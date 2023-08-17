فادي طنّوس by فادي طنّوس

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كورتوا يخض لجراحة ناجحة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
كورتوا

خضع الحارس البلجيكي لريال مدريد الإسباني تيبوا كورتوا لعملية جراحية “ناجحة” في الركبة لمعالجة إصابة تعرض لها خلال التمارين، وذلك وفق ما أفاد النادي الملكي الخميس.

وقال ريال في بيان مقتضب إن الحارس الدولي البلجيكي “خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم لمعالجة التمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى”.

وأضاف أن كورتوا سيبدأ برنامجه التأهيلي “في الأيام المقبلة”، من دون أن يحدد المدة التي هو بحاجة اليها من أجل التعافي، وسط مخاوف من إمكانية غيابه عن الموسم بأكمله.

وتعرّض كورتوا (31 عاماً) للإصابة خلال حصة تدريبية قبل أسبوع وغادر باكياً، بحسب إذاعة “كادينا كوب”.

ريال مدريد يستعين بكيبا لتعويض كورتوا

ولجأ ريال الى مواطنه كيبا أريسابالاغا لتعويض كورتوا بضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من تشلسي الإنكليزي.

وخسر ريال أيضاً جهود مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو بسبب إصابة مماثلة تعرض لها في المباراة الأولى من الدوري ضد أتلتيك بلباو (2-0)، وسيخضع قريباً لعملية جراحية أيضاً.

ولم يكن ريال موفقاً أيضاً في لاعبه الجديد التركي الواعد أردا غولر الذي أجرى جراحة الإثنين لمعالجة إصابة في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى، ما سيبعده عن النادي الملكي من ستة الى ثمانية أسابيع.

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