلى الشرق الأوسط بنهاية 2023

سوف تصل ’كورفيت E-Ray‘ للعام 2024 إلى منطقة الشرق الأوسط مع نهاية العام الجاري. ويُمكِن الحصول على مزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع الإلكتروني: chevroletarabia.com.