كورالي ستتوسع بعد جذبها تمويل بـ مليوني دولار لتطوير منتجات وتوظيف كفاءات جديدة

جمعت شركة كورالي إي آي، المعروفة سابقاً باسم كوراليتكس، مليوني دولار أمريكي في جولة تمويل تمهيدية بقيادة صندوق ساليكا أوريكس Salica Oryx وهو صندوق استثماري مُركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المراحل المبكرة، ومقره سوق أبوظبي العالمي، وستستفيد الشركة من هذا الاستثمار لتطوير المنتجات وتوظيف الكفاءات وسيُعزز هذا التمويل التوسع الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي ودخول السوق الأوروبية وأمريكا الشمالية مبكرًا. وطورت شركة كورالي منصةً مدعومةً بالذكاء الاصطناعي لمساعدة وكلاء وسماسرة العقارات على تسويق وبيع العقارات. و سيُسرّع هذا التمويل تطوير المنتجات، ويعزز قدرات الذكاء الاصطناعي، ويدعم الطرح التجاري في المملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة.

تتمتع كورالي بمكانة رائدة في مجال التكنولوجيا العقارية فالشركة المتخصصة في تكنولوجيا العقارات تُحدث نقلة نوعية في كيفية توليد وتحويل عملاء محتملين من قِبل خبراء العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، وصرح فؤاد بكار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كورالي إي آي: “يعاني وكلاء العقارات حول العالم من نقص في أدوات المبيعات المُجزأة والقديمة. من خلال كورالي إي آي، تتمثل مهمتنا في تبسيط النمو باستخدام الذكاء الاصطناعي الفعال”. وأضاف: “يمنحنا هذا التمويل القوة اللازمة لتسريع ابتكار المنتجات والتوسع في أسواق النمو الرئيسية. رؤيتنا هي جعل التكنولوجيا عالية التأثير في متناول الوكلاء في كل مكان، بدءًا من دول مجلس التعاون الخليجي والتوسع عالميًا”. سيُستخدم هذا الاستثمار لتسريع تطوير المنتجات، بما في ذلك توسيع فريق الهندسة في Coraly.ai وتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. كما ستعزز كورالي إي آي ريادتها السوقية في الإمارات العربية المتحدة، وتؤسس عملياتها في المملكة العربية السعودية، وتطلق برامج تجريبية في فرنسا والولايات المتحدة لاستكشاف فرص السوق المبكرة. علاوة على ذلك، سيدعم التمويل بناء البنية التحتية التجارية وقدرات طرح المنتجات في السوق لدفع عجلة النمو على المدى الطويل. ويعكس تغيير العلامة التجارية مؤخرًا من Coralytics إلى Coraly.ai هذه الرؤية العالمية الأوسع، ويعزز مكانة الشركة كمنصة حديثة تُركّز على الذكاء الاصطناعي، مصممة لتبسيط نموّ المتخصصين في العقارات حول العالم. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، عززت الشركة بالفعل ريادتها في الإمارات العربية المتحدة، وستطلق عملياتها في المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا العام. في أوروبا، وقّعت كورالي إي آي مؤخرًا شراكة تسويقية مع SNPI، أكبر اتحاد عقاري مهني في فرنسا، ويمثل أكثر من 14,800 وكالة. وفي أمريكا الشمالية، حصلت كورالي إي آي على أول شريك لها في نظام MLS في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ التجارب الأولية في الأشهر المقبلة.