اعتمد وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ماجد القصبي تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي.

وقالت صحيفة “أم القرى” الجريدة الرسمية للمملكة أمس الجمعة إن وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً. وبناءً على المادة الخامسة عشرة من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 /4/ 1438هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 19 /1/ 1441هـ. يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1213ق/ أع /39) وتاريخ 14 /10/ 1439هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (56) وتاريخ 3/3/ 1441هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (00004) وتاريخ 8 /1/ 1443هـ، بالصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.

كود البناء السعودي

يهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

ويُطبَّق الكود ويحظر تطبيق أي كود آخر على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص حسب تصنيف المباني، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها، أو هدمها، اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام وفق التدرج الموضح في ملحق مراحل تطبيق الكود، وبنهاية مراحل التطبيق يطبق الكود على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.

للاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المُعدلة، يرجى الضغط هنا (صحيفة أم القرى)