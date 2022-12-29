كودي جاكبو: دور المدافع فان دايك في اتمام صفقة ليفربول، والمواصفات المثالية للنجم الصاعد

كشفت تقارير صحافية أن الهولندي فيرجيل فان دايك ساهم بشكل فاعل في إقناع مواطنه كودي جاكبو من أجل الانتقال إلى فريق ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت التقارير إلى أن المدافع العملاق كان له الدور الأكبر في تغيير وجهة النجم الشاب إلى ليفربول بعدما كان ينوي الذهاب إلى مانشستر يونايتد، ولفتت إلى أن فان دايك تواصل مع جاكبو، وكانت هناك اتصالات شبه يوميه بين الثنائي إلى أن أقنعه بحسم الصفقة لمصلحة الريدز.

وأصبح جاكبو محط أنظار الأندية الكبرى بعد تسجيله ثلاثة اهداف لبلاده في مونديال قطر، وتقديمه مستوى مميز في البطولة العالمية.

تنافست 3 أندية للحصول على توقيع كودي جاكبو هي:

ريال مدريد

مانشستر يونايتد

ليفربول

وقال جاكبو:

“ما قاله لي (فان دايك) هو إن هذه هي الخطوة الصحيحة بالنسبة لي لكي أتطور وأصبح لاعباً أفضل. وإن النادي يمثل عائلة حقيقية على الرغم من ضخامته وعراقته.. أعتقد أن هذا مهم جداً بالنسبة لي لأنني رجل عائلي. قال لي فقط الأشياء الجيدة. أنا سعيد أيضاً بوجوده هنا، حتى يتمكن من مساعدتي في بعض الأشياء”.

وسيصبح جاكبو لاعباً رسمياً في ليفربول بدءاً من الأحد، اليوم الأول في العام الجديد، وسيكون مؤهلاً للمشاركة لأول مرة مع الفريق في المباراة أمام برينتفورد في 2 كانون الثاني/يناير.

وقال فان ديك في تصريح لموقع “ذا أثليتيك”: “هل مانشستر يونايتد وريال مدريد بنفس المستوى حالياً؟ لا على الإطلاق، ومع كامل احترامي لهما”.

وسيكلف الجناح الأيسر الجديد ليفربول ما بين 40 و50 مليون دولار لعقد مدته خمس سنوات ونصف ينتهي في صيف 2028.

وكان جاكبو بالفعل على قائمة ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ولكن عندما ظهر أن آيندهوفن على استعداد للتخلي خلال النافذة الشتوية، شعر النادي أنها فرصة لا يمكنهم تفويتها. كما ساهمت إصابات لويس دياز وديوغو جوتا في اتخاذ القرار.

في المقابل قرر يونايتد عدم السير في هذه المهمة الشاقة كونهم غير قادرين على تحمل تكلفة جاكبو حالياً، خاصة أن إدارة آيندهوفن تريد مبلغاً كبيراً مقدماً. كما شكك البعض في أولد ترافورد في مدى ملاءمة جاكبو كمهاجم مركزي ليحل محل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل عن الفريق، نظراً لأنه يعمل في الغالب على اليسار، في دور مماثل للمهاجمهم ماركوس راشفورد.

ويرى محلل أداء اللاعبين والمدربين لوران فرايلينك أن جاكبو سيمنح ليفربول إضافة هو بحاجة لها، وقال:

“سيحصل ليفربول على لاعب متعدد المواهب يمكنه اللعب في مراكز مختلفة والتكيف بسرعة كبيرة.. آمل أن يتمكن من الاندماج في تكتيكات المدرب يورجن كلوب. في العام الماضي، شهدنا تحسناً ملموساً في مستوى جاكبو، وكان أهمها في كأس العالم. يمكنه التسجيل بقدميه وبرأسه”.

وأضاف:

“هو لاعب مختلف عما لدى ليفربول حتى الآن. لدى ليفربول مراوغات قليلة عند جهة الجناح. كودي يمكنه المراوغة جيداً لكنه أطول. مع سرعته وطوله (189 سم) ودقته في التمرير والتسديد، سيكون إضافة رائعة”.